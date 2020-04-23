Президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук, доктор философских наук Сергей Комков предлагает сделать итоговую аттестацию в старших классах по годичным баллам за прошедшие два года.
— Школьники считают, раз объявлены каникулы, значит, не нужно выполнять домашнее задание. Как организовать детей дома для того, чтобы они нормально учились?
— У нас были некоторые регионы в России, где практика дистанционного обучения уже существовала. Поскольку Россия достаточно большая страна, например, по климатическим условиям это районы Крайнего Севера, Сибири, где необходимо дистанционное обучение, там уже сложилась такая система. В Центральных районах России это только-только начинает внедряться. И многие здесь не готовы оказались к этому.
— Осталось не так много до окончания учебного года для выпускных классов. Как они будут сдавать экзамены?
— Знаю родителей и выпускников, которые считают, что ситуация близка к катастрофе. Чтобы серьезно заниматься каким-то предметом, нужны специальные познания и методика. Нужно владеть определенными навыками. Дистанционные методы обучения, в частности, предлагают использовать методы электронной школы. Но они не везде развиты. Есть хороший опыт в Московской электронной школе, но в целом ряде других регионов и в ряде других городов Центрального региона, такого опыта нет. Они попадают в очень неприятную ситуацию.
В этой ситуации есть на сегодня мнение у ряда специалистов о том, что надо пойти по пути, по которому сегодня, как это ни странно, пошли те, кто нам этот ЕГЭ фактически в России насадил.
— Что за путь? Это Болонская система, насколько я помню.
— Нет, это не Болонская система.
Нам в Россию единый так называемый государственный экзамен в тестовой форме активно насаждали американцы.
В свое время специально прибыла группа американских советников, которая активно проталкивала эту идею. В этом году президент Соединенных Штатов Америки Трамп предложил, в связи с пандемией, отменить аттестацию тестовых экзаменов. Нам надо последовать примеру Трампа. Нам надо последовать примеру тех, кто нам насадил ЕГЭ. Взять и отменить его.
— Кроме ЕГЭ существуют какие-то другие системы контроля и проверки?
— Существуют, но они будут связаны с определенной процедурой, а если это неоконченная процедура при пандемии, то это будет связано с определенным риском для здоровья детей. А мы не знаем, когда кончится пандемия.
Поэтому лучше никому не морочить мозги, и сделать аттестацию по итоговому баллу тех оценок, которые ученики получили за прошедшие два года. Сделать итоговую аттестацию в старших классах по годичным баллам за прошедшие два года.
— Вряд ли родители и старшеклассники согласятся с такой системой, потому что многие прилагают очень много усилий, чтобы сдать ЕГЭ.
— Для чего пытаются получить оценки?
— Чтобы быть зачисленным в вуз.
— А что делать с зачислением в вузы? Это следующий этап. Министерство высшего и среднего специального образования России пошло по пути европейских университетов, которые давно уже отказались от вступительных экзаменов.
Там существует записная система, то есть принимают в университет всех желающих, имеющих аттестат о законченном среднем образовании.
— С любыми оценками?
— С любыми. Потом, по итогам первых двух семестров и по тем экзаменам, которые сдадут обучающиеся в университете студенты, идет конкурсный отбор. Те, кто показал результаты, продолжают обучаться, а те, кто не смог показать хорошие, отсеиваются. Это нормальная практика всех основных университетов Европы и многих университетов в США.
— Это принципиально иной подход. Даже месяца самоизоляции не достаточный стимул для таких кардинальных изменений.
— Я считаю, что в такой ситуации, это будет наименьшими потерями, чем-то, что мы сейчас попытаемся наворотить. Поймите, что в погоне за другой системой мы можем сделать очень и очень много глупостей. Зачем мы пытаемся изобрести велосипед. Давайте использовать то, что уже давно существует в мировой практике и давно уже себя хорошо оправдало. Если мировая практика говорит, что это работает, почему мы не идем по этому пути? Зачем мы пытаемся быть какими-то особенными? Мы больше пострадаем, если начнем устраивать эрзац экзамены, да еще и погубим на этом какую-то часть наших ребят.
Хочешь сдавать ЕГЭ — сдавай и вуз при зачислении может учитывать его результат. Не хочешь сдавать ЕГЭ — не сдавай. Не надо всех заставлять сдавать эту, извиняюсь, абсолютную глупость.
— Как в Министерстве образования отреагировали на вашу инициативу?
— В 2000-м году, когда только-только принималось решение о введении единого государственного экзамена, всего два человека на коллегии Министерства образования выступили против введения единого госэкзамена в штатный режим. Одним из этих двух был ваш покорный слуга, а второй — директор Федерального центра тестирования Владимир Алексеевич Хлебников, который как раз и разрабатывал всю систему этих тестовых экзаменов.
Как никто другой он понимал, насколько опасно введение итоговой аттестации в тестовой форме. Мы с ним вдвоем выступали против этой тестовой формы единого государственного экзамена. Мы тогда уже говорили, что это чрезвычайно опасное явление.
Потом началась игра вокруг ЕГЭ. Начали вводить различные отступления, тесты стали заменять какими-то другими, немножечко упрощенными заданиями, начали отступать от тестов.
Сегодня помимо нескольких обязательных ЕГЭ, появились еще дополнительные ЕГЭ. Может хватит играть с этим? Может быть, все-таки изменить систему итоговых аттестаций и уйти к другим, нормальным, цивилизованным формам? Перестать морочить людям голову!
И систему приема в вузы тоже надо изменить. Нужно производить отбор. Мы упустили в школе очень важный элемент предпрофессиональной подготовки, потому что ребенка надо ориентировать на его будущую профессию. Начинать не в 10-11 классе, а немножечко раньше. Давать ему возможности проявить себя в различных сферах. Такие склонности у ребенка надо выявлять пораньше. Поэтому, когда он будет заканчивать школу, то не должен шарахаться в три, четыре, пять вузов, выискивая, куда он попадет со своими баллами ЕГЭ, чтобы туда пристроиться, а уже точно знать, кем он хочет стать.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Игорь Буккер
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