Путаница с цифрами? Несколько вопросов к мэрии Москвы

Председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин прокомментировал данные о смертности в российской столице в апреле этого года. И задает несколько вопросов:

— Алексей Венедиктов поделился прекрасной таблицей по смертности в Москве в апреле, к которой, естественно, сразу (у меня, например) появилось много вопросов.

При среднегодовом количестве смертей в столице в 10 081 человек в 2020-м умерло 11 834, т. е. превышение на 1753 человека.

Из них, сообщают в таблице источники мэрии,

636 от covid-19 (тест+);

169 от covid-19 по клиническим признакам и патологоанатомическому исследованию (тест-);

333 — от основного заболевания, которое обострил covid-19 (тест-);

423 — covid-19 не повлиял на исход заболевания;

756 — от других причин (тест+);

192 — "необъяснимое" превышение смертности в апреле к среднегодовому показателю.

1. Я тупо сложил эти цифры, и у меня вышло не 1753, а — 2509. Как это, скажите?

2. Напрямую от covid-19, как я понял, умерло 636 человек. По остальным видно, что объяснения притянуты "за уши". И вот вопросы:

почему главный внештатный патологоанатом заявлял в ранее, что умерло 805 человек;

почему из открытых данных столичного правительства следует, что умерло не 11 834, а — 11 846;

как сообщали "Аргументы недели" со ссылкой на московское управление ЗАГС, официально умерли от covid-19 658 человек.

Так сколько официально умерло-то, столичное правительство может с этим определиться, если постоянно кормит общественность разными цифрами?

3. Что значит "необъяснимое" превышение, мэрия?

4. Сколько из умерших находились в больницах и госпиталях, скажем, из тех, которые умерли:

— от covid-19 по клиническим признакам и патологоанатомическому исследованию (тест-);

— от основного заболевания, которое обострил covid-19 (тест-);

— от других причин (тест+);

— от "необъяснимого" превышения смертности в апреле к среднегодовому показателю.

У меня есть такое ощущение, что все эти лица не находились на лечении и, — более того, — им в лечении хронических заболеваний было отказано по причине закрытия больниц и поликлиник.

В любом случае все эти цифры и смерти нуждаются в открытом общественном расследовании, на мой взгляд.

Махать знаменем передовика в России в борьбе с коронавирусом легко. Куда сложнее, мне кажется, объяснять путаницу с цифрами смертей от разных департаментов мэрии, как и отвечать на вопрос: сколько конкретно умерших находилось во время смерти под наблюдением врачей.

И странно, кстати, что такой "великий оппозиционер" как Венедиктов, который визжал как-то на заседании Общественного совета полиции города, что я не имел права на свои деньги создавать для ОС сайт (видимо, по его разумению, надо было обязательно использовать деньги мэрии), сейчас ни одного этого вопроса не задал, а просто "проинформировал". Алексей, вы хоть сами понимаете, насколько смешны?