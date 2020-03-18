Как заемщики страдают от коллекторов

Если финансы поют романсы, а на каждом шагу крикливая реклама коммерческих банков и микрофинансовых организаций обещает выдачу кредитов моментально и без проволочек — велик соблазн решить возникшие денежные проблемы с помощью займа. Любой законопослушный гражданин изначально настроен вернуть долг согласно договору вовремя и с процентами, но от неожиданных ударов судьбы, влекущих потерю дохода или резкое увеличение трат, не застрахован никто. Вот тут-то и выступают на авансцену коллекторские агентства, действующие от имени кредиторов или самостоятельно, в случае переуступки прав на кредиты.

Как показывают различные исследования, банки всё чаще и охотнее стали прибегать к услугам коллекторских агентств. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с января по сентябрь 2019 года финансовые организации отправляли на агентское взыскание кредиты с просрочкой 181-360 дней в два с половиной раза чаще, чем за аналогичный период 2018 года. Также за год в составе проданных коллекторам долгов в два раза выросла доля недавно выданных (до трёх лет) кредитов, достигнув 13 с лишним процентов. Центробанк стал жёстко контролировать деятельность финансовых организаций в сфере потребкредитования, и банки стараются побыстрее избавиться от "нехороших" долгов, расчищая свой баланс.

"Они стремятся быстро отработать долг на агентской схеме в течение первого года, а потом продать его, получив максимальную прибыль, либо отдать на судебное взыскание", — утверждает гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель.

Таким образом, кредиторы и коллекторы нашли решение к обоюдной выгоде, вопрос в том, чем это оборачивается в дальнейшем для заёмщиков. По мнению руководителя проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгении Лазаревой, причины наступления просрочки по банковским долгам обычно связаны с реальными проблемами заёмщика:

потерей дохода,

ухудшением здоровья,

несчастными случаями и другими болезненными ситуациями.

Люди и без того испытывают стресс, и усиление давления по исполнению обязательств усугубляет положение.

Было время, когда понятие "коллектор" ассоциировалось в представлении обывателей с полукриминальными элементами, которые, наподобие бандитов из девяностых, выбивали деньги из должников любыми способами. Средства массовой информации изобиловали скандальными новостями о "подвигах" коллекторов: исписанные оскорбительными словами подъезды, разбитые окна, поджоги, угрозы и оскорбления по телефону и т. д.

Подобные действия порой могли парализовать деятельность отдельных государственных учреждений. В 2016 году вступил в силу Федеральный закон №230, который установил сбалансированные правила коммуникации между коллекторами и должниками. Например, по закону коллекторы не имеют права применять любые виды физического и психологического давления, передавать персональные данные должника третьим лицам. При контакте коллектор обязан назвать своё полное имя и агентство, где он работает. Беспокоить должника звонками можно не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

Если послушать самих представителей коллекторского сообщества, то их деятельность на сегодняшний день сводится чуть ли не к работе финансовых консультантов и психологов. Так, вышеупомянутое ПКБ рекламирует свою систему скидок и бонусов, призванную поощрять стремление клиентов погасить задолженность. Они срабатывают уже при первом взаимодействии, затем при внесении платежей в рассрочку по графику, при оплате долга одним платежом, за поддержание контакта и т. д.

"В конечном счёте, — заявляет гендиректор ПКБ Павел Михмель, — секрет эффективного взаимодействия должников и коллекторов прост: предельная корректность, создание взаимовыгодных условий сотрудничества, удобство общения и внесения платежей".

Тщательнее надо, господа коллекторы!

Идиллическая картина взаимоотношений коллекторов и заёмщиков несколько мутнеет по мере претворения теории в практику. Такой вывод позволяют сделать отзывы интернет-пользователей, столкнувшихся с услугами коллекторских агентств в последнее время. Stalker Alex из Нижнего Тагила недобрым словом поминает компанию "М.Б.А. Финансы" за попытки взыскать несуществующий долг в 2 тысячи рублей перед компанией "Ростелеком". Хотя ошибка выяснилась и "Ростелеком" снял претензии, "коллекторская компания не хочет с этим мириться и продолжает надоедать телефонными звонками с автоответчика".

Интернет-пользователь Denisfamily2014 из Гатчины жалуется на превышение полномочий и некорректность сотрудников "М.Б.А. Финансы". Несмотря на то, что назначен суд по банкротству и документация отправлена по адресу, "звонки поступают на работу с угрозами, причём более двух раз в неделю, отрицают наличие у них документации…".

В ужасе от поведения коллекторов пользователь Plusha86 из Санкт-Петербурга:

"Достают нашу организацию, пытаются связаться с неким Югаем Александром, которого мы знать не знаем. Наша организация выкупила номер в 2017 году, с того момента они терроризируют звонками".

D Aria из Москвы была в шоке от хамства сотрудницы "М.Б.А. Финансы", которая не представилась по телефону, а затем, не дослушав объяснения, бросила трубку. Того же мнения и интернет-пользователь 919 Шумахер из Саратова:

"Требуют погасить долг, ничего при этом не объясняя, изначально запугивая".

Пользователь Asinkrit из Санкт-Петербурга возмущается:

"По большей части звонит автомат. По мне, так это обычные телефонные звонилки, которые относятся к вам с презрением и неуважением, без разбора называя вас должником, так как вы у них в базе".

Интернет-пользователь Roxxana-k, сотрудница банка в Череповце удивляется низкой компетентности специалистов "М.Б.А. Финансы":

"Сотрудники звонят, не представляются, не имеют даже примерного представления о деятельности обратившихся к ним кредиторов. Так, клиент сообщил, что оформил рассрочку, на что получил очень нервную реакцию сотрудницы. Руководители МБА, видимо, совсем не проводят отбор…".

Не в восторге наши граждане и от деятельности коллекторов из компании ООО "ЭОС". Интернет-пользователь Gena1920 из Туапсе пишет:

"Больше 10 лет мне названивают, называют другим именем и фамилией, требуют какой-то долг. Разговаривал по-хорошему и посылал на три буквы, не помогает. Теперь просто блокирую их номера, уже собралась внушительная коллекция".

От назойливых сотрудников ООО "ЭОС" пострадала и интернет-пользователь Tabu86 из Барнаула:

"Уже третий месяц на городской телефон родителей поступают звонки от этого агентства. Никаких кредитов нет, поручителями не выступали. Причём звонки — автоответчик… Хорошо хоть звонят в дневное время, но их стабильность удручает уже".

Favoritt из Екатеринбурга пишет:

"На дворе конец 2019 года, а пытаются вернуть долг 2006 года. Объяснять про сроки исковой давности бесполезно, просто посылаю их в суд, но не идут, а всё также названивают".

Keepsmiling1045 из Москвы тоже пострадал из-за давнишнего долга:

"Никаких гарантий в виде письма насчёт того, что после выплаты меня оставят в покое, нет! Реквизиты не дают, но звонить продолжают".

Интернет-пользователь Sadm из Нахабино замечает по теме:

"Был грех, был должен… Заплатил! И уже 3 месяца не могу получить справку об отсутствии задолженности и отозвать разрешение на обработку персональных данных. Чувствую, что закончится эта эпопея в суде и рассудит нас КоАП".

Гнев заёмщиков не обошёл и компанию "Первое коллекторское бюро". Интернет-пользователь Виталий Кузня из Новосибирска задолжал банку 37000 рублей, но после переуступки долга ПКБ ему выставило счёт уже на 69000.

"Мне назначили через суд выплату 20400 рублей, — пишет Виталий Кузня, — которые я постепенно выплачиваю судебным приставам. И о чудо, мне снова звонят из НАО ПКБ и говорят, что я один чёрт должен им 69000 и им глубоко плевать на суд!".

О довольно странном поведении сотрудника ПКБ поведала интернет-пользователь SereginaElena из Москвы, которая задолжала Тинькофф Банку:

"Со мной работает некий Вячеслав Владимирович. Наяривает в домофон, звонит моим соседям в квартиры — не даёт им покоя. Звонит периодически на мой мобильный, так что я уже вынуждена его отключать. Откуда у них мой номер, не знаю… Вячеславу я уже неоднократно объясняла, что я живу в правовом государстве и долг буду возвращать только через суд и когда устроюсь на работу. Он через дверь начинает со мной вести диалог: вы и так уже засужены, давайте я помогу вам работу найти, откройте свою дверь".

На театр абсурда смахивает и ситуация, описанная интернет-пользователем Ludmila01 из Москвы:

"Как законопослушный гражданин внесла первый платёж по их графику, и начался ад. Бесконечные звонки и СМС от менеджеров "сопровождения"… Лучше б не платила! Своими звонками оказывают на меня психологическое давление. Полный бред. Достают должников, которые им платят!".

Может быть, интернет-пользователи, чьи отзывы мы привели, сгущают краски? Как бы то ни было, Федеральная служба судебных приставов рассмотрела более 14 тысяч жалоб россиян на процедуры взыскания долгов только в первой половине прошлого года. В феврале этого года была опубликована информация о прецеденте отстранения от должности главы коллекторской фирмы ООО "Проф коллекшн" по решению суда, поскольку его работники в общении с должниками употребляли ненормативную лексику, угрожали их родным и близким, применяли запрещенный автодозвон.

Большие нарекания у заёмщиков вызывает практика взаимодействия взыскателей с родственниками и знакомыми без согласия на это. Центробанк посчитал её недобросовестной после анализа 10,5 тысяч жалоб по вопросам взыскания просроченной задолженности по итогам 9 месяцев 2019 года. Власти всерьёз озаботились этим вопросом и решили ограничить общение коллекторов с ближним кругом должников. Минюст разработал законопроект, согласно которому коллекторы не будут иметь права беспокоить третьих лиц без их письменного на то согласия. Возможно, это затруднит жизнь кредиторам и коллекторам, зато у них появится стимул работать более вдумчиво и компетентно.