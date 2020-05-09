Великая Отечественная: как государство финансировало военных

Говоря о Великой Отечественной войне, мы, прежде всего, отдаем дань памяти и уважения мужеству и героизму советских солдат, которые самоотверженно воевали на всех фронтах войны и ценой нечеловеческих лишений освободили весь мир от фашизма. Солдаты шли в бой с именем Родины на устах. "Ради" своих родных и близких, которые несли все тяготы войны в тылу и эвакуации.

Казалось бы, в этих экстремальных условиях было не до плановой экономики и расчетно-кассовых операций. Однако с самого начала войны государство уделяло огромное внимание финансированию всех потребностей армии, а также обеспечению бесперебойной работы военной промышленности и эвакуированных предприятий.

Финансирование военнослужащих во время войны

Война стала огромной нагрузкой на финансы страны. Затраты на военною продукцию увеличились в разы по сравнению с мирным временем, численность военнослужащих также многократно возросла. Кроме регулярного снабжения армии оружием, боеприпасами, продовольствием, амуницией, ГСМ, воинские части необходимо было снабжать и наличными деньгами.

Воинским частям, убывающим на фронт, с самого начала войны выдавались так называемые "мобпакеты" — суммы денежных средств, необходимых для их мобилизационного развертывания и прибытия в действующую армию. Также осуществлялось своевременное текущее финансирование войск. В результате воинские части были полностью обеспечены денежными средствами.

Часть денег выплачивалась личному составу войск. Каждый советский военнослужащий находился на полном государственном обеспечении — вещевом, продовольственном и денежном довольствии.

Размер месячного оклада военнослужащих зависел от должности, рода войск, срока службы.

Денежное довольствие рядового красноармейца носило скорее символический характер, минимально составляя 8 рублей 50 копеек оклада, а с надбавкой полевых денег — 17 рублей.

Проявляя себя на службе, рядовой за 3 года мог "дорасти" до старшего сержанта — старшины с окладом 150 рублей в месяц и 50% надбавкой.

По пути своего воинского роста в зависимости от заслуг солдат получал, вместе с боевыми наградами и продвижением по службе, ряд материальных выплат. Особо отличившихся военнослужащих представляли к награждению орденами и медалями СССР. Орденоносцы получали ежемесячные денежные выплаты.

Например, Герою Советского Союза — 50 руб., кавалеру ордена Ленина — 25 руб., Красного Знамени — 20 руб. и Красной Звезды — 15 руб.

Оклады командного состава были выше. Так, по данным тарифного перечня типовых должностей начальствующего состава Красной армии в августе 1941 г. оклад начальника штаба полка составлял 900 руб.

О среднем уровне окладов военнослужащих можно судить по окладам военных техников и медиков. Оклад радиотехника составлял 675 руб., техника оружейного — 700 руб., фельдшера — 650 руб., врача — 800 руб.

Для сравнения: летом 1943 г. в тылу среднемесячная зарплата рабочих составляла 403 руб., у работников здравоохранения — 342 руб., у работников совхозов — 203 руб.

Кроме того, всем военнослужащим действующей армии выплачивались ежемесячные надбавки (так называемые полевые деньги) к окладу: рядовому составу — 100%, сержантскому составу — 50%, командно-начальствующему составу — 25%.

Оклады неоднократно повышались во время войны. Для материального стимулирования боевой активности военнослужащих уже с первых месяцев войны вводились премиальные выплаты — например, за каждый сбитый самолет, танк, корабль.

Как солдат мог потратить деньги?

Несмотря на то, что денежное довольствие выплачивалось регулярно, потратить его военнослужащие в полном объеме не могли, так как необходимым обмундированием и продовольствием их обеспечивали, а нормального товарооборота для расходования денег во фронтовых условиях не существовало.

И тогда военнослужащим была предоставлена возможность помогать своим родным и близким, находящимся в тылу либо в эвакуации. Жизнь в тылу была крайне сложная. Ушедших в армию мужчин призывного возраста заменили подростки, старики, женщины. Только во второй половине 1941 года на заводы пришли почти 2 миллиона домохозяек, школьников и пенсионеров. Женщины и дети выполняли на заводах тяжелую мужскую работу. Трудиться приходилось по 14 и более часов. Еды не хватало, многие крестьяне воевали, поэтому кормить страну было некому.

Желая помочь своим близким, военнослужащий обращался в финансовую часть (не в полевое учреждение), где ему выдавался расчётный лист к денежному аттестату. Он мог перечислять деньги любому человеку по своему выбору, вне зависимости от степени родства. Как подтверждают архивные документы, этот механизм стал эффективно работать уже с первых месяцев войны.

Как пример — данные копии одного из аттестатов. Принят к оплате Ленинским РВК Карагандинской обл. Казахской ССР 27 мая 1944 г. за № 248/22. Ст. лейтенант Иван Алексеевич Б. с окладом 800 руб. и надбавкой за выслугу лет в 40 руб. в месяц поручает выплачивать Лидии Фёдоровне Ш. 500 руб. ежемесячно в срок с 1 мая 1944 г. по 1 мая 1945 г. (адрес места пребывания). Нетрудно подсчитать, что у военнослужащего оставалось на личные нужды 340 руб. в месяц.