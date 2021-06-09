"Абсурд": почему глава ГИБДД против снижения порога скорости в городах

Глава ГИБДД Михаил Черников потребовал не втягивать МВД в "необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов". Он подчеркнул, что МВД категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час и уменьшения вдвое "нештрафуемого порога".

За и против

Обсуждение снижение максимальной скорости движения и нештрафуемого в городах продолжается уже несколько лет. Особенно активно продвигают эту идею власти Москвы.

Например, в феврале этого года, Департамент транспорта Москвы поднял вопрос о необходимости снижения скорости движения в городской черте до 50 км/час. "Снижение скорости в городах — мировой тренд", — говорят чиновники.

А в мае этого года дептранс запустил кампанию по распространению информации о необходимости отменить +20 км/ч. На протяжении всех майских праздников в своем телеграм-канале ведомство каждый день публиковало статистику, мнения, опыт других стран, сопровождая все это призывами отменить нештрафуемый порог +20 км/ч.

В середине мая в ГИБДД Москвы поддержали идею снижения максимально допустимой скорости движения до 30 км/ч на некоторых типах улиц в целях повышения безопасности пешеходов. Сообщили в официальном Instagram-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

В это же время к вопросу снижения в городах "нештрафуемого порога" скорости с 20 до 10 километров в час вернулись в правительстве РФ. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить согласованную позицию" по этой теме.

Буквально за несколько часов до комментария главы ГИБДД о проблеме высказался начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. И по его словам, Госавтоинспекция поддержала снижение скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч.

При этом он подчеркнул, что ограничения должны быть обоснованными и логичными, а каждая ситуация требует индивидуального подхода.

В МВД попросили "не втягивать в необоснованные решения"

Однако по словам главы ГИБДД Михаила Черникова, МВД категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час и уменьшения вдвое "нештрафуемого порога".

По его словам, в СМИ нередко появляется некорректная информация, а сам он, будучи автолюбителем, не представляет, как можно ехать так медленно, когда по разделительной полосе движутся со скоростью до 150 километров в час.

"В первую очередь тот, кто предлагает (такое снижение), думает не о безопасности дорожного движения, а все-таки о каких-то других моментах — в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация", — цитирует Михаила Черникова РИА "Новости".

Он также заявил, что хотел бы предложить инициаторам такой идеи самим "сесть за руль и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений".

И кроме того, глава ГИБДД призвал прекратить втягивать МВД в "необоснованные решения по ограничению прав автомобилистов".

О том, что ведомство против снижения нештрафуемого порога, в ноябре прошлого года заявлял и министр внутренних дел Владимир Колесников.

Очевидно, дискуссии по этой теме будут продолжены и они будут очень непростыми. Однако до думских выборов едва ли стоит ожидать каких-то изменений.