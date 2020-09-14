Безпалько: СССР – это Россия, которую разделили на республики

Как Россия влияет на суверенитет Белоруссии и возможно ли создание нового Советского Союза, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Анатольевич Безпалько.

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Независимость, которой нет

— Великобритания не испугалась провести референдум о выходе из Евросоюза. Они выслушали мнение народа и сделали так, как проголосовали люди. Причем отрыв был небольшой: 52% — за, 48% — против. Почему мы не проводим референдум в России и Белоруссии по поводу интеграции?

— Это зависит не только от России. Это зависит от Лукашенко. Он не согласится проводить референдум, потому что объединение Белоруссии с Россией будет означать лишение его личной власти. Он занимается, как сказал один социолог, самосохранением. Желание сохранить свои достижения похвально, но в качестве правителя стоит задуматься и о народе. Странно, что в России Лукашенко считают народным социалистическим президентом, а он свой народ называет "крысами", "народцем". Какой же он тогда Батька?

Если он согласится, и референдум проведут, это будет основанием для интеграции или, наоборот, для того, чтобы перейти на новый этап отношений, означающий конец Союзного государства. Предсказать результат референдума невозможно. Если бы его проводили 20 лет назад, подавляющее большинство граждан высказалось бы за объединение России и Белоруссии.

Убежден, что и сейчас большинство граждан Белоруссии за интеграцию.

Но в Белоруссии запрещено проводить любые соцопросы, подсчеты, голосования. Они проводятся контрабандным путем, поэтому их результаты столь различны. Кто-то считает, что выиграла Тихановская с большим отрывом, а кто-то утверждает, что Лукашенко получил 80%. Я не верю в 80%.

— Противники объединения говорят, что Белоруссия потеряет суверенитет. Это так?

— Я убежден, что Белоруссия только выиграет. Давайте скажем прямо: маленькие государства, такие как Белоруссия, особым суверенитетом и не обладают. Значимого места в мире у нее тоже нет. Если бы не поддержка со стороны России, то, скорее всего, Белоруссию ждала бы судьба Ливии. Там бы действовали группы интервентов, оказывалось резкое давление в сферах:

экономической,

дипломатической,

медийной и других.

Режим Лукашенко давно бы пал. Только потому, что Европа не хочет ссориться с Россией и повторять украинский сценарий, к Лукашенко не применяются жесткие санкции.

Так что опасения за суверенитет и независимость Белоруссии — отговорка. Суверенитет и независимость Белоруссии (которых и так мало) обеспечивает Россия. Объединившись, наши страны смогут образовать новый субъект мировой политики, гораздо более влиятельный и независимый, чем Россия и Белоруссия по отдельности.

— Я вас поддерживаю. Необязательно включать Белоруссию в состав России (может быть, потом), но конфедерацию на основе 12 наднациональных институтов можно создать. Думаю, около 30 % россиян считают, что Белоруссия — нахлебник, поэтому не хотят с ней объединяться.

— Отчасти я этих граждан России могу понять. Мы вложили в Белоруссию сотни миллиардов долларов, ничего не получив взамен. При этом от нас постоянно требуют денег, субсидий, преференций, расширения доступа на наш рынок, снижения цен на наши товары. Более того, иногда Белоруссия самостоятельно устанавливала цены на наши товары, энергоносители (нефть, газ), потому что считает такие цены справедливыми. Если граждане России, которые выступают против объединения, считают, что продолжать нынешнюю политику в отношении Белоруссии невозможно, то я с ними согласен. Лучше вложить деньги в свои регионы и институты. Вкладывать деньги стоит, если будет реальное исполнение союзного договора и создание единых:

инвестиционного центра,

института гражданства,

валюты,

вооруженных сил,

парламента,

налогового и таможенного законодательства.

Но пока абсолютно ничего не сделано. Все Союзное государство выражается в том, что между Россией и Белоруссией нет пограничной линии, а граждане Белоруссии могут приезжать в Россию и устраиваться на работу на льготных основаниях, от них не требуют миграционную карту. Чрезвычайно скромные успехи за 20 лет.

Если от нас белорусский лидер (Лукашенко или другой) будет по-прежнему требовать денег, но не будет идти навстречу, то это будет одностороннее финансирование определенной страны и политического режима. А если будет реальное объединение, то это будет означать для нас:

расширение рынка сбыта,

увеличение торгово-экономических цепочек,

военно-стратегические приобретения и многое другое.

Мы, по сути, одна страна, один народ. Для нас это достижение — возвращение к нашему единству, к которому так стремились на Донбассе. На Донбассе очень многие на Украину возвращаться не хотят. Они хотят снова войти в состав России, как Крым.

СССР 2.0 возможен?

— Нам не хватает работы, пропагандистской в хорошем смысле слова, чтобы мы понимали: объединение приведет только к хорошему. Предположим, интеграция состоялась. Какие перспективы? Например, присоединение Донбасса в рамках Союзного государства возможно? Северной Осетии, Абхазии, Приднестровья?

— Донбасс — точно возможно, потому что там и сейчас все стремятся получить российское гражданство. Это означает:

решение демографических проблем,

расширение трудового рынка,

появление нового экономического субъекта.

Например, на Донбассе производят горнопроходческие комбайны. В России они востребованы, но покупать их мы долгое время не могли, потому что правовой статус этого предприятия в ДНР был не урегулирован: республика не признана — как туда перечислять деньги?

Перспектив много, но объединение прежде всего выгодно тем, кто присоединяется к России, потому что уровень жизни в Белоруссии и на Украине значительно ниже, чем в России, даже в регионах.

— Это начало Советского Союза № 2 или местечковый вопрос — Союзное государство с Белоруссией? В западных СМИ пишут: "Путин задумал воссоздать СССР. Путин после союза с Белоруссией пойдёт дальше". Что об этом думает российское руководство?

— Воссоздания СССР не будет. Он совершенно на других принципах создавался. У нас многие считают, что были республики, которые соединили вместе, и получился СССР. В реальности происходило наоборот: была большая страна, которую потом начали делить на республики.

Если удастся объединить Донбасс (и, в случае распада Украины, другие территории, всё Левобережье), Белоруссию, Россию и, может быть, некоторые другие территории, то это будет восстановлением исторической России.

Чтобы эффективно воздействовать на нынешний мир, России достаточно оказывать влияние на постсоветское пространство.

Необязательно включать Таджикистан или Киргизию в состав России. Достаточно проводить эффективную политику в области государственного, военного строительства, международных отношений, чтобы Киргизия и Таджикистан были для нас дружественными государствами и не стали базами для стран, которые стремятся Россию выдавить из конкурентной гонки, остановить ее развитие.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова