Елка Победы. Хоровод у Вечного огня

Музей Победы на Поклонной горе при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Военно-исторического общества проводит веселый детский праздник — Елку Победы.

Место для новогоднего торжества, вероятно, выбрано неслучайно. Юные граждане страны, пройдя мимо стелы Победы (141,8 м), памятника работы Зураба Церетели, смогут ощутить, насколько долгими были дороги войны. Каждые 10 сантиметров стелы символизируют один день лютой и кровопролитной схватки с нацистами. День, который уносил сотни и тысячи жизней, оставляя после себя руины, боль и сломанные судьбы.

Не останется без внимания и проникновенная скульптурная композиция "Трагедия народов" — дань памяти замученным людям в нацистских концлагерях. Образ стоящих в очереди на смерть, среди которых мать, закрывающая глаза ребенку, чтобы тот не боялся, не сможет оставить равнодушным ни одного адекватного человека. Заставит погрузиться в мемориальную тишину.

Поклонившись Вечному огню, правнуки фронтовиков смогут тут же окунуться в атмосферу детского праздника. Переодеться как на Хэллоуине в форму красноармейца, рассказать веселый стишок Деду Морозу и стать участником задорного новогоднего представления.

Организаторы праздника, в меру своего восприятия Великой Отечественной войны и трагедии народов СССР, применили наиболее популярные маркетинговые схемы для привлечения гостей Елки Победы. Помимо обозначенных уникальных торговых предложений, сочинили и сказку о Деде Морозе, который в 1945 году с помощью юного бойца Вани ищет дорогу в лесу, чтобы не опоздать на детский праздник.

"Ребятам, пришедшим в музей на новогодний праздник, предстоит пройти сквозь границу времени и, оказавшись в прошлом, помочь маленькому разведчику отыскать для Деда Мороза верный путь на легендарную Елку", — говорится в описании сюжета на специализированном сайте проекта.

Выходит, что в моем советском детстве идеологический отдел ЦК КПСС скрывал правду о существовании "легендарной елки". Время было такое. Фронтовики, которые еще находились на ответственных партийных постах, не сумели догадаться и изготовить в промышленных масштабах гвардейские ленты. Ну чтобы следующие поколения смогли их привязывать куда придется, в том числе и на ниточки дамских стрингов.

Всего за 2500 рублей за билет дети смогут поучаствовать в веселом квесте про фронтовых разведчиков и получить подарок в стилизованном солдатском вещмешке, который называется "фирменным". В самом подарочном наборе дети найдут армейскую пилотку с красной звездой, две баночки солдатской каши (340 г) и набор конфет в сундучке (400 г).

Заодно и уяснят для себя, что война — это веселая сказка с волшебным Дедом Морозом, забавное приключение и праздничный карнавал с переодеванием, по завершении которого вручаются вкусные конфеты. Что это не гибель детей их возраста под артобстрелами и бомбежками, не голод, не холод и не миллионы погибших соотечественников, а прикольный праздник.

Вероятно, причина рождения подобного креатива кроется в системном многовековом отрицании ценности человеческой жизни. Это позволяет с легкостью рассуждать о войне как о незначительном явлении в человеческом общежитии.

Фестивальный дух, культивируемый на государственном уровне в последние лет пятнадцать, превратил форму красноармейцев в карнавальный костюм. Создал условия, при которых считается приемлемым водить хороводы вблизи Вечного огня и памятника жертвам концлагерей.

Наверно, те юные граждане страны, которые попали под жернова отечественной правоохранительной системы и общественного порицания за танцы у мемориалов, просто не догадались, что можно получить одобрение "сверху" на свои перформансы.

Заяви они, что танец у Вечного огня или памятника солдатам Великой Отечественной проходит под эгидой министерства культуры или Военно-исторического общества, как и "легендарная" Елка Победы, смогли бы избежать штрафов и других административных наказаний.

По сути, Победу в Великой Отечественной войне из дня поминовения павших постепенно трансформировали в настоящий коммерческо-политический бренд. Неслучайно и на сайте проекта "Елка Победы" заявлена услуга для компаний — "брендирование".

То есть на билетах и других носителях рекламы можно разместить логотип спонсора. Гвардейскими лентами на упаковках туалетной бумаги уже никого не удивить. Но было бы весьма символично, если бы на билетах на Елку Победы красовалась звезда Mercedes со слоганом Nach Moskau!

В давние советские времена, когда в России еще не было эффективных менеджеров и креативных политиков, ветераны войны встречались в сквере у Большого театра в Москве. Радовались друг другу. Выпивали по фронтовой чарке за помин своих боевых товарищей.

Горько плакали, не стесняясь своих детей, внуков и незнакомых прохожих. Вспоминали сырые окопы войны, кровь и грязь фронтовых дорог. И всегда как молитву повторяли из раза в раз: "Лишь бы не было войны!"

Современные же тренды диктуют новую моду и прочтение священной даты. Елки, мотоциклы с рок-н-роллом, гвардейские ленты где ни попадя и бравурный лозунг: "Можем повторить!"

Что повторить? Разрушенную европейскую часть России, Украину и Белоруссию? Голод в Ленинграде? Падающих от усталости взрослых и детей у токарных станков? Миллионы погибших, в том числе и сожженных заживо в своих домах? Печи концлагерей и тысячи безымянных братских могил?

Не стоит и забывать, что не мое, не предыдущее и не нынешнее поколение одержало победу в 1945 году. Это сделали прадеды, деды и отцы. Это их слава, а не нынешних политических элит, которые спекулируют священной памятью, превращая ее в инструмент беспощадного маркетинга.

Когда некоторые деятели впутывают подвиг красноармейцев в политические дрязги, не к месту шлепая языком про "народ-победитель", включая и позорный допинговый скандал, становится стыдно.

Неудивительно, что в Европе наблюдается тренд на обструкцию подвига советского солдата. Если наши, родные, своими же руками загоняют тяжелейшие и кровавые страницы истории в эстетику новогодней елки, то иноземцам есть с кого брать пример и на этом фоне оценивать свои действия как приемлемые.