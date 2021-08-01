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Ещё три года: России предсказали ожесточённую борьбу с COVID-19

Здоровье

Член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что России предстоит бороться с COVID-19 ещё как минимум три года. По его словам, такой прогноз позволяет сделать ситуация с вакцинацией.

Ещё три года: России предсказали ожесточённую борьбу с COVID-19

В России не получается достичь показателя в 60% привитых граждан. Из-за этого борьба с коронавирусом становится всё более ожесточённой. Ситуацию осложняет то, что у COVID-19 появляются всё новые штаммы.

Горелов отметил, что на 80% территории РФ преобладает штамм "дельта". Южноафриканский штамм мог зайти в Россию через Турцию, но количество заражений этим видом COVID-19 пока мало.

  • 1 августа в России выявили 22 804 случая коронавируса.
  • За сутки зафиксировано 782 летальных исхода от COVID-19.
  • Лидеры по приросту COVID-19 - Москва (2 484), Санкт-Петербург (1 911) и Подмосковье (1 658).

Более 36,5 млн россиян (25% населения) сделали первую прививку от COVID-19.

Из них более 25 млн человек полностью привиты от коронавируса (17% населения).

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Елена Андреева
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