Как Запад едва не помог Гитлеру стать другом Сталина

Наши будущие союзники по антигитлеровской коалиции собирались бомбить территорию СССР — нефтяные месторождения на Кавказе. Зарубежные историки приходят в ужас, если бы этот план Черчилля удался, произошла бы неминуемая катастрофа. Иногда предвзятость способна привести к пагубным последствиям.

Зачем британцы и французы хотели бомбить Советский Союз

После подписания 19 августа 1939 года в Берлине германо-советского торгово-кредитного соглашения, которое впоследствии привело к подписанию договора о ненападении между СССР и Германией (известного как пакт Молотова — Риббентропа), советская сторона обязалась поставить различное сырье в течение ближайших двух лет на сумму 180 млн рейхсмарок. В том числе 900 тысяч тонн нефти на сумму около 115 миллионов рейхсмарок.

В декабре 1939 года, еще до оккупации Франции нацистской Германией, Великобритания планировала разбомбить нефтяные месторождения в СССР, чтобы остановить продвижение Гитлера на запад Европы. Люто ненавидящий Советы, сэр Уинстон Черчилль получил в свои лапы еще один козырь — из противника Третьего рейха СССР становился его союзником.

При этом Кремль не торопился с поставками, а за весь 1940 год немцы получили 657 тысяч тонн нефтепродуктов, т. е. всего 4,6 % общих годовых запасов. В апреле 1940 года планировалось перебросить из Сирии и Мосула в Ирак до сотни самолетов в составе 6 французских групп и 3 британских эскадрилий.

Операция "Пайк" (Operation Pike) — под таким кодовым названием значился план стратегической бомбардировки бакинских нефтепромыслов в рамках альянса Британии и Франции под руководством коммодора авиации Джона Слессора (John Slessor). Словом pike в английском языке обозначают и копье или пику, и хищную щуку.

Британские разведывательные самолеты Lockheed L-12A без опознавательных знаков поднялись с британской авиабазы Хаббания в Ираке на высоту 7 км и произвели стереоскопическую фотосъемку Баку, Батуми, Поти и прилегающих к ним нефтепромыслов. Советские зенитчики не сумели попасть по целям.

17 апреля 1940 года командующий французскими силами в Сирии и Ливане генерал Максим Вейган (Maxime Weygand) доложил главнокомандующему французскими войсками армейскому генералу Морису Гамелену (Maurice Gamelin), что подготовка к бомбардировке нефтяных месторождений на Кавказе продвинулась настолько далеко, что операция может начаться в период с конца июня по начало июля.

Планировалось, что оснащенные подвесными топливными баками 117 самолетов:

французский тяжелый бомбардировщик и военно-транспортный самолет Farman F.221,

американский легкий двухмоторный бомбардировщик Martin A-22 Maryland,

британский двухмоторный бомбардировщик Vickers Wellington

сбросят 324 тонны бомб на Батуми, Поти, Грозный и Баку в течение 10-45 дней. Поскольку почва нефтяных месторождений полностью пропитана нефтью, предполагалось, что возникшие пожары будет трудно потушить.

Также рассматривалось использование сухопутных войск и инициирование исламистского восстания на Кавказе.

Почему союзники по антигитлеровской коалиции отказались бомбить СССР

Как пишет в своей книге "Операция Pike: Британия против Советского Союза" современный американский историк Патрик Осборн (Patrick Osborn): "Такие планы, сформулированные на основе широко распространенного убеждения, что Советская Россия была активным и добровольным партнером в захватнической войне Адольфа Гитлера, были разработаны, чтобы поставить Советы на колени и лишить нацистскую Германию жизненно важного сырья".

Во-первых, британские ночные бомбардировки в то время отличались крайне низкой эффективностью, что показали налеты на Третий рейх. Во-вторых, как пишет в своей книге Осборн, аналитики британской разведки пришли к выводу, что русская нефть составляет лишь небольшую часть поставок топлива в Германию.

При этом, добавляет историк, британские и французские лидеры в равной степени были готовы не обращать внимания на верные выводы разведки, чтобы реализовать свою идею нападения на СССР с целью поставить на колени и Германию.

В конце концов 9 апреля 1940 года началась операция "Везерюбунг" (Unternehmen Weserübung или Fall Weserübung) — вермахт приступил к оккупации Дании и Норвегии.

Патрик Осборн приходит к выводу, если бы союзники по антигитлеровской коалиции привели свои планы в исполнение, это могло бы вынудить нацистскую Германию и Советский Союз объединиться против союзников.