"Ошибки не было": посол про заявление Белого дома о победе над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан спустя почти два месяца прокомментировал скандальную историю с публикацией в Twitter сообщения, в котором Белый дом объявил о том, что США и Великобритания одержали победу над нацизмом.

Твит Белого дома и реакция российского МИДа

8 мая Белый дом опубликовал видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны. Она сопровождалась текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".

В России это сообщение вызвало чрезвычайно резкую реакцию. В частности, в российском МИДе заявили, что "вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы".

В российском внешнеполитическом ведомстве тогда отмечали, что в канун Дня Победы у чиновников в США не нашлось храбрости и желания "хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным, несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ во имя всего человечества".

Кроме того, в МИД обратили внимание, что продемонстрированное в записи отношение диссонирует с принятым 25 апреля президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе, в котором акцент сделан на совместные усилия двух стран.

И это только официальное заявление. Неофициальных, и куда более резких, было в избытке. Но в Вашингтоне текст сообщения никак не прокомментировали.

Объяснения американского посла

И вот наконец посол США в России объяснил, что это было. По словам Джона Салливана, отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.

Как сказал посол, сообщение не ставило целью перечислить все страны, которые принимали участие в борьбе с нацистской Германией.

"Если бы это было так, то, боюсь, мне пришлось бы приносить извинения не только России, но и Канаде, Франции, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании. В этом сообщении не упоминается множество других стран, но создается впечатление, что причиной такой реакции было то, что это сообщение показалось свидетельствующим о недостаточном внимании и признании США роли СССР во Второй мировой войне", — сказал Салливан в интервью телеканалу РБК.

По его словам, сообщение не было ошибочным, поскольку было адресовано исключительно Великобритании. "Было много американских авиабаз и военно-морских баз. Миллион американцев были дислоцированы в Великобритании, затем с ее территории участвовали в развертывании нормандской операции, а до нее в операции "Факел" по высадке в Северной Африке", — подчеркнул он.

Джон Салливан сказал, что нет ни одной страны, которая потеряла столько человек и так много сделала в борьбе с нацистской Германией, как Советский Союз.

"Думаю, что реакция на это сообщение была вызвана тем, что на тот момент люди были просто очень ранимы. Но это ни в коем случае не было попыткой принизить роль Советского Союза и РСФСР как части Советского Союза в победе над нацистской Германией", — сказал посол. И выразил надежду, что в России ценят вклад США в виде значительной материальной помощи по ленд-лизу.

Больше объяснений ждать не следует

Заметим, что официальной реакции со стороны Вашингтона так и не последовало. Что касается объяснений посла, то конечно, это имеет значение. Но отметим, что Джон Салливан затронул эту тему в интервью, то есть не по собственной инициативе. До сей поры столь развернутого ответа не было.

Понятное дело, что аргументы Салливана довольно спорные. Например, непонятно, почему в Вашингтоне сочли нужным отметить роль только одного из союзных государств. И почему формулирование даже такого пояснения потребовалось столько времени.

В общем, ответ едва ли можно считать исчерпывающим. Но едва ли следует ожидать чего-то большего.