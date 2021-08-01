Ещё три года: России предсказали ожесточённую борьбу с COVID-19

Член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что России предстоит бороться с COVID-19 ещё как минимум три года. По его словам, такой прогноз позволяет сделать ситуация с вакцинацией.

В России не получается достичь показателя в 60% привитых граждан. Из-за этого борьба с коронавирусом становится всё более ожесточённой. Ситуацию осложняет то, что у COVID-19 появляются всё новые штаммы.

Горелов отметил, что на 80% территории РФ преобладает штамм "дельта". Южноафриканский штамм мог зайти в Россию через Турцию, но количество заражений этим видом COVID-19 пока мало.

1 августа в России выявили 22 804 случая коронавируса.

За сутки зафиксировано 782 летальных исхода от COVID-19.

Лидеры по приросту COVID-19 - Москва (2 484), Санкт-Петербург (1 911) и Подмосковье (1 658).

Более 36,5 млн россиян (25% населения) сделали первую прививку от COVID-19. Из них более 25 млн человек полностью привиты от коронавируса (17% населения).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.