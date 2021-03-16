Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью

Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.

Карандашные скрепы

Не успели федеральные телеканалы пережить восхищение от брошенной в гневе Владимиром Путиным ручки, как президент России снова дал повод для гордости, поймав на лету карандаш во время совещания с членами правительства. Карандаш, который, казалось бы, был обречён упасть со стола, ловко подхватил глава государства.

13 июля 2020 года во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин слегка раскрутил ручку, на что обратили внимание федеральные СМИ и массово донесли эту "горячую" новость до всего прогрессивного человечества.

История же с карандашом, который ввиду своей политической близорукости не осознал преимуществ стабильного пребывания на столе и покатился прочь, подчиняясь пресловутым законам физики, настолько тронула ведущего телеканала "Россия 1" Владимира Соловьёва, что он не преминул рассказать об этом событии многомиллионной аудитории:

"Ну, карандаш поймал ловко. Так что, надо отметить, реакция прекрасная. Видно, что президент в отличной спортивной форме. И боевые искусства никуда не уходят".

Владимир Соловьёв пристыдил автора программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина за то, что тот признался в своём неумении повторить ловкий трюк главы государства:

"Павел, надо как можно больше заниматься спортом!"

Подробности о карандашном боевом искусстве, о котором упомянул Владимир Соловьёв, и методика тренировок главы государства так и остались тайной. Это обстоятельство, вероятно, заметно усложнит усилия отечественной номенклатуры, направленные на приобретение необходимых навыков. Если с выходом на мороз без шапок быстро справились, то карандаши ловить – это вам не Twitter замедлять.

Представитель МИД России Мария Захарова пока не сделала заявлений по теме пойманного президентом страны карандаша, но сама попытка канцелярского фигуранта нарушить стабильность на столе главы государства наверняка не осталась незамеченной. Тут и правда стоит держать ухо востро и выяснить:

произведён ли карандаш в какой-либо стране НАТО;

если он отечественного производства, то не подпадает ли он под статус иноагента.

Также можно проанализировать всю деятельность карандаша, включая социальные сети.

Сделать предстоит немало, и об этом говорит внимание к событию. Вероятно, стоило бы разработать, опираясь на опыт Роскомнадзора, методику замедления движения катящегося по столу карандаша.

Возможно, при участии федеральных массмедиа история с карандашом станет ещё одной духовной скрепой и сплотит нацию в непростое время исторических вызовов.

Кодекс многодетной матери

На фоне карандашного боевого искусства, в трактовке Владимира Соловьёва, практически незамеченной оказалась новость из Санкт-Петербурга о грядущем закрытии так называемого "моста глупости".

Проезд под переправой с ограниченной высотой, где время от времени врезались в пролёт моста автомобили типа "Газели", после 204-й "жертвы" власти решили закрыть. Похоже, где-то всё-таки начали бороться с глупостью, и это внушает надежду.

Сообщения же из Дагестана, где суд отобрал у 33-летней Нины Церетиловой троих детей, и вовсе остались без серьёзного внимания. Об этом рассказали лишь некоторые российские издания.

Для того, чтобы у матери отобрать детей, оказалось достаточно аргументов бывшего мужа Церетиловой, которые он предоставил суду:

наличие волос розового цвета;

ношение париков;

татуировки на теле;

фото в Instagram в компании друзей.

Суд вынес решение, которое процитировали журналисты:

"Из представленных фотографий и видеозаписей следует, что Церетилова Н.Ш. ведёт образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери... На её теле изображены татуировки с надписями".

По словам Нины Церетиловой, она с мужем в разводе без малого 9 лет. Бывший супруг официально нигде не работает и задолжал женщине 800 тысяч рублей алиментов:

"Три месяца я не вижу детей. Не знаю адреса их проживания, с кем они. До сих пор нет никаких доказательств, что они живут с отцом. По месту его жительства их нет, в школе тоже".

Многодетный отец, который вроде как и не заморачивался до определённого времени судьбой своих детей, заявил, что дети якобы сами хотели жить с ним, а не с матерью, и виной всему образ жизни бывшей супруги, а не внешний вид:

"Когда она ходила по клубам до утра, дети звонили мне и жаловались на её поведение... И мне плевать на алименты, суд и законы, когда встаёт такой вопрос".

Возможно, бывший муж Нины Церетиловой, которому "плевать на алименты, суд и законы", когда-нибудь и ответит за побои, которые, по словам журналистов, он наносил жене даже во время её беременности, и за унижения, притом что женщина ещё и обеспечивала семью и мужа-бездельника.

Сатурация государства

Конечно же, это дело профессиональных адвокатов анализировать решение суда, но сама формулировка про "образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери" обращает на себя внимание. Правда, об этом вряд ли станут шуметь те же федеральные телеканалы.

Понятно, что когда вокруг России всё множатся военные базы НАТО, Илон Маск троллит своими достижениями Дмитрия Рогозина, а Владимир Соловьёв фактически призывает гордиться пойманным президентом страны карандашом, федеральным массмедиа совсем не до дагестанской многодетной матери с розовыми волосами.

Возможно, когда-нибудь новостная повестка всё-таки вернётся к проблемам граждан, из которых и складывается общая картина сатурации государства. Люди обращают на существующие тренды внимание и говорят об этом в соцсетях. Кто-то переживает молча, а кто-то точит карандаши, которые в определённый момент можно и не поймать.