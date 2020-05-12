Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Инна Новикова

Вассерман: все, кроме промышленности, еще долго будет заморожено

Общество

Легендарный знаток и эрудит Анатолий Вассерман рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой о продлении карантина и полномочиях, данных в связи с этим регионам России.

Анатолий Вассерман - мир и Россия в период карантина и после него

— Коронавирусный карантин в России продолжается, самоизоляция в Москве продлена до 31 мая, хотя с 12 мая уже какие-то промышленные предприятия начнут работу. Что вы думаете обо всем этом?

— Что касается промышленных предприятий и строек, то я уверен, что там можно создать обстановку, не дающую заражать друг друга. Намного легче, чем в магазинах или барбер-шопах. Владимир Путин отметил, что для запуска этих производств необходимо, чтобы работали производства смежные. То есть, их открытие надо согласовать с другими регионами.

Мне, скажу честно, очень приятно, когда другие говорят то, что раньше я говорил и писал. Заодно поясняет:

  • нет ли нарушения Собяниным своих полномочий,
  • нет ли разногласий между ним и президентом.

Нет, Собянин думает о Москве, а Путин о всей России — как им и положено.

Но вот все остальное еще надолго будет "заморожено". И я неоднократно говорил о коронавирусе, что он еще слишком плохо изучен, слишком много неизвестного, и невозможно предсказать, как делать тот или иной шаг с ужесточению или облегчению режима.

Тут помочь может то, что во многих других странах эпидемия раньше началась и, видимо, раньше закончится. Так что мы сможем задействовать их опыт. Как говорится, только дураки учатся на своих ошибках, я предпочитаю это делать на чужих.

— Большинство, видимо, все же дураки, потому что свои ошибки гораздо более убедительны и лучше учат.

— Но не знаю, как в прочих регионах, а в Москве реально серьезная ошибка была, только когда запустили 15 апреля контроль в метро. Говорили, что контроль должен быть выборочным, а на самом деле несколько часов проверяли вообще всех, спохватившись лишь, когда толпа достигла совершенно непристойного размера.

Думаю, что это результат накалившихся отношений между полицейскими и любителями прогулок — то, что полиция вышла за рамки инструкций.

— Если говорить об этой ситуации, то полиция старательно выполняла полученные указания, которые составляли такие же первопроходцы.

Я своими ушами много раз слышал "выборочная проверка", и если указания дошли до полицейских сверху, то очень интересно, на каком именно властном "этаже" сработал испорченный телефон.

Полномочия на местах

— На местах люди активно кидаются исполнять любые указания, и перегибы однозначно есть. Я видела видео из Новосибирска, где девушка-полицейский начальник требует от подчиненных десять протоколов по каждому округу. Или в Чечне: полная площадка детей, все играют, подъезжает полиция — все врассыпную. Сейчас, как в перестройку Ельцина, регионам дали очень большие полномочия, которых 25 лет не было. Как потом их забирать обратно?

Эти полномочия даны именно в связи с эпидемией. Говорить потом, что в данном месте высшую власть "не услышали", не получится. И я не думаю, что это приведет к глобальным разборкам между властными уровнями.

Также отмечу, что и в "мирное" время президент дал регионам много полномочий — потому что пора взрослеть, не делая вид, что все решают исключительно в центре. Впрочем, тут не сделаешь вид, что все зависит от регионов. Но баланс все равно смещается в региональную плоскость по принципу: кому много дано, с того многое спросят.

И вполне естественны ситуации со скоропостижными отставками, когда видно, что с главы региона спросили, а он и не справился.

— А как вы, кстати, оцениваете ситуацию, когда во главе региона ставятся совсем молодые люди 30-35 лет? Явно же у них нет опыта, мудрости в плане руководства регионом.

— Молодость — один из самых быстро изживаемых недостатков. Страшновато, что людей учат по принципу: "жить захочешь — поплывешь". Если не давать возможность научиться, так человек и не научится. Естественно, что за ними внимательно наблюдают, и в связи с этим достаточно отставок. Как, например, оперативно "убрали" "не справившгося" севастопольского губернатора Овсянникова. Севастополь — сложное место, там немалая разруха со времен Украины. Городу помогал Лужков, но бюджетные взаимоотношения такую помощь не заменят.

Руководитель, к сожалению, всегда учится на людях, потому что инструмент руководителя — именно люди, потому что само понятие руководство неотделимо от работы именно с людьми, от выдачи людям разных ЦРУ, как говорили в мое время, ценных руководящих указаний. И этот опыт невозможно в полной мере заменить ничем.

Бизнес, Парад Победы в Белоруссии и перспективы

— Как Вы оценивается меры поддержки малому и среднему бизнесу?

— Мне трудно сказать, насколько заявления властей соответствуют нуждам предпринимателей. Считаю, что развитие малого и среднего бизнеса возможно только при наличии сильного "большого" бизнеса, так как основная масса товаров производится в "большой промышленности". Пока она у нас не возродится, более "мелкие" предприниматели продолжат жаловаться на нехватку возможностей.

Как вы оцениваете ситуацию с Парадом Победы в Белоруссии, который уже заранее называли "парадом камикадзе"?

— А что, белорусы — не русские, что ли? Пусть хоть часть России проведет парад, раз сложились условия.

Думаю, что белорусская стойкость к коронавирусу — заслуга соседей страны, жестко контролирующей свои границы, за счет чего в стране существенно меньше носителей вируса.

В самодурство Александра Лукашенко не верю — самодуры в политике редко выживают. Тот же Хрущев продержался всего лет десять на высших постах в стране.

— И все же: что будет дальше с пандемией?

— Ну, как любая пандемия, она рано или поздно кончится. Специалисты говорят, что вакцина появится где-то к Новому году. Создано уже около двадцати образцов, но проверка может затянуться до года, ускориться тут невозможно.

Как говорится, правила техники безопасности пишутся кровью их нарушителей. И тут также долгий и печальный опыт.

Когда же вакцина появится, проблемой будет только всех вакцинировать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы коронавирус парад победы сергей собянин вассерман анатолий александр лукашенко пандемия коронавируса
Новости Все >
Олейник опроверг информацию об отстранении от боёв на полгода
Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ
На Кубани вскрылись махинации с земельными участками на 50 млн рублей
Саакашвили пригасил США обсудить украинские реформы
Украина захотела изменить соглашение об ассоциации с ЕС
В 11 центрах проводят испытания российского препарата от COVID-19
"Газпром-Медиа" продолжит показывать еврокубки до 2024 года
Саакашвили призвал США поучаствовать в реформах на Украине
Лукашенко: другие страны переняли белорусскую стратегию борьбы с COVID
ФСБ задержала жителя Тверской области за подготовку к теракту
Последние материалы
Вассерман: все, кроме промышленности, еще долго будет заморожено
Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ
Психотерапевт рассказал, как бороться с коронавирусной депрессией
На Кубани вскрылись махинации с земельными участками на 50 млн рублей
Саакашвили пригасил США обсудить украинские реформы
Украина захотела изменить соглашение об ассоциации с ЕС
В 11 центрах проводят испытания российского препарата от COVID-19
Фельдшер: "скорую помощь" превратили в услугу
Почему животные спасают людей?
"Газпром-Медиа" продолжит показывать еврокубки до 2024 года
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Общество
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Любовь Степушова Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок Любовь Степушова Игорь Буккер Кто пытается украсть у нас Великую Победу? Игорь Буккер Василий Амирджанов Гитлер в героях войны и "Скакалки Победы" Василий Амирджанов
Комментарии
Сбербанк снизит ставки по ипотеке при электронной регистрации
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Из-за ошибки большинство семей с детьми не смогут получить по 10 тысяч
В Приморье в суд направлено дело о контрабанде леса на 450 млн рублей
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Коронавирус разрушил глобализм и изменит весь мир
Житель Югры перевел “целительнице” больше миллиона рублей
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
Россия получает бронзу по числу зараженных коронавирусом
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Никулин: у коронавируса нет природного резервуара
Украинцы не поддаются переформатированию по "европейской формуле"
Александр Бузгалин: со﻿циальные достижения мира — результат Ленинского Октября
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
Армия США нуждается в браслете, определяющем COVID-19
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ