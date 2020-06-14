Штрафы за счет посетителей морга: как пополняют бюджет

Об отсутствии парковки для посетителей больницы в Коммунарке и нежелании ее делать рассказывает координатор движения "Синие ведерки", Член Общественного совета Главного управления МВД по городу Москве Петр Шкуматов. Беседу ведет председатель Совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин.

— Петр, в Facebook ты опубликовал историю как "Синие ведерки" ездили в Коммунарку, смотрели насколько удобно людям передавать какие-то передачи больным. И сделали вывод о том, что трудно это делать, поскольку нет элементарной парковки. А та, что есть, ближайшая, почти за километр расположена.

— Я хочу начать с самого начала. Эту историю поднял человек, у которого умер родственник от коронавируса там, в Коммунарке. И они ездили в морг больницы забирать тело. Ведь не приедешь за телом на велосипеде, автобусе — ездили на машине. И столкнулись с тем, что их автомобиль чуть не утащили на штрафстоянку — у морга нет парковки. И там дежурят инспекторы МАДИ, эвакуаторы, которые как только видят, что люди в горе приехали за телом родственника, тут же

накидываются на их автомобили,

тащат на штрафстоянки

и выписывают штраф.

История чудовищная, беспрецедентная. Я ее даже с мародерством не могу сравнить, это за гранью всего. И когда мы связались с написавшим это человеком, он сказал, что там действительно нет ни одного парковочного места. Больница одна из крупнейших. Ее профиль изначально не коронавирусный, не инфекционный. Онкология. И нам сказали, что там нет ни для кого из простых смертных парковки, даже для врачей, не получивших допуск на территорию.

Мы не поверили, ведь больницу строили в чистом поле.

— То есть там рядом ничего нет?

— Да, просто поле. Там можно сделать парковку на тысячу, десять тысяч машин. И когда мы в первый раз туда поехали, у меня глаза на лоб полезли, я не поверил увиденному. Около больницы в Коммунарке, куда приезжал Владимир Путин, ни одного парковочного места для водителей. Ровно нуль.

Мы сняли ролик и призвали написать жалобу в Центр организации дорожного движения и Сергею Собянину. Там есть возможность сделать парковку. Мало того, что не получили ответа — спустя две недели мы туда приехали и обнаружили, что чиновники в ответ установили знаки "Больница там" около ближайшей существующей парковки, которая в километре от нее.

То есть приезжающие в морг люди должны парковаться за километр и везти на тележке тело своего умершего родственника… Это не укладывается вообще ни в какие рамки! Стоят знаки: "До больницы в Коммунарке 1 км, идти прямо", "До больницы в Коммунарке 700 м, поверните налево". Они, видимо, подумали, что люди настолько тупые, что они не могут найти больницу, поставив свою машину на разрешенную парковку.

А ведь это простейшая история: нет парковок у социального заведения — есть возможность их организовать. Что мешает чиновникам это сделать? Люди в морг как должны приезжать, на велосипедах? Там рядом велодорожка…

— Она, видимо, для того, чтобы коронавирусные больные могли разъезжать на велосипедах, гуляя в районе больницы.

— Для чиновника это настолько простая рутинная задача, что сделать ее может самый обычный из них, средней руки, не Максим Ликсутов и не Сергей Собянин. Почему они доводят ситуацию до абсурда, когда этой парковкой должен заниматься чуть ли не президент РФ!

Штрафов маловато

— Я думаю, что вопрос не в том, что они хотят навредить, а в том чтобы собрать побольше денег с населения. Мы с тобой понимаем, что пока экономика Москвы стояла, недобор штрафов и всего остального в бюджет был большой. Городу нужно на что-то жить. Года три-четыре назад боролись с гаишниками, которые прятали автомашины — тогда министр пошел навстречу гражданам. Здесь не хотят.

Первое — имеет, мне кажется, смысл в суд подавать на создавшееся положение. Второе — мы могли бы от имени Общественного совета Главка полиции или группы какой-то направить в Департамент транспорта, которому МАДИ подчиняется, запрос, о нарушении прав граждан. Я вижу только такие пути.

— Действительно, если до чиновников не дойдет со второго, третьего раза — нужно как-то эту историю поднимать. Но я хочу подчеркнуть, что проблема касается не только парковок, она общая. В какой-то момент чиновники вдруг по очень многим ситуациям начали докапываться до каких-то мелочей.

Самая известная, вопиющая история — парковка на одной из небольших улиц Москвы, где ее запретили за нехватку 9 см ширины проезжей части до необходимого по ГОСТу. А потом на этой улице уже дважды меняли бордюры, то есть могли улицу на эти сантиметры расширить. Нет. Геометрию улицы сохранили прямо идеально. При этом во дворах машины стоят в два ряда, проезд спецтехники тоже затруднен. Если пожар, чрезвычайная ситуация — может быть несчастье, и люди, думаю, не будут виноваты — они выживают в сложившихся условиях.

А чиновников почему волнуют эти 7-9 сантиметров, там кто-то с рулеткой будет ходить? Нет. Вот здесь строжайшее следование нормативам.

И в Коммунарке нормативы исполнены строго по минимальной границе. Там закрытая парковка для руководства, может, для врачей. Но это в ГОСТе, в СНиПЕ не сказано. То есть парковка есть? Есть. То, что для посетителей ее нет, ну извините.

Постоянно такие ситуации. Мы критикуем велосипедное движение, но самое интересное, что чиновниками и сами велосипедисты недовольны. Велодорожки делаются там, где просто никому это не нужно. Буквально вчера ЦОДД объявил, что будет делать велоинфраструктуру в районе метро "Новослободская".

— Где там делать — настолько улица узкая…

— Они хотят правую полосу откусить, убрать. Одна полоса для движения автомобилей и останется. В итоге эта улица будет стоять в вечной пробке.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Михаил Закурдаев