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Кудрин: российская экономика устарела, но потенциал у неё хороший

Экономика

В России все еще действует старая экономическая модель, которая изжила себя. Стране необходимо перейти к современной, основанной на инвестициях экономике, чтобы стимулировать рост, стимулировать экспорт и оказывать большее влияние во всем мире.

Кудрин: российская экономика устарела, но потенциал у неё хороший

Так считает Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России, экс- вице-премьер и экс- министр финансов.

По его мнению, Россия должна перестать ориентироваться на внутреннее потребление и переключить свое внимание на экспорт, инвестируя при этом внутри страны.

В интервью РБК Кудрин констатировал:

"Стране не удалось осуществить переход от экономики спроса к модели инвестиционной экономики".

Он также отметил, что экономический рост в России в последние годы был довольно низким, а темпы роста реального ВВП в среднем с 2013 года составляли около 0,5%.

"При дополнительных инвестициях экономика может расти на 4-5% в год, — сказал он, подчеркнув, что "возможности России на мировой арене безграничны, если она отойдет от нынешней модели использования нефти для финансирования ориентации на внутреннее потребление".

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Почему экономика России не развивается? Кто виноват?
Автор: Ольга Лебедева
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