Социолог Белановский: искаженная социология сама себя подтверждает

Искажают ли результаты опросов социологические службы и как соцопросы влияют на итоги голосования, рассказал председателю совета директоров "Правды.ру" Вадиму Горшенину социолог Сергей Александрович Белановский.

Плюс-минус 10%

— Сергей Александрович, перед голосованием по Конституции я у себя в Telegram написал, что интересно будет узнать, чьи оценки оказались более верными: Сергея Белановского или ВЦИОМ. Я тогда даже представить не мог, что данные ВЦИОМ будут совпадать один в один с результатами голосования. Как вы это прокомментируете?

— Надо вернуться в те времена, когда выборы у нас были относительно свободными. Я писал неоднократно, что наша социология в 90-е годы, в начале нулевых давала искаженные прогнозы выборов, референдумов. К сожалению, глубокого анализа этого явления не было и нет. Был завышен электорат власти даже при Ельцине. Называлась ельцинская партия "Наш дом — Россия". То же самое у Путина и "Партии единства", которая преобразовалась в "Единую Россию". Соответственно, занижался рейтинг КПРФ и протестного электората. Завышение рейтинга власти и занижение протестного голосования было довольно значительным, 10%.

К сожалению, тогдашний ВЦИОМ, а ныне "Левада-центр" и отделившийся от него Фонд общественного мнения (ФОМ) пошли не по пути анализа причин этого искажения, а механически скорректировали его путем перевзвешивания массивов.

Поскольку направление вектора было известно, то искаженные данные плюс прибавка в правильном направлении давала большее приближение к результатам, которые оказывались на выборах.

Но мы запомним, что рейтинг партии власти был завышен. Этот момент драматично сказался на выборах 2005 года на Украине, где активно участвовала Россия, российские политтехнологические компании, ФОМ. Они прогнозировали уверенную победу Януковича. А когда прошли реальные выборы, оказалось, что рейтинг Януковича завышен как раз на 10%. Проблема в том, что в России был известен вектор, было понятно, в какую сторону перевзвешивать. На Украине это было непонятно, поэтому использовался сырой балл. Я работал с этими данными. В результате там произошла, условно говоря, электоральная революция: победил Ющенко вместе с Тимошенко.

— Мне всегда казалось, что это пропагандистский эффект, а не проблема социологии.

— Я работал с массивами ФОМ, ВЦИОМ, еще раньше с "Левада-центром" (именно там я увидел это странное перевзвешивание и спрашивал почему, что и как). Я никаких подтасовок в этих массивах не увидел. Более того, примерно в 2013 году под влиянием вопросов, не искажает ли ФОМ статистику, мы взяли его выборку (в открытом доступе на его сайте), провели исследование по его методике и получили очень близкие данные. Это еще одно свидетельство, что до последнего времени нам не врали:

ФОМ,

ВЦИОМ.

"Левада" — оппозиционная организация, у них результаты довольно близки. Это тоже свидетельство. Мне видится проблема в другом.

Опросы от взвешивания после того, как я поднял этот скандал, отказались. Мне даже рассказывали, что Сурков на совещании потребовал, чтобы ему давали данные непосредственно с полей, а не перевзвешенные. В результате, думаю, что данные социологии как завышали рейтинг власти, так и завышают. Причем не потому, что их подтасовывают. Такие данные приходят с полей. В этом смысле они не врут. В странах, где выборы реальные, социологи анализируют свои ошибки, за счет разных способов (не ухищрений, а именно методов) стараются улучшить точность измерения и, чтобы представить публике доказательства, что они работают честно, успешно предсказывают выборы.

Кто кого прогнозирует

— Получается, что при опросах населения всегда происходит завышение на 10%?

— Может, и больше. Думаю, что опросные организации получают завышенные данные, они поступают в администрацию президента и уже их берут за основу контрольных показателей, которые должны быть достигнуты в результате голосования. Эти контрольные данные развертываются по регионам, регионы развертывают их по муниципалитетам, а там уже на местном уровне включается так называемый административный ресурс. Эти показания каким-то образом выжимают.

Получается, что искаженная социология сама себя подтверждает, за счет того что завышенные результаты опроса превратили в контрольные данные.

— Получается, что социология строит политические процессы по большому счету?

— Наверное. Конечно, играет роль рекламная кампания, действия власти. Но это же влияет на опросы. Может быть, повышает реальную явку, реальное голосование за власть. Опросы это фиксируют. Но завышение все равно остается. Потом оно возвращается обратно в качестве контрольных данных и таким образом подтверждается. По крайней мере, я так вижу.

— Как вы относитесь к результатам голосования по поправкам к Конституции и к своим исследованиям, которые мы с вами обсуждали в прошлый раз?

— По стране наши данные с учетом возможных неточностей совпадают не с официальными результатами, а с попытками дать реальную оценку результатам голосования. Разные были оценки:

на основе математических моделей,

попытки локальных опросов.

У меня получалось, что в Москве (мы отдельно ее выделили) доля голосующих против должна быть раза в 2 выше тех, кто голосует за. Но уже в день голосования Григорий Юдин провел экзитполы. Они, наверное, более точны. У них получилось, что число проголосовавших против больше, чем проголосовавших за, но не столь значительно, как в моем опросе. Почему? Мне трудно сказать. Хотя надо иметь в виду, что в тех экзитполах 37% отказались отвечать. Интересно, как они проголосовали: за или против. Может быть, мои данные были близки к действительности, а может быть, нет. Условно говоря, если 37% пополам разделить на за и против, тогда данные Юдина правильные. А если пропорция нарушена, то можно только гадать.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовила Марина Севастьянова