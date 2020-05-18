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Автор Инна Новикова

Власти Москвы пожалели маски для москвичей

Общество

В мэрии Москвы очень убедительно объяснили отказ от бесплатной раздачи индивидуальных средств защиты опасениями спекуляций и их перепродажи.

По словам главы департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, "в мире есть примеры таких случаев". В качестве такого примера столичный чиновник привел Париж, где возник черный рынок масок. Также он подчеркнул, что есть ситуации, в которых гражданам выдают маски бесплатно.

Верх бесстыдства, на мой взгляд. В пятничном интервью "Правде.Ру" заслуженный юрист России Мила Айвар (Mila Ayvar) рассказала, как она увидела в магазине продавщицу, которая сидела на кассе без перчаток и маски. Людмила Константиновна спросила продавщицу, почему она совсем без "антикоронавирусного обмундирования" и не страшно ли ей. А продавщица, женщина не самой первой юности, ответила, что ей страшно, но у неё нет денег на то, чтобы купить себе маску и перчатки, а администрация магазина ничего продавцам не выдает.

Людмила Константиновна купила на свои деньги маску и перчатки и отдала этой женщине.

Мне на самом деле стыдно из-за жадности властей столицы, которые ни на одну неделю не останавливали миллиардные финансирования обустройства плитки в Москве и при этом лишили огромного числа москвичей и гостей столицы возможности хоть как-то защититься от этого вируса, которым нас пугают днём и ночью.

Эти люди живут на облаке? Что за дурацкие отговорки? Неужели власти так боятся чёрного рынка перепродаж масок??? Он и сейчас существует. Я ещё в марте с перепугу покупала через интернет маски за 700 рублей штука (которые до пандемии стоили по 43 рубля). Для борьбы с нелегальным рынком компьютер бы лучше включили и посмотрели, сколько и почем продаётся этих самых масок! Сотни сайтов открылось. Откуда они маски берут? Кто цены регулирует? И боролись бы с этими самозванцами. Чего ждут?

Никто в Москве давно на развалах ничем не торгует. С тех пор, как Собянин снес палатки и киоски по всему городу и настроил ТЦ и супермаркетов. Какого чёрного рынка боится глава департамента торговли?

Сотрудники мэрии представляют, что и как сейчас можно купить на чёрном рынке и какие криминальные услуги там предлагают? И даже не только через интернет?

Власти Москвы представляют, что происходит в магазинчиках по продаже спайсов, наркотиков, куда толпами топают подростки? Почему с этим не борются? Почему этого не боятся?

Про иные рынки и услуги говорить даже не буду. Есть, торгуют, живут и процветают.

Кстати, гуманитарная помощь, которая шла в Донбасс, тоже местами растаскивалась и продавалась на рынках за деньги. Не вся, не везде. Но поставки все равно не останавливались. А с ворами боролись.

А здесь жалко копеечных масок, за отсутствие которых теперь будут штрафовать. У людей на еду денег нет, как им ещё маски да перчатки покупать. Да ещё и по рыночным ценам!

В аптеках 10 масок стоят 450 рублей, это на 20 часов. И перчатки тоже краткосрочного пользования.

Зато штраф за отсутствие — вот он, уже штрафователи опять на низком старте.

Лучше б уж промолчал глава департамента торговли, не позорился бы…

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Темы маски власть масочный режим
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