Как коронавирус стал причиной "бунта" рабочих

С Чаяндинского месторождения в Якутии начали вывозить вахтовых рабочих. Произошло это после нескольких дней протестов, которые в прессе даже назвали "бунтом".

Почему в поселках вахтовиков начались протесты

С 17 апреля на месторождении был объявлен карантин. Всего здесь расположено 34 поселка вахтовиков, в которых проживают более 10 тысяч человек. Акции протеста начались 27 апреля. Сами рабочие назвали их забастовкой.

По словам рабочих, несмотря на то, что месторождение было закрыто на карантин, не было принято никаких мер для предотвращения заболевания. Участники митингов также жаловались на плохие условиях проживания.

Одними митингами дело не ограничилось. Рабочие перекрыли дороги, ведущие к месторождению. Пикеты были сняты 29 апреля, когда вахтовики встретились с руководством компании "ГазАртСтрой", которая является подрядчиком "Газпрома".

После начала акций протеста на Чаяндинском месторождении глава Якутии Айсен Николаев признал, что ситуация действительно сложная. В вахтовых поселках провели тестирование рабочих и, по словам Николаева, число заболевших может быть очень значительным.

На 20 апреля, то есть за неделю до начала акций протеста, было известно о 23 заболевших. Насколько это число увеличилось за неделю, пока неизвестно. Зато известно, что 2000 человек будут в ближайшее время вывезены в Башкирию, где две недели проведут в карантине.

Надо заметить, что Чаяндинское и Ковыктинское (Иркутская область) месторождения являются ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". И почему здесь дошло до "бунта" рабочих — вопрос отнюдь непраздный.

Не только в Якутии

Весьма непростая ситуация сложилась и на промплощадке у посёлка Белокаменка в Кольском районе. Здесь "НОВАТЭК-Мурманск" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в рамках проекта "Арктик СПГ-2". На стройке заняты более 10 тысяч человек.

На 29 апреля в вахтовом городе "Велесстроя" (компании-подрядчика) было 922 зараженных коронавирусом. На Белокаменку приходится 82% заболевших в Мурманской области.

При этом власти региона выступают за продолжение работ, поскольку этот проект имеет большое значение для области и всей страны. Впрочем, и митингов вахтовиков в Белокаменке не было.