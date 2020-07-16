Против Ермака: почему протестуют против памятников атаману

В августе этого года в городе Тобольск планируют установить гранитный крест в парке "Ермаково поле" в честь казачьего атамана Ермака Тимофеевича. 16 августа исполнится 435 лет со дня гибели атамана — он со своим отрядом попал в засаду, устроенную сибирским ханом Кучумом.

Кто против

Однако против установки памятника выступили представители Национально-культурной автономии сибирских татар в Тобольске и татарской общественной организации "Наследие".

В их обращении подчеркивается, что "надо выбирать для памятников знаковые исторические личности, воспитывающие новые поколения в духе мира и созидания, а не войны и раздора".

Обращение адресовано губернатору Тюменской области Александру Моору, председателю Тюменской областной думы Сергею Корепанову, главе Тобольска Максиму Афанасьеву. Его авторы просят "остановить провокационные действия…, направленные на разжигание межнациональной розни, нарушение стабильности в отношениях между народами в сегодняшних непростых условиях".

Очевидно, что оценки личности Ермака действительно могут быть разными. Одна точка зрения изложена выше. А вот, например, один из лучших специалистов по истории России XVI-XVII веков Руслан Григорьевич Скрынников называл атамана "одной из самых примечательных фигур в русской истории".

И, стоит заметить, едва ли уместны параллели с тем, что ныне происходит в ряде европейских государств и США. Имеется в виду снос памятников историческим деятелям, которые по тем или иным причинам не устраивают участники протестов.

Не первый такой спор

В России споры вокруг установки памятников явление достаточно частое. Возьмем ради примера того же Ермака. В прошлом году памятник Ермаку был установлен в городе Тара (Омская область). Однако же нашлись недовольные и в этом случае.

Национально-культурная автономия сибирских татар тогда обратилась к губернатору Омской области Александру Буркову с просьбой вмешаться:

"Сибирские татары, проживая на своих исконных территориях, категорически против установки памятника Ермаку где бы то ни было, тем более на исторической родине сибирских татар, так как установка памятника Ермаку, который истребил мирное население Сибирского ханства в огромном по тем временам количестве, для нас недопустима. Решение вопроса об установке памятника Ермаку было скрыто от местного населения, о нем стало известно буквально накануне".

Памятник атаману в Таре в конечном итоге установили. Руководитель городской администрации Сергей Мартынов заявил, что обсуждение по памятнику не вызывало нареканий со стороны жителей города, в том числе и татар. И подчеркнул, что памятник представляют как символ присоединения Сибири, примирения и объединения, вовсе не угнетения сибирских татар.

Отметим, что протестами сопровождалась и установка памятника Ермаку в Омске в 2016 году. Но в конечном итоге, памятник также был установлен. Так что нынешние заявления, в общем-то, не являются чем-то доселе невиданным.