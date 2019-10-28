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Автор Василий Амирджанов

Эксперты объявили Крида антироссийским сатанистом

Общество print

Вне всякого сомнения, лично для меня самым ярким впечатлением месяца стало "комплексное социокультурное исследование медиасреды выступлений Егора Крида".

Документ межрегиональной общественной организации "Национальный совет социальной информации" на пятнадцати листах, датированный 27.09.2019, был опубликован на сайте Роскомнадзора. Он был замечен позднее, но никаким образом не утратил своей значимости и дополнил активно развивающиеся в России тренды, чаще напоминающие мою советскую юность.

Было бы приятно поностальгировать о молодых годах, но это похоже на воспоминания об армии — прошлое кажется теперь забавным, но второй раз окунуться в него не возникает ни малейшего желания.

"Национальный совет", судя по информации на сайте — обычная коммерческая коммуникационная компания, но с фундаментальным номенклатурным названием. Предоставляет услуги в сфере PR и рекламы и честно заявляет, что "услуги оказываются на возмездной или инвестиционной основе".

Оплатил ли исследование Роскомнадзор или просто счел нужным согласиться с предложенными выводами, я не знаю. Но раз опубликовал, то совершенно точно посчитал, что работа этого "Совета" отвечает "генеральной линии" государства.

Весьма любопытны логические цепочки, представленные в авторитетном исследовании: "Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению New Age, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской".

Видимо, хорошо читаемые купола на груди могли бы избавить Егора Крида от такого сокрушительного вывода экспертов, но не судьба. Никто не подсказал, чей профиль патриотично колоть на груди, чтобы даже клавиатура у экспертов отказывалась выводить в документе слово "антироссийский".

Эксперты в своем научном труде ссылаются на других авторов, цитаты которых восхитительны, как и само исследование. Так я узнал, что "рэп — это не просто экзотическая музыка, а агрессивная тоталитарная секта, религиозной основой которой являются африканские сатанинские культы".

Прямо привет из моего школьного прошлого. Примерно в этом же ключе высказался преподаватель, увидев у школьницы значок группы Alphaville: "Ты посмотри на них! У них же лица садистов!" Это сейчас смешно, а девочка побледнела и буквально вся затряслась. Сейчас этот поступок учителя назвали бы психическим насилием.

"Опросы показывают, что именно среди любителей уголовного жаргона и матерных выражений больше всего в почете такие "специальности", как киллер, валютная проститутка, вор в законе, чей жизненный лозунг: «Для добывания денег все способы хороши»", — говорится в исследовании.

Замечу, что из федерального телевизора постоянно звучат цитаты политиков со словами "беспредел", "слился" и так далее. Даже президент России в одном из интервью признался, что может употребить к месту матерное словцо. Министр иностранных дел страны так и вовсе в сердцах публично крепко сформулировал. Что же теперь, и о них делать такие же сокрушительные выводы?

Кстати, я тоже иногда выражаюсь, но в почете у меня иные профессии. Хотя проститутки могли бы и рублями брать, чтобы хотя бы не входить в число антироссийских сатанистов.

Что касается уголовной эстетики, то телевизионные шоу и конкурсы периодически балуют блатняком, который сейчас принято называть изящно — "шансоном" ("песней" в переводе с фр. яз.). Там и про "перо" в Мурке, и про фраеров, и так далее. И ничего — на федеральных телеканалах проходит.

В исследовании Егор Крид представлен практически на уровне возможностей Вольфа Мессинга. Исполнитель, по мнению экспертов, владеет гипносуггестией, которая позволяет вводить аудиторию в транс, своим творчеством он транслирует "десакрализацию табуированных тем". Более того, он оказался способен искажать картину мира и через подмену культурных кодов осуществлять "переформатирование российских семейных ценностей на антиценности".

Полный список заслуг "идеологического диверсанта" по-настоящему завораживает. Что ни абзац — шедевр. Схема позволяет таким же образом разоблачить не только Егора Крида, но и объявить практически любого исполнителя антироссийским сатанистом. Было бы желание.

Сразу вспоминается труд украинских комсомольцев, который убойным мемом давно гуляет по интернету. Напомню, что речь идет о перечне музыкальных групп и исполнителей, в репертуаре которых содержатся "идейно вредные" произведения.

Надо признать, что комсомольские эксперты изложили все намного лаконичнее и без тягомотных изысков: Julio Iglesias и AC/DC — неофашизм, Scorpions — насилие, Kiss — неофашизм, панк, насилие, хотя музыканты пели про поцелуйчики, обнимашки и прочие "ляськи-масяськи" с Tonight и I love you, baby!

Жаль, что это произведение о Егоре Криде, отвечающее всем канонам советского партийно-номенклатурного мракобесия, удалили с сайта Роскомнадзора. Правда, интернет — не воробей, вылетит — навсегда останется в кэше. И сейчас с ним можно ознакомиться.

Тем не менее звоночек прозвенел набатом. Запрос на подобное исследовательское творчество обозначен, что вызывает недобрые ассоциации. Получается, что вместо идеологии КПСС, которая объявляла "врагами народа" тех, кто по каким-либо причинам был неугоден номенклатуре, теперь пытаются подвязать религию как носителя убойного аргумента "сатанист".

Благодаря шуму в интернете по поводу "разоблачения" Егора Крида как склоняющего молодежь к проституции и применению нецензурной брани мне пришлось приобщиться к творчеству этого артиста. Просто счел необходимым для себя идентифицировать образ антироссийского сатаниста, чтобы потом квалифицированно отличить его от пророссийского.

Разумеется, реальная пропаганда насилия, неофашизма, расизма и всевозможной наркоты — неприемлема, но рисовать такой выпрямляющий скрепы ужастик про Егора Крида, мягко говоря, перебор.

Если обратить внимание на огромную популярность исполнителей рэпа среди российской молодежи, то нетрудно предположить, что итогом подобных выводов об их кумире может стать восприятие государства как некоего дремучего параноидального образования.

Будет ли от таких инициатив польза государству и обществу — сомнительно. Если это явление — идеологический тренд, то он, на мой взгляд, сокрушительнее любых фантазий реальных и вымышленных недоброжелателей России.

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Эксперты объявили Крида антироссийским сатанистом
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