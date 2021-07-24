Сергей Луковский: "Красивый человек – это эгоист"

Интервью со Светланой Бондарчук, которое вышло в новом выпуске YouTube-канала FAMETIME TV, вполне завораживает своими откровениями. Звезда открыто рассказала о воспоминаниях детства, зачастую травмирующих. Например, она поведала о том, что ее травили в школе из-за внешности. Ведь Светлана была высокой стройной блондинкой с голубыми глазами. Когда она жаловалась на это маме, та только успокаивала, мол, внешность — это ее достоинство, а не недостаток.

Стандарты красоты — что это, по сути, такое? Кто в них диктует моду? Своими мыслями по этому поводу поделился с Pravda. Ru арт-директор и главный режиссер Bureau Lukovsky Сергей Луковский.

— У каждого человека свои понимания, свои представления, но тем не менее каждое новое десятилетие диктует нам свой стандарт красоты. Сергей, кто определяет эти стандарты?

— Мое субъективное мнение: человек — тварь у Бога. Если существуют стандарты, то они необходимы в первую очередь нам. Люди сами требуют стандартов, сами не умеют и боятся принимать решение. Постоянно спрашиваем, что надеть — то или это?

— А кто решает?

— Задает маркетинг, маркетолог. Это огромная индустрия, они зарабатывают деньги.

— Почему люди подстраиваются под все эти стереотипы?

— Они не умеют быть смелыми. Самое страшное, что мы имеем — это страх. Мы боимся что-то не то надеть, не так выглядеть, боимся сказать какую-то глупость. Самое большое счастье в жизни — быть дураком. И самое главное — позволить себе надеть фуфайку в плюс 30 и в этой фуфайке прогуляться по Невскому проспекту.

— Есть две крайности. Первая — полное отсутствие культуры ухода за собой. Вторая — многие, насмотревшись рекламы, начитавшись журналов, начинают делать все подряд. Как прийти к золотой середине?

— Прежде всего, нужна голова на плечах. Следить за собой — значит, следить за здоровьем. Каждое утро я пробегаю по 10 км, меня никто не заставляет это делать. Потому что в свои 50 лет я хочу выглядеть красивым мужчиной, чтобы у меня хорошо работал организм. А если человек цепляется абсолютно за все, что ему навязывают, — такого человека остается пожалеть.

— Как вы относитесь к пластике?

— Во всем есть свои плюсы и минусы. Я пластику категорически не принимаю. В течение 15 лет я был основателем крупнейшего в России модельного агентства, и для моделей пластика просто невозможна. Любой дизайнер ценит, прежде всего, натуру. У тебя должно быть твое лицо, волосы, глаза, ты должна быть чистым листом бумаги.

— А если это какие-то небольшие изменения, которые не бросаются в глаза резко?

— Ну зачем? Любой недостаток — это огромное твое достоинство! Я хочу сейчас обратиться ко всем слушателям: посмотрите на себя в зеркало и скажите себе одну фразу: на этой планете я такая единственная, второй такой нет! Ты должен полюбить каждую клеточку своего тела, и только тогда, когда ты сделаешь это по-настоящему, тебя полюбят окружающие.

— А почему тогда устраивают конкурсы красоты?

— Это история для убогих людей. Что такое красота — ее априори не существует. Как только мы открываем глаза, мы по-разному видим и воспринимаем мир. Зачем нужно, чтобы тебя оценивали? Наверное, для девушек, для юношей с комплексами неполноценности, которые должны доказать себе, что они чего-то стоят.

"Моду задают нестандартные люди"

— Что такое мода в целом? Кто решает, что сегодня модно, а что нет?

— Для меня мода — искусство, прежде всего, и это завтрашний день. Она должна идти впереди всего, задавая тренды будущего дня, именно за ней идет все человечество. Задают ее художники и нестандартные люди, которые могут посмотреть на окружающую действительность своими глазами. Современное искусство — лишь независимый взгляд на окружающую действительность.

— Можно ли считать моду цикличной и прогнозировать ее?

— Конечно, мода циклична. Уже все было: музыка, картины, одежда. Создать что-то новое практически невозможно. Мы же видим историю с хиппи, которая повторяется через какое-то определенное время. Точно так же в музыке появляются каверы — так и в моде.

— Есть какие-то вещи, которые уходят в небытие и перестают быть модными?

— У меня такая привычка: донашиваю одежду просто до дыр. Я очень люблю спортивные костюмы и занашиваю их. И лет восемь назад я посмотрел вокруг и увидел, что многие люди ходят реально в таких дырявых драных спортивных костюмах, которые они купили вчера. И то же самое — драные джинсы.

Я вот видел выставку старинного нижнего белья — оно было лучше сделано, чем наша верхняя одежда сейчас, это было произведение искусства. А сейчас это очень простые вещи. С одной стороны, мы идем по пути упрощения всего, а с другой — постоянно роемся и ищем что-то новое, новые материалы. Человек — ненасытная тварь. Все время нужно что-то новое, поносил куртку месяц — нет, все, тебе нужна другая. Именно легкая промышленность, именно мода приносит максимальный вред экологии, и это страшно.

— Сейчас есть много движений, которые пытаются уйти от стандартов, тот же бодипозитив. Принимать себя таким, как ты есть — это очень хорошо, но избыточный лишний вес — это же все-таки вред здоровью…

— Бодипозитив — это прекрасно, замечательно. Все должно быть разумно. Ни в коем случае нельзя садиться на диету, которая тебя приведет к анорексии, чтобы ты умер от этого заболевания. Мне порой как режиссеру fashion-показов бывает страшно смотреть на безумно худых девочек с торчащими локтями, я обязательно скажу им: "Давай-ка начнем жрать сало и давай будем приводить себя в порядок".

Хочешь похудеть — вали к врачу, сдай все анализы и разработай полезную диету, рассчитай калории, тренировки.

Меня очень пугает то, что происходит в стране по поводу вакцинации. Люди не понимают, что прививку надо сделать обязательно. Прививка — меньшее из того, что может навредить, и ты можешь хоть как-то защитить себя и окружающих.

Мода и красота

- Говорят, что красота спасет мир. Какой смысл в этом выражении вы видите?

— Скорее, не красота, а воспитание и отношение друг к другу. Мне кажется, в нашем русском обществе мало добра, поддержки. Когда человек только начинает свои первые шаги в модном бизнесе, начинает петь, танцевать — необходима поддержка, сегодня плохо — завтра лучше и лучше… В итоге добьешься результатов. Но у нас поддерживать не умеют, и мне очень больно это видеть.

— То есть красивый человек красив внутри?

— Красивый человек — это эгоист, эгоист с большой буквы, который любит себя и живет только для себя, не обращая внимания на мнения окружающего мира, отвергая абсолютно все стандарты и стереотипы. Неважно, как он выглядит.

— Но эгоист не может быть тогда добрым.

— Почему? Человек, который любит себя, живет для себя, может быть добрым. Я считаю себя эгоистом. Я всегда их всех буду поддерживать.