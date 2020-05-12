Вассерман: все, кроме промышленности, еще долго будет заморожено

Легендарный знаток и эрудит Анатолий Вассерман рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой о продлении карантина и полномочиях, данных в связи с этим регионам России.

Анатолий Вассерман - мир и Россия в период карантина и после него

— Коронавирусный карантин в России продолжается, самоизоляция в Москве продлена до 31 мая, хотя с 12 мая уже какие-то промышленные предприятия начнут работу. Что вы думаете обо всем этом?

— Что касается промышленных предприятий и строек, то я уверен, что там можно создать обстановку, не дающую заражать друг друга. Намного легче, чем в магазинах или барбер-шопах. Владимир Путин отметил, что для запуска этих производств необходимо, чтобы работали производства смежные. То есть, их открытие надо согласовать с другими регионами.

Мне, скажу честно, очень приятно, когда другие говорят то, что раньше я говорил и писал. Заодно поясняет:

нет ли нарушения Собяниным своих полномочий,

нет ли разногласий между ним и президентом.

Нет, Собянин думает о Москве, а Путин о всей России — как им и положено.

Но вот все остальное еще надолго будет "заморожено". И я неоднократно говорил о коронавирусе, что он еще слишком плохо изучен, слишком много неизвестного, и невозможно предсказать, как делать тот или иной шаг с ужесточению или облегчению режима.

Тут помочь может то, что во многих других странах эпидемия раньше началась и, видимо, раньше закончится. Так что мы сможем задействовать их опыт. Как говорится, только дураки учатся на своих ошибках, я предпочитаю это делать на чужих.

— Большинство, видимо, все же дураки, потому что свои ошибки гораздо более убедительны и лучше учат.

— Но не знаю, как в прочих регионах, а в Москве реально серьезная ошибка была, только когда запустили 15 апреля контроль в метро. Говорили, что контроль должен быть выборочным, а на самом деле несколько часов проверяли вообще всех, спохватившись лишь, когда толпа достигла совершенно непристойного размера.

Думаю, что это результат накалившихся отношений между полицейскими и любителями прогулок — то, что полиция вышла за рамки инструкций.

— Если говорить об этой ситуации, то полиция старательно выполняла полученные указания, которые составляли такие же первопроходцы.

— Я своими ушами много раз слышал "выборочная проверка", и если указания дошли до полицейских сверху, то очень интересно, на каком именно властном "этаже" сработал испорченный телефон.

Полномочия на местах

— На местах люди активно кидаются исполнять любые указания, и перегибы однозначно есть. Я видела видео из Новосибирска, где девушка-полицейский начальник требует от подчиненных десять протоколов по каждому округу. Или в Чечне: полная площадка детей, все играют, подъезжает полиция — все врассыпную. Сейчас, как в перестройку Ельцина, регионам дали очень большие полномочия, которых 25 лет не было. Как потом их забирать обратно?

— Эти полномочия даны именно в связи с эпидемией. Говорить потом, что в данном месте высшую власть "не услышали", не получится. И я не думаю, что это приведет к глобальным разборкам между властными уровнями.

Также отмечу, что и в "мирное" время президент дал регионам много полномочий — потому что пора взрослеть, не делая вид, что все решают исключительно в центре. Впрочем, тут не сделаешь вид, что все зависит от регионов. Но баланс все равно смещается в региональную плоскость по принципу: кому много дано, с того многое спросят.

И вполне естественны ситуации со скоропостижными отставками, когда видно, что с главы региона спросили, а он и не справился.

— А как вы, кстати, оцениваете ситуацию, когда во главе региона ставятся совсем молодые люди 30-35 лет? Явно же у них нет опыта, мудрости в плане руководства регионом.

— Молодость — один из самых быстро изживаемых недостатков. Страшновато, что людей учат по принципу: "жить захочешь — поплывешь". Если не давать возможность научиться, так человек и не научится. Естественно, что за ними внимательно наблюдают, и в связи с этим достаточно отставок. Как, например, оперативно "убрали" "не справившгося" севастопольского губернатора Овсянникова. Севастополь — сложное место, там немалая разруха со времен Украины. Городу помогал Лужков, но бюджетные взаимоотношения такую помощь не заменят.

Руководитель, к сожалению, всегда учится на людях, потому что инструмент руководителя — именно люди, потому что само понятие руководство неотделимо от работы именно с людьми, от выдачи людям разных ЦРУ, как говорили в мое время, ценных руководящих указаний. И этот опыт невозможно в полной мере заменить ничем.

Бизнес, Парад Победы в Белоруссии и перспективы

— Как Вы оценивается меры поддержки малому и среднему бизнесу?

— Мне трудно сказать, насколько заявления властей соответствуют нуждам предпринимателей. Считаю, что развитие малого и среднего бизнеса возможно только при наличии сильного "большого" бизнеса, так как основная масса товаров производится в "большой промышленности". Пока она у нас не возродится, более "мелкие" предприниматели продолжат жаловаться на нехватку возможностей.

Как вы оцениваете ситуацию с Парадом Победы в Белоруссии, который уже заранее называли "парадом камикадзе"?

— А что, белорусы — не русские, что ли? Пусть хоть часть России проведет парад, раз сложились условия.

Думаю, что белорусская стойкость к коронавирусу — заслуга соседей страны, жестко контролирующей свои границы, за счет чего в стране существенно меньше носителей вируса.

В самодурство Александра Лукашенко не верю — самодуры в политике редко выживают. Тот же Хрущев продержался всего лет десять на высших постах в стране.

— И все же: что будет дальше с пандемией?

— Ну, как любая пандемия, она рано или поздно кончится. Специалисты говорят, что вакцина появится где-то к Новому году. Создано уже около двадцати образцов, но проверка может затянуться до года, ускориться тут невозможно.

Как говорится, правила техники безопасности пишутся кровью их нарушителей. И тут также долгий и печальный опыт.

Когда же вакцина появится, проблемой будет только всех вакцинировать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев