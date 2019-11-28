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Автор Инна Новикова

Почему о реформе образования заговорил андеграунд?

Общество

Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова размышляет о кульбитах массовой культуры — одном из показателей развития общества, который имеет важнейшее воспитательное значение. Уместно ли, что андеграунд, которому уделялось в советском обществе значимое место, но который был все-таки вне поля зрения официальной культуры, в наше время выходит на поверхность, появляется на федеральных каналах радио и телевидения и собирает стадионы. Вечная тема — культура должна воспитывать массы или должна угождать массам? И причём тут министр образования, спросите вы? Да вот тоже, кажется, что ни при чем.

Лидер группы "Ленинград" и ныне член Общественного совета по культуре при ГД РФ Сергей Шнуров, прославившийся когда-то большой любовью к русскому матерному, обсудил проблемы современного образования с министром образования РФ Ольгой Васильевой.

Оставим в стороне высокохудожественные тексты группы "Ленинград", в своё время потрясшие страну. Меня же сильно удивила недавняя субботняя передача Андрея Малахова, где Сергей Шнуров и другие именитые гости делились воспоминаниями о событиях из своей бурной жизни, которые все происходили на фоне одного бесконечного и важного мероприятия — пьянства в промышленных масштабах. Все гости в разное время пили со Шнуром до положения "зюзи", и в процессе совместного распития спиртных напитков что-то ещё интересное имело место быть.

Министр образования Ольга Юрьевна мне нравилась, казалась такой правильной. Но ЕГЭ и ОГЭ остались, однобокость образования не исчезла, есть незначительные улучшения, но все же воз и ныне там. Наверное, претензии и не к министру. Не все в ее власти. Власть, видимо, у Грефа, который, будучи вроде финансистом и главой Сбербанка, заявил на днях о необходимости реформы системы образования. Он продолжил посыл, что люди за образование теперь готовы платить. А дальше все поняли, что имел в виду экс-министр экономического развития и торговли. Хотя он предложил платить и предприятиям за обучение своих будущих сотрудников.

Возвращаясь к "исторической" встрече, Сергей Шнуров рассказал министру образования, что в нашем обществе нет запроса на образованных людей и нужно популяризовать рабочие профессии. Лидер группы "Ленинград" даже почему-то вспомнил про рабочие профсоюзы в США. Ольга Васильева в свою очередь напомнила музыканту о том, что в России слово "рабочий" ассоциируется исключительно с "пьяным сварщиком с бутылкой", мол, надо сначала развеять этот миф, а только потом искать героев времени в этой среде. "Так и давайте снимать фильмы не про хоккеистов, а про сварщиков", — парировал Шнуров. Тем и решим проблему.

Людям свойственно под благовидными предлогами прикрывать корыстные мотивы. Ничего не имею против сварщиков, упаси Господь. Я воспитана в ценностях СССР, что токарь — это Главный человек, он производит детали и это есть основа экономики страны, этот гвоздь важнее того, что производит юрист, журналист или архитектор. Но сегодняшние да и завтрашние сварщики точно более склонны осознать красоту песен группы "Ленинград", чем какие-нибудь учителя, врачи или, прости Господи, музыканты. Это не значит, что люди нерабочих профессий все ни-ни, белые и пушистые, изъясняющиеся высоким стилем.

Но скажем так, в общей массе предпочтений сварщики — это более таргетная аудитория группы "Ленинград". Кстати, о сварщиках. Есть такой прекрасный фильм "Весна на Заречной улице" с Алексеем Рыбниковым в главной роли. Действительно отлично показаны и красота мартеновских печей, и романтика рабочих профессий, и светлые отношения между людьми. Соглашусь, что очень нужны такие фильмы. Только вот снимать картины высочайшего художественного уровня теперь некому.

Режиссеры по новой системе обучены, в тонкости души и историческую точность не лезут. Теперь худсоветов нет, и главное достоинство фильма — это кассовые сборы. Потому и фильмов-сериалов стало много, а что из ныне снятого войдёт в историю — на пальцах одной руки посчитать можно. Тоже, кстати, проблема образования. Ждём встречу Шнурова с министром культуры.

Темы культура музыканты андеграунд герман греф образование сергей шнуров ольга васильева реформы образования система образования
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Почему о реформе образования заговорил андеграунд?
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