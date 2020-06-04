Художник Александр Шилов: современный театр – это антиискусство

О современном театре, кино и живописи, а также о принципах работы аукционов рассказал ведущей "Правды.ру" Анжеле Антоновой народный художник СССР, академик Российской академии художеств Александр Максович Шилов.

Художник Шилов: Как изоляция влияет на творчество

Читайте начало интервью:

Что наша жизнь? Театр!

— Давайте поговорим о современном искусстве. Вы наверняка ходите в театр. Что вы смотрите?

— Нет, в современный театр я не хожу. Потому что не вижу там искусства. Вижу фальшь во всём. Содержание античеловеческое — это людям не нужно.

Людям нужно получить глоток свежего, чистого воздуха, чтобы выйти из театра и вынести с собой что-то святое, чтобы человек почувствовал, что ожил внутри.

Жизнь тяжёлая, смерти, болезни, сейчас коронавирус. Я не призываю к фальшивому торжеству — нет, я призываю к жизни. Вот что нужно человеку, но его никто не спрашивает об этом. Вместо этого на сцене хамство, разврат, пошлость. Это не "новое слово в искусстве", это просто отсутствие сердца, чувства и понимания того, что нужно людям. Постановщики издеваются над классикой, часто даже ставят своё имя рядом с автором или берут классическое произведение за основу (Ф. М. Достоевского, например) и уродуют. А какое они имеют право вмешиваться в текст Ф. М. Достоевского или А. С. Грибоедова? Напишите свой сценарий и ставьте его. И пусть зрители сравнят, что такое А. С. Грибоедов, Ф. М. Достоевский и что такое этот автор. Может, он гениальный. Дай бог ему здоровья. Но пользоваться тем, что человек лежит в могиле и не может охранять свои авторские права, — это подлость. Нельзя заниматься таким кощунством по отношению к величайшим писателям, гордости России. Из века в век будут составлять славу России гениальные авторы:

А. С. Пушкин,

М. Ю. Лермонтов,

И. С. Тургенев и так далее.

Нельзя уродовать их произведения. Это удар ниже пояса великим людям.

— Есть и классические театры, где репертуар остаётся прежним и куда люди ходят с удовольствием. Но я тоже обратила внимание на засилье пошлости. Иногда выходишь из театра и понимаешь, что ты не наполнился светлыми, приятными, тёплыми чувствами, а, наоборот, как будто испачкался. И в кино то же самое.

— Я с вами бесконечно согласен, в том числе и насчёт кино. Раньше (20-40 лет назад) некоторые постановки критиковали незаслуженно, потому что на самом деле это были великие фильмы, великие спектакли. Помню, в театре им. Е. Вахтангова смотрел "На всякого мудреца довольно простоты". Лучшего спектакля я до сегодняшнего дня не видел. Там играл Юрий Яковлев, Людмила Максакова, Николай Плотников, Николай Гриценко. Я получил потрясающий заряд. Вот я вам сейчас о нём рассказываю и чувствую мурашки по коже. Я до сих пор помню этот спектакль.

И я не хочу видеть во время спектакля кривляния — как актёрам не стыдно? Но они это делают только ради самих себя, потому что это никому не нужно. А раньше зрители видели жизнь на сцене.

Хочу отметить, что Юрий Соломин — молодец, он уже не одно десятилетие в Малом театре держит, как никто, репертуар А. Н. Островского. Там нет современной пошлятины, когда уродуют пьесы великого драматурга. Его текст можно просто слушать с закрытыми глазами, без артистов — это уже наслаждение, жизнь и правда во всех проявлениях.

Спекуляция вместо искусства

— А что сегодня востребовано в живописи в России и что востребовано в Европе? Ведь люди покупают картины, вешают их у себя дома?

— Вы уверены, что люди правда покупают картины?

— Нет, не уверена.

— Вот и я так же. Это всё обман ради наживы. Аукционы придуманные. Опросы, которые проводят, тоже обманчивы.

Поставьте на улице работу К. Брюллова и рядом — Ван Гога или Пикассо. Посмотрите, кого народ выберет. 99,9 % выберут настоящее великое искусство, на которое смотришь, как на икону, молиться хочется, и думаешь: это Бог создал или человеческая рука и сердце?

У кого в руках средства массовой информации, тот и заказывает музыку. Это пропагандисты антиискусства в основном. Допустим, у 0,1 % людей определенной идеологии, против которой я выступаю, микрофон в руках, им дают высказаться, а остальным 99,9 % людей не дают сказать то, что они чувствуют и что хотят. И когда три человека кричат своё мнение на всю страну, а сотни миллионов молчат, то создаётся ощущение, что действительно создано необыкновенное произведение искусства.

Ещё один способ обмана — цена. Я хорошо знаком с аукционерами и знаю, как они обманывают людей. Псевдохудожнику буквально за мазок ногой (вот взял и ногой размазал краску на холсте) ставят, предположим, 5 миллионов, а великому К. Брюллову или А. Иванову ставят 100 тысяч долларов.

Люди открывают каталог, смотрят и говорят: "Я, наверное, ничего не понимаю, если кто-то за эту ерунду отдал 5 миллионов". В каталоге, как правило, пишут, что купило неизвестное лицо. Потому что нет этого лица. А если даже купил, это его личное дело. Дополнительный бонус от этой хитрости: если стоит в каталоге 5 миллионов, ниже цену уже не опустят. Идёт спекуляция. Но она к искусству не имеет никакого отношения.

Беседовала Анжела Антонова

К публикации подготовила Марина Севастьянова