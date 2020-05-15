Как научить чиновников хорошим манерам

Власть и деньги портят человека, гласит народная мудрость. И это касается не только тех, кто достиг вершин карьерной лестницы или верхних строчек списка "Форбс". Российская практика показывает, что и не столь именитые представители славного класса чиновничества могут вообразить себя маленькими царьками и оторваться от действительности. Таких нередко приходится приводить в чувство отлучением от кормушки, то есть увольнением. Тем не менее искоренить чиновничье чванство в полной мере не удаётся. Иначе не выходили бы депутаты Госдумы с новой законодательной инициативой о штрафах для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан.

2018 и 2019 годы ознаменовались целым рядом громких скандалов с участием чиновников разного уровня.

В Саратовской области бывший министр труда, занятости и миграции региона в споре с депутатом областной думы доказывала, что для удовлетворения "минимальных физиологических потребностей" в месяц достаточно 3,7 тысячи рублей, поэтому прожиточный минимум неработающим пенсионерам повышать не надо. Причем сама она получала не только солидную зарплату, но и ежегодную материальную помощь "в двукратном размере денежного вознаграждения".

Вслед за этим, в ноябре 2018 года на Урале отличилась директор департамента молодежной политики Свердловской области, которая на встрече с волонтёрами молодежных объединений заявила, что государство им ничего не должно.

"Вам должны ваши родители, — втолковывала без обиняков чиновница, — потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать".

Экс-депутат Волгоградской областной думы на одном из заседаний в марте 2019 года назвал неработающих пенсионеров "тунеядцами и алкашами" и выразил мнение, что в своём бедственном положении малоимущие виноваты сами.

В августе прошлого года, во время наводнения в Приангарье, после приезда в Тулун российского президента, прогремела история с руководителем пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области, назвавшей тулунчан "бичевней", так как "одеты черт-те как, два класса образования".

Как и вышеназванные чиновники, вскоре своей должности лишилась начальник управления культуры Петрозаводска, за то что обозвала в социальных сетях "мразями" горожан: её вывел из себя вид валявшихся возле мусорных контейнеров отходов.

Случай с бывшим главой Чувашской республики, который заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины, видимо, переполнил чашу терпения.

В январе 2020 года президент Владимир Путин в ходе встречи с общественностью заявил, что к должностным лицам, которые хамят, "нужно строже подходить" и "выметать из органов власти и управления". Кроме того, президент страны поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбления.

Без морального кодекса чиновникам не обойтись

Судя по всему наказ из Кремля был услышан в стенах Государственной думы. Законопроект, получивший в народе название "о наказании чиновников за хамство", представляет собой поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

За оскорбления со стороны должностных лиц предлагается их карать наложением административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификацией на срок до одного года.

Повторное нарушение повлечёт штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей или же остранение от должности до двух лет.

Правда, законодатели решили одновременно увеличить штрафы за оскорбления для всех — как для обычных граждан, так и юридических лиц. Так, оскорбления в интернете хотят приравнять к публичным и за таковые в соцсетях и СМИ предлагают штрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч.

По всей видимости, законопроект получит поддержку большинства депутатов Госдумы. Например, первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов инициативу штрафовать чиновников поддержал, так как "ситуация не меняется в лучшую сторону, несмотря на все увещевания".

"Я бы это распространял не только на государственных и муниципальных служащих, а на всех государевых людей, которые находятся при исполнении, получают немалые деньги, зарплаты из бюджета, — считает депутат Олег Нилов. — Все служащие на государство должны показывать пример, соблюдать такой неписанный морально-этический кодекс".

Будь проще, и люди к тебе потянутся

Действительно, немного странно, что отдельных представителей бюрократии нужно приучать к вежливости чуть ли не из-под палки. Разве человеческое отношение к гражданам не заложено изначально в служении народу, одним из видов которого и является государственная служба? К сожалению, на эту службу нередко попадают люди случайные, неподготовленные, а может и преследующие свои корыстные интересы. Речь идёт о тех, кто рассматривает государственную службу как синекуру и умудряется превратить её в свою кормушку. И задача органов власти и гражданского общества устранить питательную среду и предпосылки для подобных аномалий.

Тут было бы уместно привести несколько примеров того, как подобные задачи удаётся успешно решать.

Например, во Франции принята так называемая "Хартия государственной службы" (La Charte des Services Publics), которая определяет базовые принципы предоставления публичных услуг:

прозрачность и ответственнось,

простота и досупность,

привлечение населения и приспособление к нуждам граждан,

доверие и надежность.

Эти принципы предполагают, в частности, устранение противоречий между используемыми процедурами, ограничение числа требуемых документов и формальностей, воспитание у сотрудников чувства ответственности перед гражданами и т. д. Такие хартии были приняты и в других странах Евросоюза, а также в США, Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, для повышения качества оказываемых услуг во Франции была принята Хартия Марианны "Для лучшего приёма населения". Главное её предназначение в упрощении доступа граждан к государственным услугам, чутком и вежливом приёме населения, понятных ответах на обращения граждан.

Хорошо зарекомендовал себя и принятый в многочисленных офисах "Мои документы" столицы "Московский стандарт госуслуг". Находка была в том, чтобы главный принцип коммерческих компаний "Клиент всегда прав" перенести на почву МФЦ. Принятый стандарт ставит перед сотрудниками МФЦ задачу — войти в положение каждого клиента, принять их дружелюбно и приветливо, помочь им правильно сформулировать вопросы и дать квалифицированные ответы, эффективно удовлетворить все их запросы, стараясь сэкономить людям время и т. д. У офисов "Мои документы" есть и своя кузница кадров — Учебный центр, который призван готовить профессиональных и клиентоориентированных сотрудников.

Однажды в Кремле прозвучал примечательный тост, в котором были такие слова: "Я подымаю тост за людей простых, обычных, скромных, за "винтики", которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела".

Эти слова произнес И. В.Сталин на приёме в Кремле в честь участников парада Победы 25 июня 1945 года. Не странно ли было услышать дифирамб в адрес простых людей — "винтиков" от человека, достигшего заоблачных высот власти? И тем не менее… Остаётся лишь закончить другой народной мудростью, которую следовало бы принять к сведению каждому чиновнику: будь проще, и люди к тебе потянутся.