Эксперт: ЕГЭ нужно отменить не из-за карантина

Президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук, доктор философских наук Сергей Комков предлагает сделать итоговую аттестацию в старших классах по годичным баллам за прошедшие два года.

Как учиться дома? Пандемия отменит ЕГЭ?

Каникулы или онлайн-учеба

— Школьники считают, раз объявлены каникулы, значит, не нужно выполнять домашнее задание. Как организовать детей дома для того, чтобы они нормально учились?

— У нас были некоторые регионы в России, где практика дистанционного обучения уже существовала. Поскольку Россия достаточно большая страна, например, по климатическим условиям это районы Крайнего Севера, Сибири, где необходимо дистанционное обучение, там уже сложилась такая система. В Центральных районах России это только-только начинает внедряться. И многие здесь не готовы оказались к этому.

— Осталось не так много до окончания учебного года для выпускных классов. Как они будут сдавать экзамены?

— Знаю родителей и выпускников, которые считают, что ситуация близка к катастрофе. Чтобы серьезно заниматься каким-то предметом, нужны специальные познания и методика. Нужно владеть определенными навыками. Дистанционные методы обучения, в частности, предлагают использовать методы электронной школы. Но они не везде развиты. Есть хороший опыт в Московской электронной школе, но в целом ряде других регионов и в ряде других городов Центрального региона, такого опыта нет. Они попадают в очень неприятную ситуацию.

В этой ситуации есть на сегодня мнение у ряда специалистов о том, что надо пойти по пути, по которому сегодня, как это ни странно, пошли те, кто нам этот ЕГЭ фактически в России насадил.

Последуем за Трампом

— Что за путь? Это Болонская система, насколько я помню.

— Нет, это не Болонская система.

Нам в Россию единый так называемый государственный экзамен в тестовой форме активно насаждали американцы.

В свое время специально прибыла группа американских советников, которая активно проталкивала эту идею. В этом году президент Соединенных Штатов Америки Трамп предложил, в связи с пандемией, отменить аттестацию тестовых экзаменов. Нам надо последовать примеру Трампа. Нам надо последовать примеру тех, кто нам насадил ЕГЭ. Взять и отменить его.

— Кроме ЕГЭ существуют какие-то другие системы контроля и проверки?

— Существуют, но они будут связаны с определенной процедурой, а если это неоконченная процедура при пандемии, то это будет связано с определенным риском для здоровья детей. А мы не знаем, когда кончится пандемия.

Поэтому лучше никому не морочить мозги, и сделать аттестацию по итоговому баллу тех оценок, которые ученики получили за прошедшие два года. Сделать итоговую аттестацию в старших классах по годичным баллам за прошедшие два года.

— Вряд ли родители и старшеклассники согласятся с такой системой, потому что многие прилагают очень много усилий, чтобы сдать ЕГЭ.

— Для чего пытаются получить оценки?

— Чтобы быть зачисленным в вуз.

— А что делать с зачислением в вузы? Это следующий этап. Министерство высшего и среднего специального образования России пошло по пути европейских университетов, которые давно уже отказались от вступительных экзаменов.

Там существует записная система, то есть принимают в университет всех желающих, имеющих аттестат о законченном среднем образовании.

— С любыми оценками?

— С любыми. Потом, по итогам первых двух семестров и по тем экзаменам, которые сдадут обучающиеся в университете студенты, идет конкурсный отбор. Те, кто показал результаты, продолжают обучаться, а те, кто не смог показать хорошие, отсеиваются. Это нормальная практика всех основных университетов Европы и многих университетов в США.

— Это принципиально иной подход. Даже месяца самоизоляции не достаточный стимул для таких кардинальных изменений.

— Я считаю, что в такой ситуации, это будет наименьшими потерями, чем-то, что мы сейчас попытаемся наворотить. Поймите, что в погоне за другой системой мы можем сделать очень и очень много глупостей. Зачем мы пытаемся изобрести велосипед. Давайте использовать то, что уже давно существует в мировой практике и давно уже себя хорошо оправдало. Если мировая практика говорит, что это работает, почему мы не идем по этому пути? Зачем мы пытаемся быть какими-то особенными? Мы больше пострадаем, если начнем устраивать эрзац экзамены, да еще и погубим на этом какую-то часть наших ребят.

Хочешь сдавать ЕГЭ — сдавай и вуз при зачислении может учитывать его результат. Не хочешь сдавать ЕГЭ — не сдавай. Не надо всех заставлять сдавать эту, извиняюсь, абсолютную глупость.

— Как в Министерстве образования отреагировали на вашу инициативу?

— В 2000-м году, когда только-только принималось решение о введении единого государственного экзамена, всего два человека на коллегии Министерства образования выступили против введения единого госэкзамена в штатный режим. Одним из этих двух был ваш покорный слуга, а второй — директор Федерального центра тестирования Владимир Алексеевич Хлебников, который как раз и разрабатывал всю систему этих тестовых экзаменов.

Как никто другой он понимал, насколько опасно введение итоговой аттестации в тестовой форме. Мы с ним вдвоем выступали против этой тестовой формы единого государственного экзамена. Мы тогда уже говорили, что это чрезвычайно опасное явление.

ЕГЭ как он есть в действительности

Потом началась игра вокруг ЕГЭ. Начали вводить различные отступления, тесты стали заменять какими-то другими, немножечко упрощенными заданиями, начали отступать от тестов.

Сегодня помимо нескольких обязательных ЕГЭ, появились еще дополнительные ЕГЭ. Может хватит играть с этим? Может быть, все-таки изменить систему итоговых аттестаций и уйти к другим, нормальным, цивилизованным формам? Перестать морочить людям голову!

И систему приема в вузы тоже надо изменить. Нужно производить отбор. Мы упустили в школе очень важный элемент предпрофессиональной подготовки, потому что ребенка надо ориентировать на его будущую профессию. Начинать не в 10-11 классе, а немножечко раньше. Давать ему возможности проявить себя в различных сферах. Такие склонности у ребенка надо выявлять пораньше. Поэтому, когда он будет заканчивать школу, то не должен шарахаться в три, четыре, пять вузов, выискивая, куда он попадет со своими баллами ЕГЭ, чтобы туда пристроиться, а уже точно знать, кем он хочет стать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер