Красная Шапочка и волк: эротический подтекст невинной сказки

Милая сказка о Красной Шапочке скрывает в себе много взрослых тайн. Суть отношений волка и девочки раскрывает вместе с "Правдой.Ру" психолог Светлана Шарко.

Маргарита Кичерова: Красная Шапочка, красный — цвет сексуальности. Почему мама отпустила дочь одну? Там есть мама, бабушка, но папы нет. Где же он может быть?

— У всех есть отцы, они же участвовали в зачатии. Он может и быть в реальной жизни, но эмоционально не включен в происходящее. Мужчины как-то теряются в этой семье. Но есть приходящие волки. Мама как будто не очень понимает, что происходит. Красная Шапочка надевает "цвет возбуждения" — провокативный стиль, она еще по возрасту не та женщина.

- Вот именно, ей же где-то около 12 лет.

— И мама сама такая Красная Шапочка, соблазняющая, поэтому легко сплавляет дочь к бабушке, которая почему-то со своей дочерью не живет. Не помогает в воспитании внучки.

— Хотя в те времена все члены семьи обычно жили вместе и друг друга поддерживали.

— Бабушка живет на отшибе и вполне легко пускает всяких волков к себе в дом. Не то чтобы она неразборчива, но часто травмированные женщины слишком доступны, не зная, как защититься.

— То есть секс для них не является чем-то особенным или настораживающим.

— Могли и маму навещать такие же волки, и Красная Шапочка вполне себе — для нее это естественный ход жизни.

— Страшно звучит… Я считаю, что мать не настолько наивна, как притворяется. Я видела таких чистых и светлых, у которых дочери потом подвергались насилию.

— Вне сомнения. Наша задача как родителей научить детей всему, с чем они могут столкнуться в этой жизни. Мы их не запугиваем, но учим превратностям жизни. А здесь мама даже в душе не дрогнула.

— И даже не предупредила: "Красная Шапочка еще не знала, как это опасно останавливаться в лесу и разговаривать с волками".

— Так легко поступают мамы выпивающие, с расстройством личности либо инфантильные девочки, которые уже имеют детей и не знают, как себя с ними вести. И возможно, она хочет отмазаться от дочки с целью развлечься.

— И неважно, что будет с дочерью?

— Как в том анекдоте: секс люблю, лес знаю, волков не боюсь. Маме это все не кажется опасным.

- Но это нарушение границ ребенка, который к такому не готов.

— Женщина сама натерпелась в лесу, и у нас вполне может работать защитный механизм. Она искренне не считает, что это опасно.

Волк — жертва?

— Она выжила — значит, и дочка выживет… Почему Красная Шапочка выкладывает волку все о себе — куда идет, к кому, зачем?

— Это поведение ребенка, не наученного тому, где опасность, нет нормального защитного поведения. То, что вы сказали о проломленных границах. Она вообще не должна была общаться с волком. Но идет такое вовлечение слишком возбужденного волка в себя: да, я живу здесь, какая у тебя красивая серая шкурка, я тебе сейчас все расскажу о себе. Она говорит: "Я такая сладкая штучка, и я наивна".

— Волк заинтригован и идет вслед… А кто такой волк? Он хочет сразу съесть и Шапочку, и бабушку.

— Неразборчивый тип, который легко ведется на соблазны. Волк-хищник сразу бы съел. Этот делает массу ненужных действий: говорит с девочкой, бежит за бабушкой, которую и переварить толком не может, переодевается в ее одежды….

— Разумный волк сразу понял бы, что история нечистая. Вспоминаются "Люди в черном". Там Уилл Смит пришел на обучение в тире, стрелял по всяким монстрам, в том числе "подстрелил" девочку. Его спросили, почему, он говорит: в таком квартале ночью одна маленькая белая девочка… То есть она была там реально самым странным персонажем, и он, в общем-то, правильно ее вычислил.

— Ну а волк возбужден так, что ему все равно. Он тоже простофиля, как и Красная Шапочка, не может выбрать себе подходящую женщину. Ищет себе приключения.

— Побежал за той, что поманила.

— Это перевозбуждение не является взрослой страстью. Вряд ли говорит о том, что волк интересен взрослой женщине. У таких персонажей не сформирована привязанность, они не могут быть в полноценной близости, которую подменяют флиртом, но не взрослой любовью.

— Только секс.

— А Красные Шапочки часто в сексе чувствуют только прелюдию, интригу, а дальше не чувствуют, поэтому им становится скучно. И получается их любимая игра "динамо" — я тебя вовлекла, а дальше опаньки, как ты мог подумать обо мне так плохо, мерзавец. А потом месть волку.

— Мне кажется, это игра, когда двух мужчин натравливают друг на друга…

— Но здесь Красная Шапочка знает: волка можно соблазнить и кинуть, кто-то непременно заступится и накажет мерзавца. Она ощущает желание испортить жизнь мужчине, который мнит себя волком.

— А на самом деле она мстит не ему, а тому, что произошло в ее жизни или жизни ее родителей?

— Здесь дисфункциональная семья. Бабушка как-то съела дедушку, мама куда-то подевала папу. И внучка совершенно живет в той же стратегии, и что ж ей не развлечься подобным образом?

— А почему волка не насторожило, что в семье нет мужчин?

— Такие вещи интересуют взрослого, здравого юношу. А волк только мнит себя волком. И ему надо понять: если ты выбираешь женщину, которая не готова к отношениям, застряла в подростковом возрасте — она будет с тобой играть. Оба способны соблазнять и брать, но не удерживаться в отношениях. Им в кайф менять партнеров.