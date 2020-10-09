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Автор Василий Амирджанов

Дмитрий Рогозин отказал SpaceX в гениальности

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, видимо, все еще находясь под впечатлением от прорывного запуска Илоном Маском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, продолжает делиться своими прожектами и не упускает возможности пнуть своего успешного конкурента.

Дмитрий Рогозин отказал SpaceX в гениальности

В гениальности отказать

Большой любитель социальных сетей, бессмысленных роботов, бравурных интервью и по совместительству руководитель российской космической отрасли Дмитрий Рогозин авторитетно оценил изобретения компании SpaceX Илона Маска. Чиновник считает, что в способности Crew Dragon доставлять экипажи на МКС нет ничего выдающегося:

"Что здесь такого гениального-то? Мы давно это сделали, еще в советское время".

Рогозин снисходительно заметил, что когда-то и у американцев должно было получиться как у "великой и самой мощной технологической страны". То, что в прямом эфире на глазах у многомиллиардной аудитории интернета ракетоноситель успешно приземлился в заданной точке — это, видимо, тоже ерунда. На всякий случай дипломированный журналист Дмитрий Рогозин заметил:

"Мы пытались использовать эту технологию (многоразового использования — ред.), но расчеты показали, что она не столь эффективна".

Конечно, частная компания SpaceX, которая сама привлекает инвестиции и реализует собственные проекты, расплачиваясь за свои неудачи из собственного кармана, не перекладывает убытки на плечи американских налогоплательщиков.

Куда американцам из SpaceX грамотно рассчитать эффективность? Да и вообще, как можно назвать серьезной компанию, у которой количество сотрудников в десятки раз меньше, чем у "Роскосмоса" и ни одного уголовного дела за бесстыдные хищения? Такое покорение космоса нам не нужно. Особый путь требует и особой бухгалтерии.

Мы ударим веслами

Несмотря на уверенность в неэффективности, в начале октября 2020 года государственная корпорация "Роскосмос" вместе с частной компанией "Многоразовые транспортные космические системы" ("МТКС") объявила о начале создания нового космического корабля — конкурента Crew Dragon Илона Маска.

Новый отечественный космический корабль многоразового использования значится под названием "Арго". Возможно, имеется в виду, что корабль будет откликаться на голосовые команды жаргонного формата. А может, задумка авторов нейминга в том, чтобы космический корабль принял на себя ауру и судьбу мифических аргонавтов.

Стоит напомнить, что древнегреческий корабль аргонавтов был построен из деревьев священной рощи, а богиня Афина, которая всячески содействовала строительству "Арго", вставила в корабль кусок говорящей древесины, сделав плавсредство еще и вещим.

Чья вещающая персона скрыта в образе говорящей древесины в аллегорическом названии нового космического корабля многоразового использования, можно только догадываться. Эксклюзивные же пиломатериалы, возможно, намекают, что российским налогоплательщикам придется сильно раскошелиться. Если же еще и раскрасить инновационное изделие под Гжель и Хохлому, то и того больше.

Судя по сайту компании "МТКС", это общество с ограниченной ответственностью создано не так давно. Кроме нарисованных карандашом видов нового корабля, фотографий руководства и малосодержательных фраз, на сайте нет ничего, чтобы хотя бы как-то отличало интернет-представительство компании от потемкинских коммерческих образований.

Возможно, впечатление и ошибочно. Правда, в глубине души все же терзают смутные сомнения, что нынешний рекорд только за два последних года в 22 уголовных дела по хищениям в "Роскосмосе" может быть и побит.

Любопытно, что объявление о создании нового космического корабля впервые было сделано в сентябре 2019 года. Нынешнее — уже второе. Сколько было других объявлений, сделанных Дмитрием Рогозиным, внимательно считают американцы.

Им ведь тоже интересно — есть чем себя занять в перерывах между созданием новейших космических систем. Заодно и разучат популярную в советское время песню "Арго", которую блистательно исполнил ансамбль "Иверия":

Арго!

Да пошлет нам небо

Путь с луной и звездами.

Арго!

Если сникнет парус,

Мы ударим веслами.

Первый космический

Явные заслуги Дмитрия Рогозина не остались незамеченными и в США. Журналист Ars Technica Эрик Бергер заметил:

"Важно отметить, что российский космический лидер Дмитрий Рогозин в последние годы анонсировал целый ряд амбициозных космических проектов, а затем не предпринял никаких действий для их реализации".

Руководитель отечественной космической отрасли Дмитрий Рогозин недавно объявил о создании телеканала "Роскосмоса" — "Первого космического". Более того, он выразил готовность заняться работой по специальности и вести программу в новом корпоративном СМИ:

"Свободного времени очень мало, но постараюсь откликнуться, принять участие в каких-то передачах".

Заявления Дмитрия Рогозина в массмедиа не могут оставить равнодушными людей, которые наблюдали за успехами советской космонавтики. В такие моменты я вспоминаю ныне уже покойного генерал-лейтенанта Керима Алиевича Керимова — одного из отцов отечественной космонавтики, талантливого инженера, скромного и глубоко порядочного человека.

Керим Керимов работал в команде Сергея Королева над созданием легендарной "Катюши". Занимал ответственные посты, в том числе:

  • был начальником Центрального управления космических средств РВСН;
  • начальником Главного управления ракетного вооружения;
  • возглавил только что созданное Центральное управление космических средств Ракетных войск стратегического назначения;
  • руководил Главным космическим управлением в Министерстве общего машиностроения СССР и одновременно стал председателем Государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых кораблей.

То есть человек пришел на ответственную работу не из блогеров, не из несостоявшихся политиков и журналистов. Это был высокообразованный интеллектуал, который всю жизнь был предан ракетостроению и космосу. Керим Алиевич Керимов отправлял в неизведанное первого космонавта планеты Юрия Гагарина, готовил все полеты советских космонавтов и нес персональную ответственность перед руководством страны.

Я пытаюсь представить Керима Алиевича, который, вместо решения актуальных задач отрасли, взялся бы за соцсети, фантазерство, красовался бы в массмедиа с заявлениями психоделического свойства или позволил себе хотя бы малейшую ноту неуважения к своим американским коллегам. Не получается!

Генерал Керимов, уже выйдя на пенсию, вполне достоверно предсказал нынешнее состояние отечественной космонавтики, кроме одного — главу отрасли с его "Первым космическим" и другими занимательными историями. Керим Алиевич все-таки несколько позитивнее представлял себе космическое будущее России.

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Темы spacex илон маск роскосмос керим керимов дмитрий рогозин
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