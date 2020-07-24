Белановский: Фургал поплатился за то, что стал хорошим губернатором

Как изменится настроение жителей после голосования, за что поплатился Сергей Фургал и что на самом деле произошло с Алексеем Улюкаевым, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину социолог Сергей Александрович Белановский.

Читайте начало интервью:

За или против?

— В соцсетях было много сообщений о нарушениях в ходе голосования. Плюс само голосование растянули на неделю.

— Были еще психологические манипуляции. В соцсетях кто-то писал, что к нему пришли, он проголосовал против, они удивились: "Вы все-таки против? Вы первый такой. Мы много квартир обошли". С тем, кто проголосовал против, это уже ничего не изменило, они приняли этот бюллетень, разумеется. Но я думаю, что голосование на дому прибавило голосов. Мне трудно сказать, насколько существенно.

— Голосование, которое проводили во дворах, не предполагает сознательного выбора человека, когда он отходит в кабинку и там размышляет. Все-таки социологи разговаривают с человеком один на один, а не в окружении людей, которые могут тебя осудить за твою позицию.

— Процент проголосовавших за подняли:

пропаганда,

манипуляции,

массированная реклама.

Мои коллеги сходятся в том, что голоса за превалировали над голосами против. Это оценки экспертные, математические. Группа Юдина работала в Москве и Петербурге — здесь ожидания понятны. Но по всей стране власть добилась превышения голосов за над голосами против. Конечно, к этому добавили прямые фальсификации.

— Как вы относитесь к тому, что на следующий день после голосования пресс-секретарь Путина сказал, что это триумф референдума? Как вы считаете, совпала эта оценка с настроением граждан?

— Я не понимаю, зачем понадобилась эта спецоперация. Все законы, которые принимаются вслед за референдумом, можно было и так принять, в том числе про обнуление сроков.

Насчет триумфа. Известно, что даже после более честных голосований спустя какое-то время люди "забывали" в кавычках, как они голосовали: не хотят признаваться.

Думаю, что число людей, которые признаются, что на референдуме голосовали за, будет уменьшаться. Протестные настроения растут.

— Вы не хотите провести исследование по этим вопросам?

— Мне предлагали: соберите деньги, проведите опрос. Для опроса, который я провел до голосования, мы собрали нужную сумму, чтобы получить более-менее приемлемую выборку. Судя по всему, сейчас сумма окажется значительно меньшей. Но мы можем сделать опрос в Москве или в Москве и Питере, чтобы сравнить с экзитполами. Недостаток социологии в том, что она требует финансирования.

— Скажите в эфире, как вам перевести деньги.

— Зайдите в мой блог в Facebook, Сергей Белановский. Там есть информация. Отмечу, что у меня был блог, но Facebook заставил создать новый, хотя правилами запрещено иметь два блога. Но у меня их два. Найдите свежий, потому что второй блог я уже не веду.

За что наказали Фургала

— Сейчас одной из самых обсуждаемых тем является ситуация в Хабаровском крае. Лозунги люди перед хабаровской администрацией очень подходят к вашим исследованиям. Вы не пытались в этом направлении действовать?

— Мы раздобыли телефоны нескольких десятков жителей Хабаровского края. Арест Фургала и последствия обсуждали многие политологи. Но они говорили априорно. А мы позвонили и поговорили с людьми.

И еще. Недели две назад нам удалось поговорить с помощником федерального министра, который никакого отношения к Хабаровску не имеет. Но это интервью немного шокирует. Потому что чиновник говорит, что у людей во власти нет никакой идеологии. Они не служат родине. Они стараются выжить. Их в любой момент могут подставить, доверять никому нельзя. Для самозащиты они стараются:

увеличивать количество связей на своем уровне,

обмениваться услугами.

Выстраивание отношений и процесс выживания не оставляет сил работать на страну.

Думаю, что Зеленский столкнулся с этой проблемой. Ему казалось, что стоит отдать приказ — все будет выполнено. А ничего подобного. И еще у них есть интересное представление, что любые проблемы можно решать деньгами. Если где-то возникла проблема, они выделяют деньги, а потом говорят: "Мы же деньги выделили. Какие к нам претензии?"

Фургал сработал против правил. Он действительно стал хорошим губернатором. Жители называют длинный список его хороших дел, причем значимых. Он опроверг расхожее мнение, что губернатор — зависимая фигура.

Женщина рассказала: "Когда был пик пандемии и нужно было организовывать ввозные рейсы людей из разных стран, то хабаровский губернатор на Дальнем Востоке был единственным, который принимал самолеты, организовал карантин, причем на хорошем уровне". Это тоже народ оценил.

— Претензии к нему предъявляют жители?

— Никаких. Мы специально настаивали на вопросе: мол, говорят, что он в прошлом бандит. Люди отвечали: ничего не знаем. Похоже, что Фургал в отличие от всех остальных стал хорошим губернатором, пошел против системы. Вполне вероятно, что его рейтинг превысил рейтинг Путина — за это он и поплатился. Кстати, не он первый.

Считаю, Улюкаев тоже поплатился за то, что имел свою позицию.

Кстати, у Фургала вообще ничего не нашли. Улюкаева подставили. У меня своя теория насчет этих денег. Улюкаев был против сделки с "Роснефтью", но ему выкрутили руки на самом высоком уровне. Он согласился, но надо было подготовить очень большой объем документации. Он и его сотрудники ночами сидели. Это достоверно. Когда к нему обратились с какой-то еще просьбой, он сказал: "Все, с меня хватит. У меня люди ночами сидел, им кто сверхурочные оплатит?" Это версия кажется мне наиболее адекватной. Ему сказали: "Хорошо, мы премию заплатим". Отсюда взялся портфель с деньгами. Дальнейшее понятно.

— Сергей Александрович, вы давно занимаетесь опросами и можете сравнивать векторы движения. Как вы считаете, настроения, о которых люди вам говорили в предыдущих опросах, могут уйти или обостриться?

— Если брать всю историю, то настроения были очень разные. Были периоды народной любви к Путину. Были периоды ее спада, но не до нуля. В конце 2013 года мы зафиксировали настроения, которые могли привести к дальнейшему падению его рейтинга. Но тут присоединили Крым.

— Мне кажется, что Крым — это для России мало. Россия могла не допустить Майдана. У нее были для этого политические, финансовые ресурсы. И если бы наше представительство работало с общественным мнением на Украине, не было бы такого отторжения и всего, что случилось в 2014 году.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова