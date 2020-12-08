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Автор Василий Амирджанов

В МГУ рассказали об упавшем настроении россиян

Общество » Практика

Сотрудники факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова выяснили, что у россиян перед Новым годом снизился уровень хорошего настроения.

В МГУ рассказали об упавшем настроении россиян

Цвет настроения

Российские ученые исследовали эмоциональные и когнитивные изменения у людей в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Оказалось, что в ноябре 2020 года у большей части россиян настроение опустилось ниже условной нормы. Собственно, и само существование подобной нормы тоже оказалось не менее любопытным открытием для не посвященных.

Психологи МГУ выявили и причины такого упадка позитива:

  • само наличие пандемии;
  • низкая физическая активность;
  • общая эмоциональная усталость (ее пик обычно проявляется в конце года).

Эксперты изучали состояние граждан России и в начале режима так называемой самоизоляции. Выяснилось, что у большинства людей за период с марта по апрель возрос уровень тревожности. Позднее состояние тревоги у граждан пошло на спад, но к ноябрю снова возросло.

Это вполне объяснимо — кривая выявления коронавируса поползла вверх, а в декабре 2020 года так и вовсе бьёт рекорды. В такой ситуации опрометчиво надеяться, что люди восприняли бы подобные новости всплеском безудержного позитива.

Не время расслабляться

Свою ложку дегтя в бочку желаемого позитива добавила и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Руководство этой организации выразило своё беспокойство от возможной расслабленности населения из-за появившихся вакцин от COVID-19. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вместе со всем человечеством воодушевился прогрессом в разработке вакцин, но предостерегает от завышенных ожиданий:

"ВОЗ озабочена растущим ощущением того, что пандемия COVID-19 завершилась".

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что во многих странах мира еще существуют очаги высокого распространения коронавируса. Обратил внимание, что врачи и системы здравоохранения до сих пор работают в режиме перманентного форс-мажора.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что организация настоятельно рекомендует не отказываться от масочного режима. Особо было обращено внимание на ношение масок в помещениях с большим скоплением людей, когда просто нереально соблюдать безопасную дистанцию и где вентиляция оставляет желать лучшего.

Огурцы позитива

Известный певец Дмитрий Маликов рассказал журналистам, что с начала пандемии COVID-19 из-за отмены концертов его доход снизился на 80%. По словам артиста, гонорары за его выступления стали намного скромнее:

"И евро подрос, и рубль упал, и у людей сейчас сложная ситуация. Но я соглашаюсь на достаточно скромные условия, потому что это возможность заплатить мне, например, за месяц своему коллективу".

Доходы семьи Антона и Виктории Макарских из-за "ковидных" ограничений упали на 30%, о чем артисты рассказали в эфире одной из российских радиостанций. По словам Антона Макарского, сравнительно небольшая потеря дохода не сильно ударила по семейному бюджету — выручили онлайн-концерты. Виктория Макарская уточнила:

"Нам иногда присылали деньги просто из (разных. — Ред.) стран. Из Канады, из Америки, из Германии просто люди присылали деньги… А еще на почте смеются над нами — каждый день нам присылают огромные посылки. Нам всегда раньше зрители несли на сцену (подарки. — Ред.), такая фишка концертов была, как в "Поле чудес", полсцены (заставлено. — Ред.) продуктами — огурцы, помидоры, закатки, пельмени, рыба вяленая, самогон. Сейчас всё это присылают домой!"

Виктория Макарская заметила, что супруги делятся съестными подарками со своими соседями, усиливая круговорот добра и позитива в природе. Поделились бы и с Дмитрием Маликовым, если бы артист выказал такое желание своим коллегам Макарским.

Дрова во имя добра

Добровольная пожарная дружина города Новокуйбышевска Самарской области пожаловалась, что банально замерзает в своем неотапливаемом помещении, о чем сообщил один из Telegram-каналов. По словам пожарных, на протяжении восьми лет волонтерам-огнеборцам не оказывалось никакой помощи.

Помещение отапливается с помощью печек-буржуек, напоминая времена, которые зафиксированы ещё в советской чёрно-белой кинохронике. Допотопные печки решают и технологические проблемы, в том числе и сушки пожарных рукавов. Дрова заготавливают сами добровольцы-пожарные.

На призыв о помощи отозвалась местная администрация и прислала грузовик дров, которые оказались гнилыми, да и их хватило бы на три дня. О проблеме новокуйбышевских огнеборцев узнали в Волгоградской области, и администрация города Волжского отправила свой грузовик с дровами, которых хватит аж на целую неделю.

Идея кардинально решить проблему волонтёров с отоплением рабочего помещения либо никому так и не пришла в голову, либо причиной стала все та же роковая нехватка бюджетных средств. А вроде ребята делают общественно полезную работу, связанную со спасением людей и имущества граждан.

Тем не менее отзывчивость и безвозмездное движение дров по просторам России уже говорит о частичке хорошего настроения и веры в то, что "всё ещё будет".

Возвращение к реальности

Показатели хорошего настроения у наших людей, привыкших к состоянию перманентной борьбы за выживание, всё-таки должны быть приближены к реальности.

Одновременно испытываемые чувства тревоги и позитива — одна из отличительных черт отечественного менталитета.

Вот вроде бы доходы артистов упали, самим зрителям непросто в "ковидное" время, а именно консервированными овощами с собственного огорода поклонники выражают признательность своим кумирам.

Такую оценку творческой состоятельности артиста могут дать, наверно, только в России. Тем более, что большей части населения страны известно, каково это — приобщиться к огородному фитнесу. Деньги, конечно, тоже приветствуются, но за неимением оных и огурчики с самогоном сгодятся. Как-то же надо выходить из положения, когда не до жиру.

Парадигма "Нас бьют, мы — летаем!", широко распространенная в менее приличной формулировке, видимо, неистребима и является источником хорошего настроения даже при самых тяжелых обстоятельствах.

Это уже проверено веками, как и то, что беспощадная эксплуатация подобного генератора бодрости духа нередко приводила к фатальным последствиям для русской государственности.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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