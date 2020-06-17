Ликсутов и муниципальные депутаты: разные взгляды на платные парковки

О реальных полномочиях муниципальных депутатов, а точнее, их отсутствии рассказывает председателю Совета директоров "Правды.Ру" Вадиму Горшенину координатор движения "Синие ведерки", Член Общественного совета Главного управления МВД по городу Москве Петр Шкуматов.

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— Недавно обсуждали на одной из передач, что не нужна больше народу твердая рука, люди склоняются к парламентаризму. Вот столкнулись чиновники и люди. Но у нас же еще есть общественное представительство в лице муниципальных советников. Однако реально авторитет этих органов зачастую настолько низок, что даже говорить не о чем.

— Обращаться к ним имело бы смысл, если бы муниципалитеты имели полномочия и некие бюджеты. Но сейчас они опущены до совершенно бесправного состояния и максимум что они могу делать — принимать капремонты и шлагбаумы во дворах ставить. У нас сейчас власть изъята снизу и сосредоточена на уровне префектур. Даже депутаты Мосгордумы практически не обладают серьезной властью.

При том что вопросы, скажем, транспорта должны решаться на местном уровне и вообще не затрагивать мэрию, ЦОДД и так далее. Быть парковке или не быть — в том числе. Именно по этим вопросам должна быть прямая связь с местными жителями.

— Года два назад разговаривал с главой Департамента транспорта города Москвы Максимом Ликсутовым, и он достаточно четко сказал, что если ты не берешь власть, то тебе эту власть никто не даст. Я помню наши политические прекрасные истории, битву за проход в муниципальные советники — а как они сами там работают? Не слышал, чтобы они сами выходили и говорили: мы приняли решение. Ты слышал хоть раз?

— Не слышал, чтобы они выходили хоть с каким-то заявлением.

— Нет, нет, были какие-то типа Ильи Яшина.

— Яшин с политическими заявлениями выходил. Я имею в виду нормальные заявления районного уровня. Когда решается вопрос, быть ли парковке, велодорожке, газону. И я объясню, почему такого нет.

Максим Ликсутов очень лукавит, потому что многие советы депутатов приняли решение отменить, в частности, платные парковки. Но дальше он говорит: "Отменять платные парковки в моих полномочиях, а я с вами не согласен". Но как только депутаты решают организовать оные, он говорит: "Точно! Давайте!" — и говорит, что это по решению депутатов. То есть, это такая форма лицемерия.

Я думаю, что такие вопросы должны решаться чисто на местном уровне, Ликсутов туда не должен лезть. К сожалению, все эти полномочия отобраны и у депутатов, и у управ. Управы — это вообще, по сути, управляющий орган ГБУ "Жилищник", более они ничем не занимаются.

Своими силами?

— Вопрос в том, что если сами люди через своих представителей не пытаются контролировать, добиваться каких-то вещей, мы так и будем говорить, что виноват тот или другой чиновник, с которого мэр города спрашивает: "Где бабки, Зин? Где поступления от штрафов и всего остального?" Петр, напомните нашим читателям о конечной цели "Синих ведерок", о том кто оплачивает вашу деятельность и кому вы подотчетны.

— "Синие ведерки" вообще не финансируемая организация. Мы не получаем грантов, финансирования, донаты собирать тоже бросили, потому что это очень неблагодарная история. У нас некоммерческое сообщество, сообщество единомышленников.

— Откуда время-то берете на свою деятельность?

— Я работаю в медиа, это не работа на заводе. Она позволяет сохранить относительную свободу во времени. Деятельность волонтерская — сегодня кто-то не может, а может в другой день.

— Мне кажется, что раз есть общественное волонтерское движение, то надо как раз продвигаться в муниципальные советники и что-то делать.

— Вообще людей, поддерживающих "Синие ведерки", в муниципальные депутаты выдвинулось много, и очень многие победили. В районе Бутырском, например, наших сторонников большинство.

— Так просите своих коллег по движению, пусть они примут решение, отдадут куда положено, в исполнительный орган, а потом расскажут что вышло, почему не получилось.

— Я уже могу рассказать: трижды Совет депутатов принимал решение об отмене платных парковок и трижды он получал от Департамента транспорта демонстрацию среднего пальца руки.

— Ну а в судебные органы не пытались обращаться?

— Нет. У муниципальных депутатов нет полномочий для отмены платных парковок. Полномочия даны Максиму Ликсутову, Департаменту транспорта — всё. Если он не захочет, то никакое решение никаких депутатов ему не указ.

— А вот сейчас будем поправки в Конституцию одобрять или не одобрять 1 июля — здесь как раз вопрос конституционных прав людей. Могут они влиять на происходящее вокруг них или нет.

— Ну мы на такие глобальные вопросы замахиваемся тут! У нас вообще в целом в обществе много проблем с системой управления, начиная от отсутствия обратной связи, заканчивая черствостью, бездушием и апатией чиновников. Я не понимаю, зачем они работают — чтобы не слушать людей, не делать жизнь лучше. А многие люди, которые приходят на нижний муниципальный орган, попадают в ситуацию, когда у них вроде очень много ответственности, но нет полномочий и нет денег.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Михаил Закурдаев