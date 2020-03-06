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Автор Петр Дерябин

Шатуре грозит ядовитый смог из-за перекрытия пожарного въезда на полигон

Общество

В Шатуре бдительные жители бьют тревогу, опасаясь того, что пожарные машины не смогут подъехать вовремя на полигон Шатурский.

Выяснилось, что перекрыт пожарный въезд на полигон, что в случае чрезвычайной ситуации неминуемо приведёт к настоящей экокатастрофе.

Приказ о перекрытии полигона Шатурский отдал глава города — об этом рассказали местные жители, которые утверждают, что недавно сменившаяся местная власть почему-то первымделом решила закрыть доступ к полигону и нарушить территориальную схему утилизации отходов.

"Ладно бы перекрыли сам полигон, хотя он работал всё это время без каких-то проблем, но ведь пожарный въезд должен быть свободным, а если загорится, что нам тогда делать, переезжать?" — говорит местная жительница Татьяна.

Причина закрытия полигона Шатурский никому не известна, однако есть предположение, что таким образом чиновник решил перенаправить мусорные потоки (которые являются и денежными в том числе) на тот полигон, с которого он сам имеет какие-то доходы.

Что произошло на самом деле, предстоит ещё выяснять, а на данный момент шатурцы находятся в состоянии ожидания: возгорится ли полигон или Бог милует.

"Дело в том, что брошенные на самотёк полигоны, как правило, имеют свойство возгораться, так как необходима постоянная пересыпка грунтом. Если полигон остаётся бесхозным, без доступа к нему машин с грунтом и тем более пожарных, то возгорание происходит достаточно быстро. Внутренний свалочный газ мгновенно распространяется по всему телу полигона, и вся эта огромная куча начинает дымить ядовитейшими канцерогенами и прочими крайне опасными веществами. Поэтому мы всегда говорим, что закрывать полигоны просто так, когда кому-то вздумается, нельзя: будет не просто вонять, будет катастрофа!" — говорит эколог и общественный деятель Валентина Боброва.

Экологи, прибывшие на место закрытого от внешнего мира полигона, зафиксировали факт того, что сам он находится на дозагрузке, и закрывать его глава не имел ни малейшего права, тем более таким образом. Однако недавно пришедший на место ВРИО главы Шатуры чиновник, первым своим решением скомандовал закрыть Шатурский полигон. При этом сделал это на скорую руку, не предусмотрев всех рисков такого решения. Сотрудники полигона готовят письма в прокуратуру и прочие надзорные органы, так как понимают, чем может закончиться эта пиар-самодеятельность главы для жителей.

Прибывшие на полигон экологи вызвали правоохранительные органы и представителей администрации, которые признали, что данное перекрытие недопустимо, заявив, что в ближайшие дни дорога к полигону будет открыта.

"К сожалению, далеко не все понимают, что закрыть полигон — это непросто, для этого необходимо провести целый ряд мероприятий. Прежде чем закрыть, необходимо его дозагружать грунтом, выравнивать тело полигона, подготавливая его, таким образом, к рекультивации. Только так возможно достичь полного обезвреживания такого опасного объекта", — рассказывает Боброва.

"В последнее время "мода" на закрытие полигонов захлестнула Подмосковье, но надо же понимать, что если где-то что-то убывает, значит, в другом месте это будет прибывать. Так у нас закрывают одни полигоны и расширяют деятельность других, не менее опасных и масштабных, точно так же отравляющих жизнь местным жителям", — говорит представитель Общественного экологического контроля Михаил Очкин.

Темы мусор шатура полигон экология пожарные машины полигон шатурский
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