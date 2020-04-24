Наркотики: главное не быть равнодушными!

Представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков в городе Москве Мария Охтерлоне о правах администрации школы или вуза в случае выявления случаев наркомании среди учеников или студентов.

ОСТОРОЖНО! Как защитить ребенка от наркотиков?

— Какие права у педагогического коллектива школы, института? Что они могут сделать?

— Мы сталкиваемся опять-таки с проблемой, потому что педагоги и администрация образовательных школ не знают о том, что делать. Они боятся. Они боятся, во-первых, огласки. Они боятся, что они в силу своей правовой неграмотности сделают что-то не так.

Поэтому сейчас с департаментом образования мы прорабатываем вопрос о том, чтобы провести какие-нибудь семинары для классных руководителей. Я не говорю про администрацию, директоров и замов.

Что делать администрации учебного заведения

— Получив информацию о закладках, директора школ вызывают не сотрудников вашего Управления по контролю за оборотом наркотиков, а скорее всего территориальные органы полиции. Они некомпетентны. Что делать дальше? Если вдруг узнают, что дети в школе употребляют наркотики, то директор лишится своего места.

— Далеко не всегда директор лишается своего места, если в школе употребляют наркотики. Безусловно, такие случаи, наверное, бывают.

Во-первых, администрации школы, даже если найдет какое-то вещество, по виду не сможет понять, наркотическое это вещество или нет.

И я не смогу. И вы не сможете. В любом случае нужно будет вызывать сотрудников полиции для изъятия вещества и направления его на экспертизу. И уже по результатам экспертизы будет видно, относится это вещество к списку запрещенных или нет.

Во-вторых, если в образовательном учреждении имеется информация, что идет сбыт, распространение, употребление, любые противоправные действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, об этом нельзя молчать.

К нам приходят письма от руководителя департамента образования города Москвы Калины, который спрашивает, сколько поступило в правоохранительные органы сообщений о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Администрация школы боится, что придут сотрудники полиции. Они боятся родительского недовольства.

Сотрудники полиции имеют право

— Как вы считаете, как наладить взаимодействие между разными органами власти?

— Мне кажется, что администрация должна иметь очень жесткую позицию, администрация образовательного учреждения, необходимые профилактические меры, которые защитят, в том числе, вашего ребенка, если какой-то родитель недоволен ситуацией. И даже то, что пришел кинолог со служебной собакой. Ни один ребенок на территории города Москвы еще не пострадал от того, что кинолог пришел, и служебная собака посмотрела места общего пользования, те туалеты, о которых вы говорите, куда не имеют права заходить сотрудники школы.

Кинолог имеет право как сотрудник полиции зайти и в туалеты, посмотреть, и в раздевалки, и в какие-то, знаете, места, которые наиболее часто используются для так называемых закладок, то есть это шкафы для средств пожаротушения, где находятся огнетушители, шланги, какие-то, может быть, за батареями. То есть сотрудники полиции, уже знают, где искать наверняка и где собаке нужно смотреть. И да, бывают такие случаи, что собака не только находила наркотические остатки, что тут когда-то лежало наркотическое вещество, но и находила наркотические вещества. Они, конечно, изымаются, и там уже идет более серьезная, в том числе, оперативная проверка.

— С педагогов государство сняло воспитательную функцию. Они занимаются только образованием. Директор одной из школ мне рассказывала, что увидела в кальянной учеников старших классов. Поскольку директор школы не является официальным представителем ребенка и происходит это не на территории школы, он не имеет права написать заявление. Как в данном случае поступать вот такому неравнодушному директору?

— Здесь уже вопрос профилактики в ее классическом варианте. Кальянная — это курение. Конечно, к нашей специфике это не относится, но мы выезжаем на такие сообщения и проводим там комплекс мероприятий совместно с наркологом.

Это профилактические мероприятия, где собираются дети определенной возрастной группы. Им в понятной для них форме доводится информация об ответственности за употребление тех или иных веществ и о последствиях для здоровья.

В том числе, на базе нашего управления функционирует Московская молодежная антинаркотическая площадка, которая находится на улице Маши Порываевой. Там в наглядной и понятной для подростков форме показываются ситуации, которые толкают ребенка к потреблению, и ситуации, которые могут толкнуть его к вовлечению в сбыт наркотических средств. Сначала показываем, как происходит сбыт наркотиков, как молодой человек приобщается к наркотикам. В следующем зале показана работа оперативных подразделений, в том числе, по выявлению преступлений, как выглядит притон. Это все очень сложно объяснить словами, но легко — в наглядной форме. У ребят есть возможность посмотреть, как выглядит наркопритон, услышать, что происходит в притоне.

— Сколько там квадратных метров?

— Там достаточно большая площадка. Но для того чтобы демонстрация проходила наглядно и имела какой-то должный эффект, стараемся не брать группы больше тридцати человек, потому что сложно за ними уследить.

— Слышал хорошие отзывы. Но мы с вами понимаем, для того чтобы "прогнать" всех подростков, начиная с 13 до 17 лет, очевидно, что они не смогут все пройти за год.

— У нас на этой площадке проводится по три мероприятия в день. Ежедневно по будням. И план составлен на месяцы вперед. Но если где-то какой-то экстраординарный случай, мы вносим коррективы.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил к публикации Игорь Буккер