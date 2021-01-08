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Автор Любовь Степушова

Иван Сафронов - предатель или нет?

Общество

В Советском Союзе считали предателями тех, кто уезжает в Израиль, и тех, кто является диссидентом. Потому что была определенная линия партии, определенное воспитание в школе и обществе, которое нас настраивало на такое отношение к этим людям.

Сейчас тех, кто уезжает жить за границу, вовсе не считают предателями, их считают людьми, которые ищут лучшую жизнь.

Кто же сегодня — предатель?

Об этом ведущая программы "Точка зрения" Любовь Степушова поговорила с генеральным директором Российского совета по международным делам Андреем Кортуновым.

— Первый, о ком хотелось бы вспомнить, — журналист Иван Сафронов. На недавней прямой линии с президентом другой журналист Андрей Колесников поручился за него. Он сказал, что он мог ошибаться, на что Путин ему сказал: "Сафронов не какой-то диссидентский журналист, ему вменяют в вину шпионаж". Самый большой грех, как сказал президент, который у нас есть, это предательство, сдача информации закрытого характера в спецслужбы. Здесь мы с вами не будем спорить, правильно? То есть если суд установит, что Сафронов передавал данные иностранной разведке, закрытые данные, то можно его считать предателем, правильно ли я понимаю?

— Мне кажется, здесь важно проводить грань между морально-этической оценкой предательства и юридической. В советские времена считали, что люди, уезжающие из Советского Союза, предатели по определению, то есть они предали свою страну, которая их воспитала, которая дала им образование, профессию, и они уезжают в какие-то другие государства, тем самым отрицая наши ценности и идеалы.

Конечно, отношение к ним было очень плохое. Если вспомнить, скажем, XIX век, Тургенев значительную часть своей жизни прожил в Париже, много лет провел Гоголь в Италии — это никого не смущало, все равно их считали великими русскими писателями, никто в предательстве их не обвинял.

А вот в XX веке, в силу особенностей международной ситуации, понятие предательства стало использоваться гораздо более широко.

Действительно, если практически идет война, пусть не горячая, а холодная, но война, то любые попытки перейти на другую сторону воспринимались очень плохо.

Я думаю, что где-то это настроение сохранилось. Если почитать наши социальные сети, то отношение к нашим мигрантам у многих российских людей по-прежнему негативное, особенно если эти мигранты начинают нас учить жить.

Ну уехали и уехали, мы вас больше знать не знаем, советов ваших слушать не хотим. Вот такое настроение, конечно, присутствует. Но ситуация сейчас другая: если человек уехал, это не значит, что навсегда, он может и возвращаться, у него здесь может оставаться семья. Вообще, география в XXI веке уже такого значения не имеет.

Особенно сейчас, когда происходит пандемия коронавируса, мы снова и снова убеждаемся, что можно общаться, взаимодействовать и даже работать вместе, находясь в разных точках мира.

Вот представьте себе, что у вас российский паспорт, живете вы в Нью-Йорке, муж у вас австралиец, а работаете вы в китайской фирме.

Конечно, наверное, было бы неплохо, если бы все мы стали немножко более толерантными.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы иван сафронов предательство андрей кортунов
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