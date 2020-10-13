При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность

В России предлагают ввести налог на бездетность. Предлагают, надо заметить, не впервые. И такая практика существовала во времена Советского Союза.

Новая старая инициатива

Председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая 12 октября в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила о необходимости ввести в России налог на бездетность. По ее мнению, налог должен взиматься с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а платеж мог бы составлять 500 рублей в месяц.

"Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит - и платит за то, что не любит", - сказала Татьяна Буцкая.

В министерстве финансов инициативу прокомментировали сухо, подчеркнув, что данные предложения не рассматриваются.

Но вообще говоря, подобные идеи возникают регулярно. Например, в 2013 году в поддержку введения налога высказался протоиерей Димитрий Смирнов.

"Я предлагал налог на бездетность или малодетность. Если ты не хочешь идти на подвиг рождения детей или не можешь, поучаствуй в этом деньгами, небольшим налогом", - аргументировал он свою точку зрения.

А в 2017 году возможность введения налога на бездетность опровергал председатель правительства Дмитрий Медведев. Раз уж на таком уровне опровергать приходится, то как говорится, нет дыма без огня...

Как это было во времена СССР

Вообще говоря, здесь, наверное, сказывается еще и опыт нашей страны. В Советском Союзе существовал налог на бездетность. Введен он был указом Президиума Верховного Совета СССР в ноябре 1941 года, который назывался "О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР". Спустя три года был вышел еще один указ, который дополнял уже существующий. Впоследствии норма о налоге на бездетность неоднократно корректировалась, однако действовала она более 50 лет, до 1992 года.

Согласно положению о налоге, платить его должны были бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и бездетные женщины в возрасте от 20 до 45 лет (но только те, что были замужем). Ежемесячно из зарплаты вычиталось шесть процентов.

Почему-то особое внимание на первых порах уделялось сельским жителям. Налог для них в 1949 году был повышен до 150 рублей. Это на бездетных. Но платили и те, у кого дети были. Если один, то 50 рублей в год, если двое - 25 рублей в год. В 1952 году эту норму отменили.

От уплаты налога освобождались те, кто не мог иметь детей по состоянию здоровья. Освободили от уплаты налога и родителей, потерявших детей во время Великой Отечественной войны... Затем были введены льготы для учащихся средних учебных заведений и студентов вузов (но только до 25 лет), Героев Советского Союза, кавалеров трех степеней ордена Славы и так далее.

Тем не менее, налог существовал вплоть до распада СССР. Власти считали его достаточно эффективным и как источник дохода, и как стимул для граждан побыстрее жениться/выходить замуж. Судя по тому, что предложения вновь ввести налог появляются по сей день, достаточно много людей, которые считают, что он и в самом деле был нужен.