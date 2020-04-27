COVID-ополчением номенклатура прикрывает свои огрехи

С началом коронавирусной эпопеи в России вылезли на поверхность любопытные схемы взаимодействия государства и общества.

Вроде бы ничего нового. Волонтерство, народное ополчение, общественно-полезный труд — давние спутники государственной системы России. Вот только когда волонтерством подменяются функции государства, картина выглядит не всегда прилично.

Студентов на передний край

Во время заседания координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин констатировал, что свободных кадров в российской медицине уже нет.

Сергей Собянин обратился к председателю правительства Российской Федерации с просьбой поручить Министерствам образования и здравоохранения издать приказ о направлении студентов-медиков последних курсов на практику в больницы. В те самые больницы, которые сейчас на передовой в борьбе с COVID-19. Мэр Москвы уверен, что у студентов сложится правильное представление о профессии:

"Они смотивированы, у них есть достаточно хорошие знания, они выбрали эту профессию, они еще раз посмотрят на практике, что такое реальная медицина".

Верно, мотивация присутствует. Примерно такая же, как и у солдат-срочников, которые за скорейший дембель разгребали завалы на Чернобыльской АЭС. Такие же срочники отбывали бортами в Афганистан на встречу с местными повстанцами. Можно вспомнить и первую войну в Чечне — та же картина.

Безусловно, студенты-медики смогут принять участие в настоящем форс-мажоре. Сумеют увидеть своими глазами итоги оптимизации здравоохранения. Молодые люди обратят внимание, что благотворительные организации собирают с миру по маске. Гражданам же годами рассказывали, какие миллиарды выделялись на отечественную медицину. Захотят ли студенты остаться в профессии — большой вопрос.

Армия в резерве

Власти столицы уже прокомментировали вероятность использования вооруженных сил России для решения задач по борьбе с эпидемией, как это сделали в некоторых других странах. Не самый плохой вариант, если речь о привлечении подразделений, состоящих из профессиональных военных. Военнослужащих, которые обучены действовать в условиях радиационной, химической и биологической опасности. Мэр Москвы все-таки надеется, что до этого не дойдет:

"Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются москвичи".

COVID-ополчение

Работники военкоматов Владимирской области вовсю сколачивают COVID-ополчение, предлагая вернуться в профессию:

выпускникам медицинских вузов;

медработникам, ушедшим из профессии.

Речь не идет о какой-либо мобилизации. Им, в отличие от добровольно-принудительных практикантов, будет обеспечено хотя бы какое-то денежное довольствие. Этими новостями поделился с журналистами представитель профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал:

"Видимо, у военкоматов есть соответствующая база данных, и им предложили провести такую агитационную работу".

Мы вместе

В интернете раскручена акция #МыВместе, которая призвана оказать помощь:

пожилым и маломобильным гражданам;

медицинским работникам;

другим категориям граждан, которые оказались в затруднительной ситуации.

В компетенции волонтеров множество задач, в частности:

доставка лекарств и продуктов;

юридическая помощь;

услуги психолога;

выгул домашних животных.

Помимо непосредственного контакта с нуждающимися в помощи гражданами, физическим и юридическим лицам предложено оказать содействие своими товарами и услугами, в том числе:

организовать дистанционное обучение;

презентовать медицинский инвентарь и средства защиты;

предоставить автотранспорт;

завезти продукты питания;

передать корм для домашних животных.

Волонтеры прикрывают огрехи

Пожертвования со стороны граждан и бизнеса — это, конечно, здорово. Измерение температуры у волонтеров при их выходе на работу — восхитительно. Выдача одноразовых масок и перчаток — великолепно. Волонтерство само по себе — прекрасно!

Это очень хорошо, когда граждане в свободное от учебы или работы время занимаются общественно-полезным трудом. Когда же в стране происходят масштабные события, которые требуют от государства концентрации усилий и средств на помощь собственным гражданам, прикрывать прорехи в управлении и гражданской обороне волонтерским ополчением все-таки стыдно.

Чувство стыда невозможно прописать в Конституции или обозначить в федеральном законе. У политиков такого слова, наверно, и вовсе нет в лексиконе. Оно, видимо, улетучивается в момент номенклатурной интронизации. Тем не менее, подчиняясь идеологической парадигме великодержавности, власти все же могли бы взять на себя обеспечение оплаты труда добровольцев.

В каком месте?

Формат народного ополчения, который ведет свою историю от древних славянских племен и блеска Древнего Рима, как-то не соответствует инновационной парадигме, которую декларируют действующие власти.

Любопытно, что история такого ополчения отчего-то превалирует и актуальна до наших дней преимущественно в нашей стране. Принцип "государство ради государства" все-таки не позволяет возвыситься прогрессивной матрице развития — "государство ради гражданина".

Бизнес уже смирился, что выкарабкиваться ему из коронаямы предстоит самостоятельно. В интернете гуляет притча, которая в полной мере описывает содержание мер правительства России по поддержке предприятий в сложный период:

"Как-то президент проходил мимо нищего. Ему стало его так жалко, что он захотел как-нибудь его поддержать. И подарил ему отсрочку по уплате налогов".

Есть такая песня у Константина Кинчева — "Мы вместе". На пике популярности его группы "Алиса" появилась шутка:

"Кинчев сказал, что мы в месте, но не уточнил в каком".

Вот сейчас и тема волонтерства приобщилась к осмыслению всего происходящего. Если государство решает свои задачи за счет безвозмездного труда добровольцев и ему нет дела до своих граждан, то для чего оно тогда в принципе нужно?

Этот простой и очевидный вопрос, как и многие другие, неизбежно зададут себе те самые студенты, которых Сергей Собянин предложил бросить на пандемическую амбразуру. Собственно, им уже задаются и другие граждане в социальных сетях. В тот самый момент смыслового озарения сведения мэра о мотивированности могут оказаться сильно устаревшими.