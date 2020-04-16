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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Инна Новикова

Как маленький вирус сплющил рынок труда

Общество » Практика » Как заработать

Хедхантер и рекрутер, HR Директор компании "Первый ОФД" (Оператор Фискальных Данных), член координационного совета АКПП (Ассоциация консультантов по подбору персонала) Елена Булкина в прямом эфире программы "Точка зрения" по скайпу рассказала генеральному директору Правда. ру Инне Новиковой о состоянии и переменах на рынке труда во время коронавирусного карантина.

Поиск работы в период COVID-19:

— Важно ли сейчас найти хорошую работу?

— Как правильно искать работу?

— Стоит ли менять работу?

— Какие отрасли перспективнее?

— Как самоизоляция повлияет на рынок труда?

— Елена Петровна, в связи с карантином и самоизоляцией из-за коронавируса, с одной стороны, сейчас многие сидят дома, отдыхают и общаются с близкими и любимыми людьми. Раньше у многих даже не было время хорошо провести вместе время и поговорить, а вот теперь появилась возможность. Но конечно, большинство, не рады такому вынужденному безделью, потому что кушать-то все-таки хочется.

Сейчас самые популярные запросы в поисковиках, волнующая всех тема — это поиск работы, смена профиля работы. Сидя на самоизоляции, люди, видимо, как-то думают о своем жизненном пути, пытаются понять, что и почему они делали не так, а главное — как теперь это можно исправить и жить дальше.

Найти хорошую работу — это вообще вечная мечта каждого человека, а в период кризиса — уже не до жиру, хоть какую-то работу найти бы. Поэтому расскажите, что происходит в экономике и на рынке труда. Какие перспективы поиска работы в нынешний сложный период? Что остается востребованным? Как и где правильно искать работу?

— Давайте начнем с самого главного. Если человек не хочет работать, скорее всего, работу он не найдет, особенно в этот период, когда у нас на дворе — общий кризис, вызванный не только коронавирусом, но и общим экономическим спадом.

Вы правы — сейчас действительно очень многие заходят в hunter, пошли в поисковики, чтобы пытаться посмотреть и разобраться, что происходит на рынке труда.

Я думаю, что первым позывом зайти на эти платформы является именно фактор — понять:

  • есть ли вакансии,
  • насколько упали или повысились заработные платы в тех или иных категориях специалистов,
  • какие отрасли теряют и сокращают людей,
  • какие отрасли еще остаются на плаву,
  • а какие, возможно, даже готовы принимать к себе специалистов, потому что открывают новые вакансии.

Градация рынка работодателей

Все прекрасно знают, что есть отрасли, в которых сейчас совсем все плохо. Предприятия вынуждены приостановить свою деятельность, и естественно, люди частично были устроены не на белую заработную плату, а где-то, к сожалению, были серые или совсем черные схемы.

И как раз те люди, которые были согласны получать нелегальную заработную платуили частично нелегальную, как правило, оказались уволенными и наполнили рынок труда.

Кто совсем утонул? 

Это — специалисты, безусловно, туристической отрасли и самых различных развлекательных и всевозможных бытовых и прочих услуг. Им действительно сейчас очень плохо, они переживают совсем серьезный кризис.

Как недавно сказала руководительница одного из туристических агентств: "Мы просто в шоке и надеемся, что когда-нибудь пройдет этот кризис. Тогда надеемся начать работать, и мы воспрянем. Ведь люди хотят поехать куда-то, возобновить путешествия, развлечения".

Но сейчас все эти специалисты, к сожалению, вынуждены в большинстве вообще менять свою специализацию и искать новую работу. Кто — уж очень хороший профессионал своего дела и хочет остаться в отрасли, занимаются одновременно самообразованием и какой-то подработкой.

С этой целью все они, безусловно, тоже смотрят hunter, и не только hunter. Сайтам трудоустройства сейчас просто не надо какую-то рекламу делать. Достаточно просто набрать запрос в поисковике.

Кто остался на плаву?

Есть компании, которых не слишком сильно затронули процессы сокращения. Например, операторы связи себя чувствуют неплохо, IT-компании, в том числе наша компания, чувствуют себя тоже нормально.

Но все равно общий спад существует, компании вынуждены сокращать какие-то излишние, нерациональные в данный период расходы. В некоторых это касается и оплаты труда — части каких-то премий и бонусов, возможно, каких-то социальных проектов.

Кому-то это, может, и не нравится, кто-то пытается в тех же поисковиках найти компании, где все сохранилось в полном объеме, и посмотреть: нет ли там случайно вакансий?

Но я вынуждена всех разочаровать. Не одна я считаю, что сейчас дополнительных вакансий практически не будет. Где-то они, конечно, появятся, но их будет очень-очень мало в строго ограниченных областях.

Поэтому оставшимся без работы людям, нужно искать в поисковиках или другими способами хотя бы какую-то работу или подработку. Или быстрее регистрироваться в центре занятости населения в качестве безработного.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы работа карантин рынок труда коронавирус елена булкина трудоустройство
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