Председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин прокомментировал данные о смертности в российской столице в апреле этого года. И задает несколько вопросов:
— Алексей Венедиктов поделился прекрасной таблицей по смертности в Москве в апреле, к которой, естественно, сразу (у меня, например) появилось много вопросов.
При среднегодовом количестве смертей в столице в 10 081 человек в 2020-м умерло 11 834, т. е. превышение на 1753 человека.
Из них, сообщают в таблице источники мэрии,
1. Я тупо сложил эти цифры, и у меня вышло не 1753, а — 2509. Как это, скажите?
2. Напрямую от covid-19, как я понял, умерло 636 человек. По остальным видно, что объяснения притянуты "за уши". И вот вопросы:
Так сколько официально умерло-то, столичное правительство может с этим определиться, если постоянно кормит общественность разными цифрами?
3. Что значит "необъяснимое" превышение, мэрия?
4. Сколько из умерших находились в больницах и госпиталях, скажем, из тех, которые умерли:
— от covid-19 по клиническим признакам и патологоанатомическому исследованию (тест-);
— от основного заболевания, которое обострил covid-19 (тест-);
— от других причин (тест+);
— от "необъяснимого" превышения смертности в апреле к среднегодовому показателю.
У меня есть такое ощущение, что все эти лица не находились на лечении и, — более того, — им в лечении хронических заболеваний было отказано по причине закрытия больниц и поликлиник.
В любом случае все эти цифры и смерти нуждаются в открытом общественном расследовании, на мой взгляд.
Махать знаменем передовика в России в борьбе с коронавирусом легко. Куда сложнее, мне кажется, объяснять путаницу с цифрами смертей от разных департаментов мэрии, как и отвечать на вопрос: сколько конкретно умерших находилось во время смерти под наблюдением врачей.
И странно, кстати, что такой "великий оппозиционер" как Венедиктов, который визжал как-то на заседании Общественного совета полиции города, что я не имел права на свои деньги создавать для ОС сайт (видимо, по его разумению, надо было обязательно использовать деньги мэрии), сейчас ни одного этого вопроса не задал, а просто "проинформировал". Алексей, вы хоть сами понимаете, насколько смешны?
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