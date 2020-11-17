Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Бояться ли человека с автоматом? Как предупредить расстрелы сослуживцев в армии

Как выявить неуравновешенного защитника родины на уровне военкомата, возможно ли? "Правде.Ру" поясняет психиатр Александр Федорович.

— Произошла очередная трагедия в российской армии. Солдат-срочник расстрелял в Воронеже троих сослуживцев. И я предлагаю поговорить о том, какие психологические проблемы мучают военных и нужно ли, как говорилось в пьесе Погодина, "бояться человека с ружьем"?

— Жизнь состоит из череды стрессов, и армейская служба — не исключение. Речь идет о вопросе социализации. Это некий этап взросления, по окончанию которого человек получает социальные послабления — может устроиться в соответствующую организацию, где требуется армейский опыт, получить в ускоренном порядке права на оружие. Как говорят — после армии мальчик становится мужчиной.

И в социальном плане я считаю, что это действительно так. Это присяга на верность родине, личное оружие, соответствующие навыки, мужской коллектив, где проявляются все способности этого конкретного юноши. Не зря говорят, что армейская служба, дружба — одно из самых ярких жизненных впечатлений, особенно если мужчина попадает в горячую точку, где закаливает свой характер, волю.

Но у этих событий есть и обратная сторона. Требования в рамках военной службы с ее дисциплиной, подчинением старшим по званию, вскрывает у молодого человека ряд самых разных особенностей, характерных именно для этого периода становления. И не все проходит спокойно, ровно и гладко, потому что испытываемый уровень стресса вскрывает то, что было неярким "на гражданке".

Происходит ограничение в пространстве, возможности перемещения, личной жизни. Речь идет и об интеллектуальной нагрузке — человек может служить в войсках стратегического назначения, где он реально "держит в руках" кнопку от спусковой установки. Есть воинские части с очень высоким требованием к интеллекту.

Пройдя через все это, юноша обретает сильные элементы мужественности — если все прошло ровно и гладко. Он готов к дальнейшей жизни. А вот если нет — бывают перипетии, в том числе с трагическим финалом.

— Вот у нас произошла ситуация, когда доступно оружие. Армия, армейская жизнь. Но такие вещи бывают и там, где вообще у людей доступ к оружию — в американских кампусах печально известных, например.

— Говорят, что даже палка раз в году стреляет. Предмет, придуманный для этого, стрелять и должен. Вопрос не столько о руках, сколько о голове, дающей команды всем и вся.

— Как ограждать тех людей, которые неадекватно обращаются с оружием, палят по ближним или стреляют в себя? Многие говорят сейчас в интернете, что не так делается проверка, не совсем нормальных людей запускают в армию, нужен более сложный подход.

— То, что в психиатрии называется предиспозицией — это набор качеств, которые человек в себе несет. Извлечь их в разговоре вряд ли представляется возможным, тем более с помощью неких приборов и анализов. Вопрос психики очень двояк, это не всегда материальный момент. Чтобы выяснить, на что человек способен в армии, существуют учебные части, где боец проходит отбор физический, психологический, где с ним занимаются не только военной, но и психологической подготовкой. Он испытуемый в этот момент, на один-два-три месяца.

Даже на конкретную экспертизу дается примерно две недели — с методиками, с оборудованием. И то не всегда удается установить. А предъявлять такие требования к психиатру, который даже если целый день будет с человеком сидеть… Есть круг переживаний у человека, не зацепив который, нельзя говорить о диагнозе. Вроде поговорили о погоде, о природе, как человек спит-ест — а тут ставится диагноз.

Клиническое психиатрическое интервью происходит в непринужденной обстановке, без антуража. Нужно прогнать человека через разные переживания, стимулы, какой бы опытный и чуткий не был психиатр, тем более если предполагается, что среди мальчишек есть готовые "косить", в том числе в психиатрии. Невозможно отличить за эти минуты, врет человек или не врет, симулирует ли.

В Советском Союзе был курс молодого бойца, где всех новобранцев селили обратно и занимались тем, что сжато напоминало военную службу. Подъем, отбой, марш-бросок. Вот там это выявлялось. За два года армейских тоже что-то можно было выяснить. Что можно выяснить за год, откуда пришел парень, кто его воспитывал, что он умеет, как он умеет переносить тяготы службы — мы не знаем, и бывает это с нехорошим финалом. Ладно, если его списали, а ведь бывает и трагедия. Так что здесь я на стороне психиатров.

— Еще ведь человек меняется во времени. Это тоже может сказаться, не просто здесь и сейчас нужно пуд соли с человеком съесть.

— Он не то чтобы меняется — он раскрывается. С него слетают как с капусты листва. В принципе, характерологические черты, особенности темперамента неизменны. Если же мы находим точку, где человек вдруг изменился — для меня это время Х как для психиатра, возможно, отыграл симптом.

Чем хорошо легальное оружие

— Тут ситуация не очень понятная, так как дело секретное. В частях стратегического назначения, вплоть до кремлевских курсантов, такого вроде бы нет. А вот факт: люди, отслужившие в Швейцарии, получают свое оружие и могут пользоваться им дома. И там таких диких случаев, как в США, не происходит. Это какой-то народный менталитет, какие-то влияют косвенные факторы?

— Я не знаю, насколько массовое это явление, все ли юноши швейцарских кантонов обязаны пройти службу. Знаю, что так в определенных регионах Австрии. Но по поводу США я участвовал в нескольких программах, и там эксперты приводили четкие данные именно по статистике. В тех штатах, где можно приобретать оружие, преступлений с оружием нелегальным практически нет.

И я, покупая оружие, уже зарегистрирован в картотеке, там мои отпечатки и прочее. Я уже поставлен в определенные рамки. И у любого преступника в обязательном порядке мысль: вот я буду ломиться в дом, а оттуда палить начнут. Вообще, латентных преступников сильно больше, то есть они свои замыслы не реализуют, говорят: "Это же санкции. Мне есть что терять. Все, что я наработал, что было нажито — развалится".

И вопрос санкций становится актуальным. Это по сути не преступники, а люди, допускающие преступные домыслы, и в социуме они ненаказуемы. Мы подвергаемся суду и осуждению за действия. Так что баланс между теми, кому можно и нельзя давать оружие, можно установить. Но есть такое понятие "совершеннолетие" — я не знаю, кто решил, что это должно быть восемнадцать лет.

— Сейчас говорят, что молодые люди до 30 лет будут еще детьми.

— Нейрофизиологи доказали, что вызревание центральной нервной системы, завершается примерно к 28 годам, а то и к 30. Некоторые — по долгу службы знаю — умудряются перенести юность через годы, вплоть до 50 лет. Наивны и занятны в обсуждении. Так что вопрос именно с совершеннолетием надо решать иначе.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы армия оружие психиатрия новости армии александр федорович расстрел сослуживцев
Новости Все >
Росстат заявил о падении промышленного производства в стране
Пьяный подполковник ФСИН устроил дебош в отделе полиции
СМИ предрекли массовые проверки чиновников и депутатов в России
У мужчин с лишним весом вырабатывается меньше тестостерона
В Тюмени воспитанник детского сада терроризирует детей и воспитателя
Депутат Мосгордумы Енгалычева об экономии властей на льготниках
Вирусолог: COVID в России можно было остановить за три недели
В Калининградской области кроссовер въехал в толпу людей
Переболевшим COVID-19 нельзя ходить в баню
В Греции раскопали гигантскую голову греческого бога
Последние материалы
Пьяный подполковник ФСИН устроил дебош в отделе полиции
СМИ предрекли массовые проверки чиновников и депутатов в России
У мужчин с лишним весом вырабатывается меньше тестостерона
В Тюмени воспитанник детского сада терроризирует детей и воспитателя
Депутат Мосгордумы Енгалычева об экономии властей на льготниках
Бояться ли человека с автоматом? Как предупредить расстрелы сослуживцев в армии
Вирусолог: COVID в России можно было остановить за три недели
В Калининградской области кроссовер въехал в толпу людей
Переболевшим COVID-19 нельзя ходить в баню
В Греции раскопали гигантскую голову греческого бога
Популярное
Новости медицины
Врач назвал способ остановить пандемию за две недели

Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.

Врач назвал способ остановить пандемию за две недели
Сын блогерши, слившей видео с Дзюбой, отрёкся от матери
Российский шоу-бизнес
Сын блогерши, слившей видео с Дзюбой, отрёкся от матери
Российский шоу-бизнес
Гоген Солнцев устроил скандал перед похоронами Армена Джигарханяна
Мир. Новости мира
Тихановская хочет отключить Минск от SWIFT
Любовь Степушова Байдену поручено ослабить "российско-турецкую удавку" Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров Василий Амирджанов "Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом Василий Амирджанов
Комментарии
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Лейся, песня: почему Валерий Меладзе так всех разозлил
Лейся, песня: почему Валерий Меладзе так всех разозлил
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Может ли власть отказаться платить пенсии?
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Поклонская пригласила итальянских депутатов в Крым
Волочкова поддержала Дзюбу: "У меня таких видео до фига и больше"
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
Грузия поняла, кто оказался победителем в Карабахе
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается
Западные аналитики: Россия выдержит новые санкции США
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников