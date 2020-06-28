Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Василий Амирджанов

МВД помогло художнице Цветковой стать известной

Общество

Художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова благодаря решительным действиям МВД России обрела мировую известность.

27-летняя представительница отечественного феминизма и активный пропагандист толерантного отношения к ЛГБТ-сообществу стала фигурантом уголовного дела. Причиной стали вполне скромные по возбудительному наполнению картины с изображением женских гениталий.

Грехи ее тяжкие

Уголовное дело в отношении Юлии Цветковой было возбуждено из-за ее абстрактных рисунков. Девушка разместила их в паблике "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте". Сообщество было создано, чтобы снять "стигму с женской физиологии". Иными словами, призвать женщин не стесняться:

  • отсутствия депиляции;
  • физиологических особенностей организма, связанных с календарными циклами;
  • растяжек;
  • целлюлита;
  • изменения со временем формы груди;
  • анатомических различий с мужским полом и так далее.

Спустя полгода после поднятого шума Юлии Цветковой было предъявлено обвинение, о котором она рассказала в Facebook:

"Теперь я официально обвиняюсь в распространении порнографии. С преступным умыслом и прочими особо тяжкими".

Дифференциация бдительности

Помимо обвинения в художественном воплощении образа вагины, на активную девушку заведено уголовное дело и о пропаганде гомосексуализма. Тут и правда можно докопаться, если в социальной сети не установлен возрастной фильтр, пусть и формально, но отсекающий доступ к материалам несовершеннолетним. Остальным же гражданам российское законодательство пока еще не запрещает приобщаться к подобного рода информации.

По сравнению с картиной Гюстава Курбе "Происхождение мира" вагинальные фэнтези Юлии Цветковой — верх пуританства. Правда, при большом желании правильно мотивированному эксперту не составит труда объявить и "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина порнографией, которая наносит вред несовершеннолетним.

Важно обратить внимание, что в отечественной социальной сети "ВКонтакте" великое множество фото и видео фривольного содержания, причем на любые вкус, цвет и степень жесткости. Достаточно набрать запрос в любой из существующих поисковых систем, чтобы убедиться в этом.

Для этого даже не надо быть выдающимся специалистом отдела по борьбе с экстремизмом МВД Комсомольска-на-Амуре. Примечательно, что доступ к ним возможен и без регистрации в этой социальной сети, соответственно, и для несовершеннолетних. Но отчего-то внимание привлекли именно работы Юлии Цветковой, а не реально доступная порнография.

Происхождение уголовных дел

Юлия Цветкова пробовала себя в том числе и в режиссуре. Она руководит местным театром "Мерак" и ставит спектакли. Насколько это у нее удачно получается, можно посмотреть на YouTube. В социальных сетях Юлия Цветкова вела несколько проектов. Помимо пропаганды бодипозитива, она охватила темы феминизма, сексуального просвещения подростков, в том числе о контрацепции и ВИЧ.

Возможно, именно детский спектакль на тему "гендерных предрассудков" стал триггером, запустившим местных активистов, находящихся на другом полюсе крайностей. Под предрассудками имелись в виду вполне обычные ментальные заморочки:

  • девочки должны терпеть все выходки мужчин в парадигме "бьет — значит любит";
  • мальчики должны быть бесчувственными истуканами;
  • люди не должны иметь свое мнение, отношение к миру и так далее.

Видимо, кого-то тронуло до глубины души название спектакля "Розовые и голубые". Местные власти назвали постановку "развратной заразой". Представляю, как бы досталось советским папам и мамам, которые повязывали укутанным новорожденным розовые и голубые ленты в зависимости от пола ребенка.

Конечно, раз начались разборки, хотелось бы, чтобы они были осуществлены профессионально и юридически корректно. Хотя у девушки есть еще одно обстоятельство, которое якорем тянет ее на дно — антимилитаристские постановки с критикой СССР.

Что конкретно подразумевается под критикой, я не знаю. Поводов для критики у любого государства мира — предостаточно. Советский Союз, мягко говоря, далеко не исключение. Уверен только в одном — на критику имеет право любой гражданин, как и на свое личное мнение, которым он делится с окружающими.

С суждениями можно не соглашаться, можно возмущаться и даже негодовать, но отказывать в праве на собственные взгляды и их высказывание — признак отнюдь не демократического государства. Скорее кривого отражения террора времен Великой русской революции и советских методов карательной психиатрии.

МВД сделало рекламу ЛГБТ

Идея Юлии Цветковой о проведении фестиваля молодежного искусства вызвала серьезные опасения у местных властей. Видимо, такое положение дел в МВД сочли неприемлемым, итог — уголовное преследование, в результате малоизвестный человек сделался популярным, в том числе и за пределами России.

Вполне предсказуемо, раз затронута тема ЛГБТ и феминизма, тут же откликнулись и западные массмедиа. Не удивлюсь, что к тому моменту, когда начнется судебный процесс, картины и рисунки Юлии Цветковой будут признаны произведениями искусства. Вот тогда обоснование обвинения в распространении порнографии может стать проблематичным.

Порнография, как правило, подразумевает изображение детализированного натурализма с явной направленностью на сексуальное возбуждение. Применение же подобных критериев к работам Юлии Цветковой крайне затруднительно. Хотя — было бы желание или команда "сверху" разглядеть порнографию.

Как только стало известно о предъявленном обвинении художнице из Комсомольска-на-Амуре, тут же в нескольких городах России девушки вышли с пикетами. В том числе и те, кто не считает зазорным брить ноги и пользоваться косметикой. Уже десятки задержанных. Каждый задержанный — отдельный повод для наполнения новостных лент как информационных агентств, так и социальных сетей.

Получается, что действия властей неожиданно влились в общий тренд с диппредставительствами США, которые разместили на своих фасадах флаги ЛГБТ. О такой медийной поддержке в распространении "монологов вагины" трудно было и мечтать. Причем для этого не понадобились ни золото германского кайзера, ни миллиарды Госдепа США. Все сделано исключительно на деньги бюджета России, благодаря смекалке борцов с экстремизмом.

Эротические скрепы

В любых общественных движениях всегда присутствуют носители крайностей. Агрессивная же пропаганда каких-либо идей всегда наталкивается на неприятие. Это — нормальная реакция адекватных людей, которым навязываются то или иное мнение, манера поведения или мировоззрение. Не исключение и деятельность активистов ЛГБТ. Собственно, и любых активистов с большевистским нахрапом.

Граждане, которые воюют с любым инакомыслием в стране и тем более с сексуальными предпочтениями, выглядят не сильно привлекательнее. Когда же на фоне противостояния затягивается песня акына о духовных скрепах, так и хочется призвать к приобщению к исторической правде, о которой так любят последнее время говорить из федерального телевизора.

Термин "духовные" или "душевно-духовные скрепы" неоднократно упоминается Александрой Коллонтай в ее эссе "Дорогу крылатому Эросу!" (1923 год). Кто знает, может быть, борьба противоположностей в конечном счете и приведет носителей парадигмы крайностей к единству, причем во всех смыслах.

Взгляды Юлии Цветковой можно не разделять. Не исключаю, что и некоторые ее действия вошли в клинч с отечественным законодательством, но все-таки за рисунки да в цугундер, на мой взгляд — перебор.

Разумеется, приговор напишут в привычной сухой форме. Возможно, так же заковыристо, как и поправку о возможности баллотироваться действующему главе государства еще на пару президентских сроков. Но суть все равно будет выглядеть примерно так:

"За нарисованную вагину приговорить к шести годам лишения свободы".

Власти получат еще один бонус к карме, разрушающей русскую государственность и репутационный вес страны, не говоря уже об отношении к такому приговору граждан, не страдающих утратой здравомыслия.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы феминизм порнография юлия цветкова уголовное дело комсомольск-на-амуре
Новости Все >
По Байкалу плавает судно, способное очищать водоем от нефти
Малышева посоветовала лекарства от коронавируса
Шнуров посвятил смешные стихи Ксении Собчак
У Китая нет ингредиентов для приготовления окрошки
Президент США удалил видеоролик с выкриком "Белая сила"
Жители Норильска остались без электричества из-за пожара на подстанции
Ученый спрогнозировал разрушение сибирских городов
В Челябинске неизвестный мужчина застрелил собаку за "свою добычу"
Рейтинг Зеленского в два раза снизился, а Порошенко - повысился
В Сербии отмечают годовщину битвы на Косовом поле
Последние материалы
По Байкалу плавает судно, способное очищать водоем от нефти
Малышева посоветовала лекарства от коронавируса
Шнуров посвятил смешные стихи Ксении Собчак
У Китая нет ингредиентов для приготовления окрошки
Президент США удалил видеоролик с выкриком "Белая сила"
Жители Норильска остались без электричества из-за пожара на подстанции
Ученый спрогнозировал разрушение сибирских городов
В Челябинске неизвестный мужчина застрелил собаку за "свою добычу"
Рейтинг Зеленского в два раза снизился, а Порошенко - повысился
В Сербии отмечают годовщину битвы на Косовом поле
Популярное
Общество
Китаец объяснил, почему в Китае не хотят брать в жены русских девушек

О русских девушках сложилось немало разных стереотипов за рубежом, однако некоторые иностранцы имеют к ним вполне обоснованные претензии.

Китаец объяснил, почему в Китае не хотят брать в жены русских девушек
Россияне раскритиковали "присягнувшего Путину" Ефремова
Российский шоу-бизнес
Россияне раскритиковали "присягнувшего Путину" Ефремова
США и Канада. Новости и аналитика
Создателей фильма "Черная пантера" обвинили в расизме
Российский шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за долгое время посетила салон красоты
Василий Амирджанов МВД помогло художнице Цветковой стать известной Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова
Комментарии
Ксению Собчак обвинили во лжи и провокации
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Ученый спрогнозировал разрушение сибирских городов
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Ксению Собчак обвинили во лжи и провокации
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Удаленная работа стала испытанием для Владимира Путина
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Стеван Гайич: Вучич предаст Россию, как это сделал Броз Тито
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет
Ксению Собчак обвинили во лжи и провокации
Выбора нет: почему Германия обязана ответить на санкции США
Выбора нет: почему Германия обязана ответить на санкции США
Гордон: Украина находится на грани распада
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ