Где жара +43, а где и ранняя осень: синоптики о погоде в августе

До конца текущей недели юг европейской части России будет находиться в зоне аномальной жары — местами там ожидается до плюс 43 градусов.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, даже море, обычно "сглаживающее" жару в городах, не принесет облегчения. По крайней мере, до конца текущей недели:

на Черноморском побережье до + 35º,

в районе Сочи — + 35,

в Симферополе — 30-37º,

в Севастополе — 30-35º.

Ещё жарче будет в ряде южных континентальных регионов юга России — там температура достигнет +43º:

нижней Волге, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, на юге Ставрополья.

Центр смотрит в осень

Пока южные районы изнывают от жары, в центральной России погода будет — уже со следующей недели — "переходить на осенний режим". Жара отступит, сменившись дождями.

Как рассказал Евгений Тишковец, август вообще будет здесь дождливым.

"Рубиконом станет середина августа. Начиная со второй половины месяца пойдет разворот на осень. Будут, конечно, еще тепло, но жаркий летний сценарий завершится", — сказал синоптик ТАСС.

Метеоролог также отметил, что норма по количеству осадков в центральных регионах будет перевыполнена минимум в 1,5 раза:

"Месяц ожидается хлябистый, дождливый".