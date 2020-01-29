Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза

Те, кого у нас по недоразумению и за отсутствием других приличных синонимов называют "либералами", привычно марают нашу историю. Особенно советскую. Примерно в таком же духе гадили на царское прошлое в первое десятилетие после революции 1917-го. Нынешние "либералы" вовсе не друзья тогдашних. Совсем наоборот. Если при Сталине прославляли Павлика Морозова, Николая Гастелло, Зою Космодемьянскую и других, то с недавнего времени на них ополчились и стали пытаться реабилитировать предателей вроде генерала Власова.



Генерал Дмитрий Павлов. Степень вины

За что наказали генерала Павлова

Особняком стоит фигура Героя Советского Союза, генерала армии Дмитрия Григорьевича Павлова, расстрелянного ровно через месяц после нападения нацистской Германии на Советский Союз. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к высшей мере

"за трусость, самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения высшего командования, развал управления войсками, бездействие власти".

Генерала Павлова нынешняя "пятая колонна" превозносила бы как героя, если бы он стал предшественником Власова. Но Дмитрий Григорьевич не стал иудой. К сожалению, командующий войсками Западного фронта пал жертвой не вражеской пули. Однако расстреляли генерала не за "измену Родине".

В 1957 году Военная коллегия Верховного суда СССР прекратила дело за отсутствием состава преступления. Хрущев поставил это себе в заслугу. Будучи пенсионером, он писал, что "основания к осуждению были", но "виноват был не Павлов, а Сталин". При этом Дмитрий Григорьевич Павлов был посмертно восстановлен в звании Героя Советского Союза (1937 г.) и в правах на остальные воинские награды:

три ордена Ленина (1936, 1937, 1940);

два ордена Красного Знамени (1930, 1937);

юбилейная медаль "XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии" (1938)

Политически грамотная биография

В биографии Павлова участие в продразверстке. Город выживал за счет деревни. Обрекая на голодную смерть десятки тысяч крестьян, выживали жители городов и красноармейцы. Жутко, но однозначного решения тут нет.

Далее вспоминаем киношедевр "Офицеры". Начальник истребительного отряда Дмитрий Павлов сражается против басмачей курбаши Турдыбая, в Восточной Бухаре кавалерийский полк под его командованием громит шайки Ибрагим-бека, Ала-Назара, Хаджи-Али и прочих мятежников.

Во многом история главных героев "Офицеров" списана с биографии Павлова и в дальнейшем:

был слушателем Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (окончил в июне 1928 г.);

принимал участие в конфликте на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД);

был добровольцем во время Гражданской войны в Испании: командир танковой бригады под псевдонимом Пабло;

был военным советником по применению бронетанковых войск в боевых действиях на Халхин-Голе.

В художественной ленте "Офицеры" совсем не упомянута Советско-финская война, где ее главные герои, подобно Дмитрию Григорьевичу Павлову, наверняка были бы, как и он, инспекторами по боевому применению танковых войск.

Казнить нельзя помиловать

Запятая в этом предложении по отношению к генералу Павлову мечется уже не одно десятилетие.

Наиболее сильным доводом, на наш взгляд, могут являться штабные оперативно-стратегические игры советского командования накануне немецкого вторжения.

Игравший за "западных" (за немцев) Георгий Жуков добивался победы над "восточными" Дмитрия Павлова даже в тех случаях, когда у командующего Западного особого военного округа (с началом военных действий Западного фронта) было троекратное превосходство по танкам. В реальности все оказалось намного хуже, а штабные игры на карте стали пророческими.