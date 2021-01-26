Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание

Нашумевшая история с избиением женщины росгвардейцем во время акций протеста в Санкт-Петербурге получила своё продолжение.

Не останется без последствий

Жительница города Луга Ленинградской области Маргарита Юдина, которая за невинный вопрос к росгвардейцам во время акций протеста 23 января 2021 года получила ногой в живот и оказалась в реанимации, объяснила своё решение простить обидчика:

"За него целый день просили. Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти и женщина с ним, Вера Юрьевна. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший. Но тут же дело не в моем прощении, мог любой на моем месте оказаться. Это же не личный наш с ним конфликт… Вообще, я человек мягкий — простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать, когда всех политзаключённых выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу".

Судя по тому, как ловко росгвардеец вырубил женщину и без зазрения совести врал ей в глаза про запотевшее забрало, он, действительно — "лучший". Видимо, боец не знает про видео, на котором отчётливо видна вся картина произошедшего и его поднятое забрало.

Цветы в больничную палату, делегации старших офицеров и извинения — прекрасно! Отличный сюжет для умилительного ток-шоу на федеральном телевидении. Тем не менее, Маргарита Юдина решила не оставлять произошедшее с ней совсем без последствий:

"Всё равно нужно, чтобы это дело имело законный ход, а не мелодраматический. Поэтому я намерена обратиться в Следственный комитет и узнать, кто напал на меня".

Адвокат потерпевшей Евгений Смирнов подтвердил серьёзность намерений избитой женщины:

"В ближайшее время мы встретимся с ней лично, узнаем детали произошедшего и обсудим стратегию защиты её интересов".

Культ будущего

Женщина, которую росгвардеец уложил на асфальт одним точным ударом, живёт в Луге с тремя детьми. Подрабатывает репетиторством по математике. По её словам, бюджет у семьи — мизерный. Основными продуктами для неё и детей являются хлеб и картошка, а зимой они дружно спят на кухне, потому что дом не получается протопить как положено.

Маргарита Юдина в разговоре с журналистами подчеркнула, что на митинг пришла осознано, чтобы добиться "смены людоедской власти". Ожидание обещанного властями счастливого будущего, конечно же, греет душу, но в этой форме общественной анестезии есть и свои особенности, которые подметил Фазиль Искандер:

"Культ будущего, этот летучий расизм, как-то облегчает убивать в настоящем, ибо между настоящим и будущим нет правовой связи".

Рефлексы людоедства

Феномен людоедства, переданный нам предками со времён крепостного права и ныне активно пестуемого большевистского Рая, проявляется не только в силовых упражнениях некоторых правоохранителей и выходках номенклатуры, но и отдельных граждан. Причём с виду вполне приличных.

Известный шоу-доктор, главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жданевича Александр Мясников поддержал людоедскую выходку омоновца в отношении Маргариты Юдиной:

"Парень при исполнении, идёт "замес", они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками "за что?!". Это не Женщина для него в данную секунду, это объект, препятствующий выполнению его задачи. Может баллончиком брызнуть, а может и шилом пырнуть! У него рефлекс, наработанный годами тренировок. Женщины — там, в мирной жизни, тут все, кто мешает выполнению полицией поставленных задач — потенциальный противник".

Какой там был "замес", можно в деталях рассмотреть на видео. Рассуждать о рефлексах, всё-таки способнее, говоря о животных, нежели о homo sapiens. Да и что это за такой профессионализм правоохранителя, если рефлексы опережают мыслительные процессы?

Напоминать "как там на Западе" — можно, конечно. Для поддержания в тонусе преданных зрителей федеральных телеканалов этот заезженный трюк прокатит на все 100%. Особенно, если опускать правовые последствия для силовиков, которые повели себя вне рамок закона или представлений о гуманизме.

Даже если где-то на Западе силовики перегибают палку, то зачем же брать с них пример в этом начинании и оправдывать собственное отношение к людям как к "объекту, препятствующему выполнению задачи"? Росгвардейцы на войне что ли, а соотечественники априори — "потенциальные противники"?

Выбор позиции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 января 2021 года, вскорости после дня акций протеста, встретился со студентами Российского государственного педагогического университета имени Герцена:

послушал рассказы учащихся о дистанционном обучении в период пандемии;

нарисовал на символической зачётке домик с идущим из трубы дымом;

рассказал о своих студенческих годах и как тряс своей зачёткой на удачу.

Александр Беглов пояснил, что дым, тянущийся до конца листа, символизирует успех человека в случае его правильного выбора:

"Если правильно выбираешь позицию, в том числе жизненную, то всё получится".

От правильной позиции и вправду многое зависит. В культуре некоторых народов мира есть даже специальные книги на тему комфортных позиций. Судя по тому, что в эпоху развитой суверенной демократии Александр Беглов достиг вполне ощутимых вершин в карьере, в выборе правильной позиции он весьма преуспел.

Так уж вышло, что преподаватель математики Маргарита Юдина не преуспела в выборе удобной позиции. Как и большинство граждан России она не сильно избалована жизнью. Правда, женщина сумела сохранить свои представления о порядочности и честности, хотя бы перед самой собой, чему наверняка научила и своих детей.

Потому она и вышла на улицы культурной столицы России, чтобы заявить о своём мнении, на которое она имеет полное право, как бы кто к нему ни относился. Потому и не побоялась задать вопрос омоновцам, который её в тот момент волновал, получив в качестве ответа ногой в живот. Позиции бывают не только удобными, но и честными.