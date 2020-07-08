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Автор Антон Куликов

Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"

Общество

Мнение журналистов о деле советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова не являются общественным резонансом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты по поводу задержания Сафронова.

Не надо путать резонанс

Отвечая на вопрос, в курсе ли президент ситуации и общественного резонанса в связи с делом Сафронова, Песков отметил, что не надо путать общественный резонанс с резонансом СМИ.

"Мы, конечно, с большим вниманием относимся к мнению тех журналистов, которые они публикуют. Это несколько десятков публикаций, несколько десятков мнений, которые не нужно называть общественным резонансом", — уточнил Песков.

Напомним, по решению Лефортовского суда Москвы Иван Сафронов был арестован до 6 сентября по делу о госизмене. Федеральная служба безопасности подозревает советника Дмитрия Рогозина в передаче секретных данных о о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.

Адвокаты Сафронова заявили, что следствие подозревает журналиста в работе на спецслужбы Чехии. Причем с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".

Почему требования рассекретить дело не будет выполнено

Во вторник на Лубянке прошли одиночные пикеты журналистов, которые протестовали против задержания Сафронова. Многие его коллеги проводят параллели с прошлогодним скандалом вокруг задержания журналиста Ивана Голунова, которому сотрудники полиции подбросили наркотики. Хотя все же есть сомнения, насколько эти параллели уместны.

На сайте Change. org опубликована петиция, авторы которой потребовали рассекретить дело Сафронова.

"Против засекреченного дела, по мысли организаторов, и обществу-то нечего возразить будет. А если общество попросит: "Ну, расскажите нам, с кем именно он нашпионил", то ему ответят: "Нельзя. Государственная тайна. Но вы нам верьте". Так вот, господа: для начала расскажите нам, в чем именно обвиняется Сафронов. Не выдавайте вашей государственной тайны", — говорится в обращении.

И содержится призыв опубликовать "вашу доказательную часть": "Видео, на которых Сафронов встречается со своим куратором. Запись разговоров, перехваченную переписку. Номера счетов Сафронова, на которые поступали деньги за шпионаж. Опубликуйте оперативные основания, которые привели к аресту Сафронова".

Однако едва ли следствие возьмет под козырек и кинется выполнять требования общественности. Поскольку материалы уголовного дела содержат гостайну, то есть в случае обнародования каких-либо материалов есть риск раскрытия форм работы органов государственной безопасности. Обычному человеку такие материалы могут ничего и не сказать. А вот специалисту — очень даже.

Это, конечно, не исключает, что какие-то материалы следствие может открыть для всеобщего ознакомления. А может и не открыть. В любом случае, едва ли здесь можно чего-либо добиться петициями на Change. org. Какими бы красноречивыми они не были.

Да, к слову — минобороны, МВД, МИД Чехии дружно отказались от комментариев по этому делу. Похоже, еще одним раздражителем в отношениях между Россией и Чехией стало больше.

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Темы гостайна иван сафронов
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