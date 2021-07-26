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Эксперты раскрыли влияние пандемии и аномальной жары на онлайн-торговлю

Общество

На фоне пандемии COVID-19 в России выросли онлайн-продажи, сообщает RT со ссылкой на аналитиков платёжного сервиса CloudPayments.

Эксперты раскрыли влияние пандемии и аномальной жары на онлайн-торговлю

По данным специалистов, в период с 16 июня по 18 июля 2021 года объём продаж российских онлайн-магазинов увеличился на 16% по сравнению с 16 мая по 17 июня.

Особенно заметно вырос спрос на продукты питания и товары первой необходимости. В этой категории продажи выросли на 54% в денежном выражении, а количество операций — на 81%.

На фоне роста числа заболевших и введения обязательной вакцинации для сотрудников некоторых сфер деятельности спрос на платные медицинские услуги вырос на 23%.

Спрос в онлайн-магазинах на электронику вырос на 11%.

Жара взорвала спрос на вентиляторы

Из-за аномальной жары россияне стали чаще покупать климатическое оборудование. По данным аналитического ресурса "Чек Индекс", за период с 1 по 10 июля магазины продали вентиляторов на 72% больше, чем за тот же период прошлого года. В свою очередь, количество покупок кондиционеров выросло на 21%.

Вентилятор
 

В условиях аномальной жары россияне стали чаще заказывать такси — сумма платежей за услуги такси в июне увеличилась на 15%, а в июле — на 19%.

В случае стабилизации ситуации с COVID-19 эксперты ожидают рост онлайн-продаж одежды и обуви, косметики и парфюмерии в связи с началом учебного года и возвращением россиян из отпусков.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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