Великая Отечественная: как государство финансировало военных

Говоря о Великой Отечественной войне, мы, прежде всего, отдаем дань памяти и уважения мужеству и героизму советских солдат, которые самоотверженно воевали на всех фронтах войны и ценой нечеловеческих лишений освободили весь мир от фашизма. Солдаты шли в бой с именем Родины на устах. "Ради" своих родных и близких, которые несли все тяготы войны в тылу и эвакуации.
Казалось бы, в этих экстремальных условиях было не до плановой экономики и расчетно-кассовых операций. Однако с самого начала войны государство уделяло огромное внимание финансированию всех потребностей армии, а также обеспечению бесперебойной работы военной промышленности и эвакуированных предприятий.
Война стала огромной нагрузкой на финансы страны. Затраты на военною продукцию увеличились в разы по сравнению с мирным временем, численность военнослужащих также многократно возросла. Кроме регулярного снабжения армии оружием, боеприпасами, продовольствием, амуницией, ГСМ, воинские части необходимо было снабжать и наличными деньгами.
Воинским частям, убывающим на фронт, с самого начала войны выдавались так называемые "мобпакеты" — суммы денежных средств, необходимых для их мобилизационного развертывания и прибытия в действующую армию. Также осуществлялось своевременное текущее финансирование войск. В результате воинские части были полностью обеспечены денежными средствами.
Часть денег выплачивалась личному составу войск. Каждый советский военнослужащий находился на полном государственном обеспечении — вещевом, продовольственном и денежном довольствии.
Размер месячного оклада военнослужащих зависел от должности, рода войск, срока службы.
Денежное довольствие рядового красноармейца носило скорее символический характер, минимально составляя 8 рублей 50 копеек оклада, а с надбавкой полевых денег — 17 рублей.
Проявляя себя на службе, рядовой за 3 года мог "дорасти" до старшего сержанта — старшины с окладом 150 рублей в месяц и 50% надбавкой.
По пути своего воинского роста в зависимости от заслуг солдат получал, вместе с боевыми наградами и продвижением по службе, ряд материальных выплат. Особо отличившихся военнослужащих представляли к награждению орденами и медалями СССР. Орденоносцы получали ежемесячные денежные выплаты.
Например, Герою Советского Союза — 50 руб., кавалеру ордена Ленина — 25 руб., Красного Знамени — 20 руб. и Красной Звезды — 15 руб.
Оклады командного состава были выше. Так, по данным тарифного перечня типовых должностей начальствующего состава Красной армии в августе 1941 г. оклад начальника штаба полка составлял 900 руб.
О среднем уровне окладов военнослужащих можно судить по окладам военных техников и медиков. Оклад радиотехника составлял 675 руб., техника оружейного — 700 руб., фельдшера — 650 руб., врача — 800 руб.
Для сравнения: летом 1943 г. в тылу среднемесячная зарплата рабочих составляла 403 руб., у работников здравоохранения — 342 руб., у работников совхозов — 203 руб.
Кроме того, всем военнослужащим действующей армии выплачивались ежемесячные надбавки (так называемые полевые деньги) к окладу: рядовому составу — 100%, сержантскому составу — 50%, командно-начальствующему составу — 25%.
Оклады неоднократно повышались во время войны. Для материального стимулирования боевой активности военнослужащих уже с первых месяцев войны вводились премиальные выплаты — например, за каждый сбитый самолет, танк, корабль.
Несмотря на то, что денежное довольствие выплачивалось регулярно, потратить его военнослужащие в полном объеме не могли, так как необходимым обмундированием и продовольствием их обеспечивали, а нормального товарооборота для расходования денег во фронтовых условиях не существовало.
И тогда военнослужащим была предоставлена возможность помогать своим родным и близким, находящимся в тылу либо в эвакуации. Жизнь в тылу была крайне сложная. Ушедших в армию мужчин призывного возраста заменили подростки, старики, женщины. Только во второй половине 1941 года на заводы пришли почти 2 миллиона домохозяек, школьников и пенсионеров. Женщины и дети выполняли на заводах тяжелую мужскую работу. Трудиться приходилось по 14 и более часов. Еды не хватало, многие крестьяне воевали, поэтому кормить страну было некому.
Желая помочь своим близким, военнослужащий обращался в финансовую часть (не в полевое учреждение), где ему выдавался расчётный лист к денежному аттестату. Он мог перечислять деньги любому человеку по своему выбору, вне зависимости от степени родства. Как подтверждают архивные документы, этот механизм стал эффективно работать уже с первых месяцев войны.
Как пример — данные копии одного из аттестатов. Принят к оплате Ленинским РВК Карагандинской обл. Казахской ССР 27 мая 1944 г. за № 248/22. Ст. лейтенант Иван Алексеевич Б. с окладом 800 руб. и надбавкой за выслугу лет в 40 руб. в месяц поручает выплачивать Лидии Фёдоровне Ш. 500 руб. ежемесячно в срок с 1 мая 1944 г. по 1 мая 1945 г. (адрес места пребывания). Нетрудно подсчитать, что у военнослужащего оставалось на личные нужды 340 руб. в месяц.
Кроме того, в полевых учреждениях Госбанка СССР на фронте сбережения военнослужащих привлекались во вклады. Документом, подтверждающим факт открытия военнослужащим счёта в полевой кассе или отделении Госбанка СССР, являлась вкладная книжка.
В случае смерти военнослужащего вкладная книжка передавалась командованием части в ближайшее полевое учреждение Госбанка для исполнения завещательного распоряжения вкладчика — розыска лица, которому он завещан. При этом Государственный банк отвечал за сохранность вклада военнослужащего.
Многие военнослужащие направляли свои денежные средства в Фонд обороны или Фонд Красной армии.
Таким образом, в соответствии с установленным порядком и личным желанием самого военнослужащего своё денежное довольствие и другие виды выплат он мог:
Деньги с фронта зачастую были единственным источником дохода в семьях, особенно в деревнях, именно они помогали многим семьям выжить в нелегких условиях.
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Абрамов Юрий Сергеевич — https://iremember.ru/memoirs/letchiki-bombardirov/abramov-uriy-sergeevich/
лётчик-бомбардировщик
— У гвардейцев была и денежная надбавка….Кстати, а Вы помните, сколько получали, начиная с курсанта авиашколы?
Курсантом — 75 рублей. Но я их не получал, а сразу целиком переводил их в Фонд обороны.
— В приказном порядке, добровольно, или добровольно-принудительно?
Добровольно. В училище Левеневского в звании младшего лейтенанта, нас тогда называли командирами Красной армии, получал 700 или 600 рублей. А когда пришел на фронт в 51-й полк, основной оклад стал 930. А после присвоения звания гвардейца у меня без боевых премий получалось 2000 с чем-то.
— Это Вы на руки получали, перечисляли на книжку или Вы продолжали переводить в Фонд обороны?
Кто как желал. Я, например, маме посылал. Я знал, как она там мучается — брат уже два года лежал тяжелораненый. А мне деньги не нужны были: кушать, курить и даже вечером выпить — все это для меня было бесплатно.
— Полканов Николай Филиппович из 4-го гвардейского полка говорил, что треть денежного довольствия в добровольно-принудительном порядке отдавали в Фонд обороны.Полканова я не знал и про "принудительно" даже не слышал. У нас было добровольно.
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Черномордик Михаил Александрович — https://iremember.ru/memoirs/artilleristi/chernomordik-mikhail-aleksandrovich/
Артиллерист
"Все солдаты и офицеры (особого истребительно-противотанкового полка. — О. Г.) получали двойной денежный оклад… За подбитую немецкую технику нам полагались денежные выплаты, но мы все деньги переводили в Фонд обороны".
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Пичугин Иван Игнатьевич — https://iremember.ru/memoirs/pekhotintsi/pichugin-ivan-ignatevich/
Пехотинец
— Денежное довольствие получали?— Да, лично я тут же денежный аттестат отсылал домой матери.
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Иванов Николай Иванович — https://iremember.ru/memoirs/pekhotintsi/ivanov-nikolay-ivanovich/
пехотинец
— Когда я вначале попал в 5-ю армию, у обычного командира взвода основной оклад был 600 рублей, а у лейтенанта — 500. Это было его денежное содержание, и он получал еще 25% полевых. Когда я попал в гвардейскую часть, там у командира взвода оклад был 700 рублей, у младшего лейтенанта — 400 рублей и 25% полевых. У простого солдата было 3.80 или 10.80, я уже не помню. Деньги и взводные ведомости мне выдавал начфин полка, а я уже передавал их солдатам.
За займы мы просто расписывались. Помню, на 2.5 тысячи подписывался как командир взвода. Матери посылал по аттестату 400 рублей сразу, как приехал в 5-ю ударную армию. Займ был 200 с лишним в месяц, потому что в течение 10 месяцев его должны были высчитать. В декабре подписывали займ на Новый год, и сразу же 200 рублей вносились в ведомость.
— И сколько на руки Вы получили?
— 100 рублей, как правило. Не больше. А этого хватало на мелочевку: лезвие, зубную щетку, зубную пасту и мыло.
— Скажите, а что такое аттестат, который Вы посылали? Как он выглядел?
— Это были специальные бланки у начфина полка. Они заполнялись, отсылались и переправлялись матери.
— А на фронте, если у солдат оставались какие-то деньги, была возможность что-то купить?
— Да, приезжала военторговская повозка или машина. Она становилась около кухни и торговала мелочевкой. По дороге за завтраком или за ужином можно было купить, например, носовой платок.
— А бумагу или конверты, чтобы письма писать?— Только бумагу. Конвертов никаких не было. Бумагу складывали треугольником, ставили печать в полку и по дороге за завтраком или ужином солдаты сдавали письма. Около кухни был полковой писарь или другое ответственное лицо.
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