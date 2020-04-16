Хедхантер и рекрутер, HR Директор компании "Первый ОФД" (Оператор Фискальных Данных), член координационного совета АКПП (Ассоциация консультантов по подбору персонала) Елена Булкина в прямом эфире программы "Точка зрения" по скайпу рассказала генеральному директору Правда. ру Инне Новиковой о состоянии и переменах на рынке труда во время коронавирусного карантина.
Поиск работы в период COVID-19:
— Важно ли сейчас найти хорошую работу?
— Как правильно искать работу?
— Стоит ли менять работу?
— Какие отрасли перспективнее?
— Как самоизоляция повлияет на рынок труда?
— Елена Петровна, в связи с карантином и самоизоляцией из-за коронавируса, с одной стороны, сейчас многие сидят дома, отдыхают и общаются с близкими и любимыми людьми. Раньше у многих даже не было время хорошо провести вместе время и поговорить, а вот теперь появилась возможность. Но конечно, большинство, не рады такому вынужденному безделью, потому что кушать-то все-таки хочется.
Сейчас самые популярные запросы в поисковиках, волнующая всех тема — это поиск работы, смена профиля работы. Сидя на самоизоляции, люди, видимо, как-то думают о своем жизненном пути, пытаются понять, что и почему они делали не так, а главное — как теперь это можно исправить и жить дальше.
Найти хорошую работу — это вообще вечная мечта каждого человека, а в период кризиса — уже не до жиру, хоть какую-то работу найти бы. Поэтому расскажите, что происходит в экономике и на рынке труда. Какие перспективы поиска работы в нынешний сложный период? Что остается востребованным? Как и где правильно искать работу?
— Давайте начнем с самого главного. Если человек не хочет работать, скорее всего, работу он не найдет, особенно в этот период, когда у нас на дворе — общий кризис, вызванный не только коронавирусом, но и общим экономическим спадом.
Вы правы — сейчас действительно очень многие заходят в hunter, пошли в поисковики, чтобы пытаться посмотреть и разобраться, что происходит на рынке труда.
Я думаю, что первым позывом зайти на эти платформы является именно фактор — понять:
Все прекрасно знают, что есть отрасли, в которых сейчас совсем все плохо. Предприятия вынуждены приостановить свою деятельность, и естественно, люди частично были устроены не на белую заработную плату, а где-то, к сожалению, были серые или совсем черные схемы.
И как раз те люди, которые были согласны получать нелегальную заработную платуили частично нелегальную, как правило, оказались уволенными и наполнили рынок труда.
Кто совсем утонул?
Это — специалисты, безусловно, туристической отрасли и самых различных развлекательных и всевозможных бытовых и прочих услуг. Им действительно сейчас очень плохо, они переживают совсем серьезный кризис.
Как недавно сказала руководительница одного из туристических агентств: "Мы просто в шоке и надеемся, что когда-нибудь пройдет этот кризис. Тогда надеемся начать работать, и мы воспрянем. Ведь люди хотят поехать куда-то, возобновить путешествия, развлечения".
Но сейчас все эти специалисты, к сожалению, вынуждены в большинстве вообще менять свою специализацию и искать новую работу. Кто — уж очень хороший профессионал своего дела и хочет остаться в отрасли, занимаются одновременно самообразованием и какой-то подработкой.
С этой целью все они, безусловно, тоже смотрят hunter, и не только hunter. Сайтам трудоустройства сейчас просто не надо какую-то рекламу делать. Достаточно просто набрать запрос в поисковике.
Кто остался на плаву?
Есть компании, которых не слишком сильно затронули процессы сокращения. Например, операторы связи себя чувствуют неплохо, IT-компании, в том числе наша компания, чувствуют себя тоже нормально.
Но все равно общий спад существует, компании вынуждены сокращать какие-то излишние, нерациональные в данный период расходы. В некоторых это касается и оплаты труда — части каких-то премий и бонусов, возможно, каких-то социальных проектов.
Кому-то это, может, и не нравится, кто-то пытается в тех же поисковиках найти компании, где все сохранилось в полном объеме, и посмотреть: нет ли там случайно вакансий?
Но я вынуждена всех разочаровать. Не одна я считаю, что сейчас дополнительных вакансий практически не будет. Где-то они, конечно, появятся, но их будет очень-очень мало в строго ограниченных областях.
Поэтому оставшимся без работы людям, нужно искать в поисковиках или другими способами хотя бы какую-то работу или подработку. Или быстрее регистрироваться в центре занятости населения в качестве безработного.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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