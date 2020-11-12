"Обнуление" вошло в двойку самых популярных слов

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина определил самые популярные в России слова 2020 года.

Слова-чемпионы

Эксперты авторитетного российского института провели анализ текстов по наиболее значимым темам, обсуждаемым в стране, включая пандемию COVID-19 и внесение изменений в Конституцию России. Ученые отобрали ключевые слова, которые характеризуются:

частотой употребления;

смысловой емкостью;

смысловой значимостью.

В итоге в числе финалистов оказались наиболее употребляемые слова, в том числе:

"голосование";

"дистанционирование";

"ковид";

"конституция";

"поправки".

Доктор филологических наук, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий объяснил, что, безусловно, популярное слово "ковид" было исключено из номинантов, потому что его до определенного времени не существовало в отечественном лексиконе.

Для сравнения популярности слов специалистами Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина рассматривался период в три года. Ученые обратили внимание на девятикратный рост популярности слов:

"карантин";

"коронавирус";

"удаленка".

В прошлом году словами года стали "пожар" и "протест". Михаил Осадчий назвал самые популярные слова нынешнего года:

"По результатам анализа выявлено два несомненных лидера: слово "самоизоляция" продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова "обнуление", оно на втором месте".

Удивление Кремля

Пресс-секретарь президента России удивился, что слова "самоизоляция" и "обнуление" стали главными в 2020 году. Высокопоставленный чиновник объяснил решение экспертов авторитетного института:

"В политической жизни поправки к Конституции были чрезвычайно важным событием в политике и жизни страны".

Тут трудно возразить Дмитрию Пескову. Вряд ли будет корректным утверждать, что само слово "обнуление" сильно поразило граждан. Траектория политического движения последовательно намекала на подобный промежуточный катарсис торжества суверенной демократии. Изумила скорее форма, которая еще раз подтвердила приверженность правящих политических элит советской манере взаимодействия власти с гражданами страны.

Этот термин безмерно тронул своей обреченностью на статику той самой пресловутой лодки, которая упорно не желает стать быстроходным и устойчивым катамараном. Вероятно, сильнее всех остальных прочувствовали всю глубину исторического момента люди, которые не один раз становились жертвами нечистоплотного продавца, который умеет лихо впаривать подержанные автомобили с обнуленным пробегом.

Требование смысла

Политическая целесообразность все чаще заставляет номенклатуру прибегать к смешению смыслов. Так понятия, способные гарантированно вызвать отрицательные эмоции, с легкой руки идеологов "особого пути" находят свои щадящие аналоги, которые охотно ретранслируют лояльные властям массмедиа:

война — миротворческая операция;

убийство — нейтрализация;

взрыв — хлопок;

обвал экономики — отрицательный рост.

Невольно создается ощущение, что специалисты, которые упражняются в подборе терминов, взяли за основу тезис Виктора Черномырдина:

"У меня к русскому языку вопросов нет".

Понятие "самоизоляция" внезапно обрело новый смысл, противоречащий изначальному. "Само" все-таки — это когда сам, то есть добровольно. Когда же власти не только требуют находиться дома, но и за нарушение так называемой добровольной изоляции нещадно штрафуют, то просится совсем иное описание процесса — "принудительная изоляция".

Некоторые вполне однозначные понятия вдруг обрели противоречивый смысл. В том числе "носит рекомендательный характер" стало трактоваться как нечто обязательное. Понятно, что существуют определенные меры профилактики распространения эпидемии, но ведь никто не мешает властям изъясняться по-русски.

Если не получается относиться к соотечественникам как к интеллектуально сохранным людям, то можно хотя бы попробовать элементарно уважать русский язык. Об этом говорил еще Константин Федин:

"Точность слова является не только требованием стиля, требованием вкуса, но, прежде всего, требованием смысла".

Лингвистическое ускорение

Русский язык постоянно впитывает в себя и адаптирует иностранные слова. При этом так и не наступает момент утраты лингвистического фундамента языка, напророченный алармистами. На этот феномен обратил внимание живший в куда более революционное во всех смыслах время Максим Горький:

"Русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстротой поражающей".

Каждая эпоха выносит на вершину лексикона свои популярные выражения. В горбачевское время из каждого утюга, помимо песен группы "Ласковый май", звучали слова:

"перестройка";

"гласность";

"ускорение";

"легитимно" / "нелегитимно".

Тогда на собраниях трудового коллектива стало считаться верхом проявления лояльности политике партии с жаром в сердце спрашивать у коллег:

"А ты перестроился?!"

Причем мало кто и сам понимал, чем интересовался. Сейчас такой вопрос может показаться грубым и излишне фамильярным. Человек может подумать, что речь идет о пластическом тюнинге, диетах или смене сексуальной ориентации.

Судя по тому, что перестройка благополучно завершилась сносом несущих конструкций государства, мало кто и понял, куда в итоге шли по особому пути с мудреными словами на транспарантах. Николай Гоголь еще в позапрошлом веке предупреждал:

"Обращаться со словами нужно честно".