МВД помогло художнице Цветковой стать известной

Художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова благодаря решительным действиям МВД России обрела мировую известность.

27-летняя представительница отечественного феминизма и активный пропагандист толерантного отношения к ЛГБТ-сообществу стала фигурантом уголовного дела. Причиной стали вполне скромные по возбудительному наполнению картины с изображением женских гениталий.

Грехи ее тяжкие

Уголовное дело в отношении Юлии Цветковой было возбуждено из-за ее абстрактных рисунков. Девушка разместила их в паблике "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте". Сообщество было создано, чтобы снять "стигму с женской физиологии". Иными словами, призвать женщин не стесняться:

отсутствия депиляции;

физиологических особенностей организма, связанных с календарными циклами;

растяжек;

целлюлита;

изменения со временем формы груди;

анатомических различий с мужским полом и так далее.

Спустя полгода после поднятого шума Юлии Цветковой было предъявлено обвинение, о котором она рассказала в Facebook:

"Теперь я официально обвиняюсь в распространении порнографии. С преступным умыслом и прочими особо тяжкими".

Дифференциация бдительности

Помимо обвинения в художественном воплощении образа вагины, на активную девушку заведено уголовное дело и о пропаганде гомосексуализма. Тут и правда можно докопаться, если в социальной сети не установлен возрастной фильтр, пусть и формально, но отсекающий доступ к материалам несовершеннолетним. Остальным же гражданам российское законодательство пока еще не запрещает приобщаться к подобного рода информации.

По сравнению с картиной Гюстава Курбе "Происхождение мира" вагинальные фэнтези Юлии Цветковой — верх пуританства. Правда, при большом желании правильно мотивированному эксперту не составит труда объявить и "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина порнографией, которая наносит вред несовершеннолетним.

Важно обратить внимание, что в отечественной социальной сети "ВКонтакте" великое множество фото и видео фривольного содержания, причем на любые вкус, цвет и степень жесткости. Достаточно набрать запрос в любой из существующих поисковых систем, чтобы убедиться в этом.

Для этого даже не надо быть выдающимся специалистом отдела по борьбе с экстремизмом МВД Комсомольска-на-Амуре. Примечательно, что доступ к ним возможен и без регистрации в этой социальной сети, соответственно, и для несовершеннолетних. Но отчего-то внимание привлекли именно работы Юлии Цветковой, а не реально доступная порнография.

Происхождение уголовных дел

Юлия Цветкова пробовала себя в том числе и в режиссуре. Она руководит местным театром "Мерак" и ставит спектакли. Насколько это у нее удачно получается, можно посмотреть на YouTube. В социальных сетях Юлия Цветкова вела несколько проектов. Помимо пропаганды бодипозитива, она охватила темы феминизма, сексуального просвещения подростков, в том числе о контрацепции и ВИЧ.

Возможно, именно детский спектакль на тему "гендерных предрассудков" стал триггером, запустившим местных активистов, находящихся на другом полюсе крайностей. Под предрассудками имелись в виду вполне обычные ментальные заморочки:

девочки должны терпеть все выходки мужчин в парадигме "бьет — значит любит";

мальчики должны быть бесчувственными истуканами;

люди не должны иметь свое мнение, отношение к миру и так далее.

Видимо, кого-то тронуло до глубины души название спектакля "Розовые и голубые". Местные власти назвали постановку "развратной заразой". Представляю, как бы досталось советским папам и мамам, которые повязывали укутанным новорожденным розовые и голубые ленты в зависимости от пола ребенка.

Конечно, раз начались разборки, хотелось бы, чтобы они были осуществлены профессионально и юридически корректно. Хотя у девушки есть еще одно обстоятельство, которое якорем тянет ее на дно — антимилитаристские постановки с критикой СССР.

Что конкретно подразумевается под критикой, я не знаю. Поводов для критики у любого государства мира — предостаточно. Советский Союз, мягко говоря, далеко не исключение. Уверен только в одном — на критику имеет право любой гражданин, как и на свое личное мнение, которым он делится с окружающими.

С суждениями можно не соглашаться, можно возмущаться и даже негодовать, но отказывать в праве на собственные взгляды и их высказывание — признак отнюдь не демократического государства. Скорее кривого отражения террора времен Великой русской революции и советских методов карательной психиатрии.

МВД сделало рекламу ЛГБТ

Идея Юлии Цветковой о проведении фестиваля молодежного искусства вызвала серьезные опасения у местных властей. Видимо, такое положение дел в МВД сочли неприемлемым, итог — уголовное преследование, в результате малоизвестный человек сделался популярным, в том числе и за пределами России.

Вполне предсказуемо, раз затронута тема ЛГБТ и феминизма, тут же откликнулись и западные массмедиа. Не удивлюсь, что к тому моменту, когда начнется судебный процесс, картины и рисунки Юлии Цветковой будут признаны произведениями искусства. Вот тогда обоснование обвинения в распространении порнографии может стать проблематичным.

Порнография, как правило, подразумевает изображение детализированного натурализма с явной направленностью на сексуальное возбуждение. Применение же подобных критериев к работам Юлии Цветковой крайне затруднительно. Хотя — было бы желание или команда "сверху" разглядеть порнографию.

Как только стало известно о предъявленном обвинении художнице из Комсомольска-на-Амуре, тут же в нескольких городах России девушки вышли с пикетами. В том числе и те, кто не считает зазорным брить ноги и пользоваться косметикой. Уже десятки задержанных. Каждый задержанный — отдельный повод для наполнения новостных лент как информационных агентств, так и социальных сетей.

Получается, что действия властей неожиданно влились в общий тренд с диппредставительствами США, которые разместили на своих фасадах флаги ЛГБТ. О такой медийной поддержке в распространении "монологов вагины" трудно было и мечтать. Причем для этого не понадобились ни золото германского кайзера, ни миллиарды Госдепа США. Все сделано исключительно на деньги бюджета России, благодаря смекалке борцов с экстремизмом.

Эротические скрепы

В любых общественных движениях всегда присутствуют носители крайностей. Агрессивная же пропаганда каких-либо идей всегда наталкивается на неприятие. Это — нормальная реакция адекватных людей, которым навязываются то или иное мнение, манера поведения или мировоззрение. Не исключение и деятельность активистов ЛГБТ. Собственно, и любых активистов с большевистским нахрапом.

Граждане, которые воюют с любым инакомыслием в стране и тем более с сексуальными предпочтениями, выглядят не сильно привлекательнее. Когда же на фоне противостояния затягивается песня акына о духовных скрепах, так и хочется призвать к приобщению к исторической правде, о которой так любят последнее время говорить из федерального телевизора.

Термин "духовные" или "душевно-духовные скрепы" неоднократно упоминается Александрой Коллонтай в ее эссе "Дорогу крылатому Эросу!" (1923 год). Кто знает, может быть, борьба противоположностей в конечном счете и приведет носителей парадигмы крайностей к единству, причем во всех смыслах.

Взгляды Юлии Цветковой можно не разделять. Не исключаю, что и некоторые ее действия вошли в клинч с отечественным законодательством, но все-таки за рисунки да в цугундер, на мой взгляд — перебор.

Разумеется, приговор напишут в привычной сухой форме. Возможно, так же заковыристо, как и поправку о возможности баллотироваться действующему главе государства еще на пару президентских сроков. Но суть все равно будет выглядеть примерно так:

"За нарисованную вагину приговорить к шести годам лишения свободы".

Власти получат еще один бонус к карме, разрушающей русскую государственность и репутационный вес страны, не говоря уже об отношении к такому приговору граждан, не страдающих утратой здравомыслия.