Экономист Романчук: Белоруссия – сборочный цех в центре Европы

Почему нужны переговоры Лукашенко и Тихановской, как сделать выборы честными и в чем проблемы белорусской экономики, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой белорусский экономист, руководитель аналитического центра "Стратегия" Ярослав Романчук.

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О новых выборах

— Ярослав, сейчас в Болгарии подобный кризис. Уже больше месяца население требует отставки правительства Бойко Борисова. Он не уходит, но предлагает изменения в конституцию, чтобы провести перевыборы. Лукашенко тоже предлагает изменения в конституцию, чтобы провести новые выборы. Это нормальный вариант?

— Год назад Лукашенко говорил, что будет изменена конституция, создана комиссия. 12-13 человек (непонятно кто) работают над этим проектом. В это не вовлечены ни ученые, ни гражданское общество. Белоруссии нужна конституция — это признают все. Может быть, в рамках конституционного референдума. В этом нам нужна помощь всех наших партнеров и друзей.

— Пишет зритель: "Непонятно, с кем Лукашенко садиться за стол переговоров. Нет партии, нет лидера и денег". Действительно, кто такая Тихановская? Какая у нее программа? Она говорит: "Мы за всё хорошее. Мы против всего плохого".

— Есть Светлана Тихановская и созданный под нее координационный совет, 2-3 человека для проведения переговоров о том, как выходить из политического кризиса.

Дело не в программе, не в деньгах. А в том, что Александра Лукашенко признают, в том числе и страны ЕС, бывшим президентом, а ее считают избранным президентом. Это стартовая позиция.

Когда арестовали руководителей стачечных комитетов на предприятиях "Беларуськалий", "Гродно Азот", рабочие сказали: "Мы не будем работать, пока вы их не освободите". Их освободили. То есть лидеры тоже есть, но они являются частью общего движения.

Вопрос в том, чтобы восстановить элементарный уровень доверия между обществом, бизнесом и властью, которую представляет сегодня Александр Лукашенко. Мирно, конструктивно. Если будут свободные честные выборы, уверен, что Тихановская не будет в них участвовать. Как и те, которые участвовали в этой кампании. Будут новые лица.

— А почему вы уверены, что будут честные выборы? Что нужно изменить для этого?

— Изменить правила. Мы давно подготовили изменения в избирательный кодекс, ознакомили с ними палату представителей, парламент. Нужно изменить порядок голосования:

подсчет голосов,

формирование комиссий,

представительства разных кандидатов в избирательных комиссиях,

наблюдатели.

Об экономике

— Вы говорите, программа — это неважно. С моей точки зрения, это как раз самое важное. Будет ли отменена социалистическая экономика? Лишатся ли люди работы? Не секрет, что многие предприятия государственные и, как было при Советском Союзе, сидят на дотациях. Будет ли бесплатная медицина?

— Система Лукашенко не работает. Среднегодовые темпы роста экономики за 2010-2020 годы составляют менее 0,9 %. Производительность труда у нас в 5 раз ниже, чем в странах Евросоюза, отстает от российской. Белорусы — сборочный цех в центре Европы. Сегодня на рынке трудно конкурировать с Вьетнамом, Лаосом, потому что мы не привлекаем денег в технологии. Госбанки уже достигли предела токсичных проблемных активов.

— То есть экономика Белоруссии при Лукашенко не использовала возможности, которые ей давала помощь России, преференции по нефти, газу и так далее?

— В 2005 и в 2008 годах в Белоруссии удваивался ВВП в долларах. Это была реализация ресурсов российского рынка, российских энергетических схем. Когда Лукашенко пришел к власти, мы имели ВВП 15 миллиардов долларов, в 2005-ом стало 30 миллиардов долларов, а в 2008 году — 60. Великолепно! Дальше что?

Нужно было, чтобы Лукашенко в 2008 году осознал, что ресурсы старой экономики исчерпаны, и начал реформы. Но не те, которые сделала:

Россия,

Украина.

Потому что матрица от МВФ и Всемирного банка плохая, она не подходит для нас. Она ведет к олигархизации. Мы предложили совершенно другие схемы. Но Лукашенко пытался эти деньги вложить в развитие государственных предприятий. В итоге мы увеличили внешний долг государства за 12 лет в 8 раз.

О геополитике

— Все-таки никуда нам от геополитики не уйти. Журналист Tut.by. Артем Шрайбман выражает точку зрения прозападных людей в Белоруссии, пишет: "Мы сейчас уйдем по-умному на Запад. Мы не хотим, в отличие от Украины, сразу всё рвать. Мы будем и там, и там работать. Декоммунизацию, десоветизацию мы проведем, когда будем стоять на ногах". То есть при сохранении связей с Россией, на российские преференции и кредиты, дешевые энергоресурсы, Белоруссия тихо будет сползать в русофобию. И мы потеряем РЛС, которые стоят в Белоруссии. Россия бы нажала на Лукашенко, но она не верит, что тот, кто придет на его место, не сдаст Россию Западу. Что вы скажете?

— Считаю категорически неверным обсуждать мнение одного журналиста как мнение оппозиции, влиятельных политических партий. Я не знаю ни одного серьезного экономиста, бизнесмена, политика, который бы сказал: "Надо восстанавливать железный занавес с Россией".

Мейнстрим белорусской политики, оппозиционной и главной, — развитие партнерских отношений со всеми соседями, включая Россию.

Проблема в том, что у нас нет базы нормальных экономических отношений. Выгодополучателями сегодняшних отношений Белоруссии и России (сегодняшних — подчеркиваю) являются номенклатурно-силовые кланы, которые осваивают ресурсы обеих стран — и вашей, и нашей. У нас нет:

свободы перемещения товаров,

свободы перемещения услуг,

нормального единого финансового рынка,

аналитического рынка.

Как заставить монополистов сесть за стол переговоров — вот в чем вопрос. Когда я предложил концепцию интеграции Белоруссии и России в начале 2000-х, это все там было описано. Но горячие головы и геополитики решили поставить телегу перед лошадью, потому что белорусско-российские элиты давно консолидировались в ущерб нашим странам. И чтобы сохранить свои схемы, они начинают раздувать: придет другая власть, Минск пойдет на Запад.

Подчеркиваю: Лукашенко не сможет восстановить белорусско-российские отношения, сделать их добрососедскими, взаимовыгодными, чтобы не было постоянно газовых, финансовых, энергетических войн. Сегодня наши отношения в состоянии, которое называется "ниже плинтуса". Лукашенко импортирует нефть из Америки, покупает газ по цене выше, чем Германия. Это ненормально.

Если Россия будет поддерживать только Лукашенко, а не белорусский народ, естественно, отношение к России будет меняться не в лучшую сторону.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова