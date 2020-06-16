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Автор Александра Милькова

Мария Тункара: с детства думала, что мой цвет кожи – это плохо

Общество

О том, как начала вести блог и как стала жертвой травли со стороны расистов, а также о поддержке других блогеров рассказала ведущей "Правды.ру" Александре Мильковой блогер Youngmasha, она же активистка, борец с расизмом, феминистка, бодипозитив-активистка Мария Магдалена Тункара.

Миллион хейтеров

— Маша, ты два года ведешь блог о феминизме, расизме и бодипозитиве. Сейчас у тебя происходит что-то совершенно из ряда вон выходящее. Скажи, пожалуйста, с чего всё началось и почему именно сейчас сложилась эта ситуация?

— В принципе, травля и до этого была, но не такая жесткая, конечно. Сейчас я просто сняла видео в TikTok, оно не было образовательным, но в нём я сказала, что проблема национализма и расизма в России до сих пор актуальна. И мне начали писать в ответ какие-то глупые комментарии. Я подумала, что не буду с ними вступать в диалог, буду отшучиваться, то есть старалась довольно спокойно реагировать.

И меня за эти ответы стали травить, даже писали: "Давайте на неё повесим 282-ю статью, она не уважает русских". За то, что я процитировала цитату блогера Сыендука за 2013 год и мем с Рикардо Милосом.

— Процитируй, пожалуйста, фразу, с которой началась массовая травля со стороны расистов.

— Мне человек с ку-клукс-кланом на аватарке написал, что "Россия для русских". Я ответила ему, что "Россия для русских, гель для душа, английский для начинающих". И вот за это меня стали травить. Писали, что "ты не уважаешь наш народ, у тебя нет своей национальности, поэтому ты так говоришь, ты завистливая, неудачница, тебя надо выгнать из России".

— А сколько человек в целом тебе пишет, сколько угроз поступает?

— Я примерно прикинула, что в общей сложности информацию обо мне выложили в хейтерских пабликах на аудиторию в миллион человек.

— На твою защиту встали блогеры-миллионники, правозащитники? Ведь ситуация получила очень большую огласку.

— Меня в первый же день поддержали:

  • Милана Тюльпанова,
  • Манижа,
  • Жак Энтони,
  • Даник Перечный,
  • известная tiktok-блогерка и парикмахер Снежа.

Я не ожидала, что вообще встречу поддержку, поэтому рада. Но меня репостили мои друзья-блогеры, даже те, с которыми я мало общаюсь. Мне было приятно.

— А яркие фигуры типа Саши Митрошиной, Залины?

— Залина меня поддержала, она написала про это на своем канале. А Саша никак не прокомментировала ситуацию.

Травля родом из детства

— Мне мама с детства говорит, что существуют в мире причинно-следственные связи. Да, есть причина и есть следствие. Есть твой активизм, очень полезный, и есть травля со стороны расистов. Как ты считаешь, что стало причиной, а что следствием? То есть сначала травля, потом активизм? Или сначала активизм, и за это травля?

— В начале, естественно, я сталкивалась с травлей, причём с детства. Но я решила, что если заведу блог и буду про это писать, то, наверное, смогу это перебороть.

Для меня блог — это психотерапия, в нём я могу отмотать события на несколько лет назад и увидеть, что когда-то у меня были такие-то комплексы, и я из-за этого переживала. Так я смотрю за своим развитием.

И разумеется, какие-то темы кажутся людям неудобными. Вот сейчас меня обвиняют в хайпе, в том, что я специально это сделала. Но, разумеется, я не вела блог два года с расчётом на то, что когда-нибудь он выстрелит. То есть я просто рассказывала, рассказывала, рассказывала. Да, в какой-то момент мне повезло.

— Получается, ты с детства сталкиваешься с проблемой расизма?

— Да, в детстве меня на танцах ставили в задние ряды, одноклассники писали мне гадости типа "Чего молчишь, человек цвета экскрементов?", когда мне было лет 10. То есть у меня с детства было ощущение, что мой цвет кожи — это плохо.

— Не появилось сейчас желание бросить активизм и перестать писать на острые социальные темы?

— Наверное, из-за того, что многие СМИ обратили на меня внимание, я перенесла эту ситуацию относительно легко. Я убедилась, что это всё-таки проблема. Про неё, возможно, просто никто не знал, поэтому меня особо не поддерживали. Потому что я пишу про расизм — это всё в стол, грубо говоря, много лет. Я писала и про националистические банды в Петербурге, то есть какие-то вещи, которые довольно трудно найти в Интернете, но на это никто практически не обращал внимания. Сейчас начали обращать. В принципе, я рада.

Это дало мне уверенность, что необязательно упрощать свой блог до блога, например, о фитнесе, чтобы тебя заметили, о тебе говорили, чтобы найти свою аудиторию.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы расизм блогер активистка феминистка травля в сети травля в школе мария магдалена тункара
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