Мария Тункара: во время чемпионата мира мне предлагали секс на улице

О том, как мулатке живётся в Санкт-Петербурге и зачем нужен феминизм, а также о харассменте рассказала ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой блогер Youngmasha, она же активистка, борец с расизмом, феминистка, бодипозитив-активистка Мария Магдалена Тункара.

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Неспокойный Санкт-Петербург

— Мария, как вообще живётся мулатке в России, в Санкт-Петербурге? Со мной училась темнокожая девочка, и у неё никогда не возникало никаких проблем, её никто не травил. Каков твой опыт?

— Я бы не сказала, что Санкт-Петербург — это культурная столица. По моему опыту, скорее, это некультурная столица, потому что слышу комментарии вслед, а во время чемпионата мира мне несколько раз мужчины предлагали секс прямо на улице, это было так мерзко. Я вообще не чувствовала себя в безопасности. С другой стороны, чемпионат мира мне нравился, потому что меня наконец-то перестали досматривать в метро: дело в том, что до этого меня досматривали практически каждый день в 2018 году, я даже ругалась с метрополитеном. Но во время чемпионата мира я как-то расслабилась. В целом Санкт-Петербург не очень спокойный город, мне кажется. Тем более если учесть историю националистических банд.

— То есть спокойно пойти погулять на улице невозможно? Люди всё равно реагируют на твою внешность?

— В центре Питера можно гулять совершенно спокойно, прохожие реагируют нормально. Но в каком-то маленьком районе люди могут и гадость сказать. Разумеется, далеко не всегда и не все, но могут.

Нет харассменту!

— Давай немного поговорим о феминизме. Зачем он вообще нужен современным женщинам? У многих создаётся впечатление, что у нас всё есть, и мы просто с жиру бесимся.

— Да, но чувствует ли себя в безопасности женщина, когда идёт вечером домой? Я так не думаю. Считаю, что феминизм нужен будет до тех пор, пока женщина:

не получит все права,

не будет чувствовать себя в безопасности в жизни.

— А каких конкретно прав нам не хватает? Мы же и голосуем, и на работу ходим, и рожать можем сколько хотим.

— У нас постоянно пытаются принять закон о запрете абортов, например. По-прежнему существует список запрещенных для женщин профессий, никто его не отменил. И Минтруда зафиксировало, что есть разница в зарплате у мужчин и женщин. Это не феминистки придумали. Есть сексизм на рабочем месте. Разумеется, в законах он не зафиксирован, но женщины с ним всё равно сталкиваются.

— А каковы проявления сексизма на работе? Сейчас, например, начали говорить про харассмент в университетах. Начинаешь невольно вспоминать, как ты общалась с преподавателями в студенческое время, и понимаешь, что вещи, о которых сейчас говорят как о харрасменте, для нас были нормой. Почему это вдруг стало неправильно и почему мы сейчас об этом говорим и наказываем инициаторов харассмента?

— Потому что мир меняется, люди становятся более-менее равными в правах. По крайней мере, мы стремимся к этому.

В США ещё 70 лет назад запрещено было темнокожим людям селиться в определённых районах города, нельзя было жить в пригородах, и это всё считалось нормальным, обосновывалось законами. Сейчас это, разумеется, вызывает у нас шок.

Между тем люди, которые с этим сталкивались, ещё живы. Поэтому мне кажется, некоторые вещи, которые происходили раньше между студентами и преподавателями, тогда казались нормальными. Сейчас общество меняется, и мы можем критиковать такие отношения, потому что понятно, что они не очень правильные.

— Да, потому что такие отношения связаны с властью, то есть происходит своеобразное давление.

— Согласна, отношения, построенные на власти, то есть иерархия в отношениях — это недопустимо. Просто сейчас об этом стали больше говорить. Психотерапевты становятся более дружелюбными к женщинам, поддерживают их. Например, в психотерапии критикуются отношения, в которых у женщины нет никаких ресурсов, а мужчина властный. Сколько уже прецедентов того, что это приводит к плохим последствиям, вплоть до истории с профессором Соколовым и его аспиранткой.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова