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Автор Игорь Буккер

Уроки Нюрнбергского процесса

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Суд в Нюрнберге над главными военными преступниками — не сказка со счастливым концом, не голливудский хеппи-энд и даже не торжество добра над силами зла. Просто это завершение очередного этапа противостояния, закончившегося временным поражением человеконенавистнической идеологии перед лицом гуманизма. Нюрнбергский процесс отчасти утер слезы жертв, но не уничтожил патогенные бациллы.

Нюрнбергский процесс представляет собой первый и, пожалуй, единственный случай в мировой истории, когда судили главных военных преступников. Юридический прецедент, который впоследствии, с небольшой поправкой на высказывание Карла Маркса, стал уподобляться фарсу. Вспомните позорное судилище над Слободаном Милошевичем.

В октябре несколько дат, связанных с Нюрнбергским трибуналом. Главная из них — в ночь на 16 октября 1946 года двое американских военнослужащих привели смертные приговоры в исполнение. Трупы сожгли в мюнхенском крематории, а пепел казненных развеяли.

Тем не менее точку в истории одного из фашистских движений, обретшего название национал-социализм, поставить так и не удалось. И дело вовсе не в том, сумели ли избежать смертной казни Гитлер и Борман, укрылись ли в обеих Америках нацисты рангом поменьше. Коричневое пятно было стерто с карты мира, но остались политические, экономические и социальные причины, породившие это явление.

В отличие от итальянских фашистов, идеологию германского национал-социализма отличала ненависть к евреям. Согласно современным исследованиям, среди жителей Апеннинского полуострова преобладает семитская кровь. В 1920-е годы малочисленность евреев не тревожила итальянцев: в качестве врага годились марксисты и представители нацменьшинств. Военизированные отряды южан смахивали скорее на мафиози, которые верой и правдой служили богатым латифундистам или крупным промышленникам. Штурмовики северян, напротив, никогда не становились под знамена предпринимателей, какими бы крутыми последние ни были.

В наши дни вечно вчерашние чернорубашечники (camicie nere) или сквадристы (squadristi), штурмовики (Sturmabteilung) или эсэсовцы (Schutzstaffel) перелицовываются в организации, типа одиозного (запрещенного в РФ) "Правого сектора", и подобные сообщества с тухлым националистическим душком. Вместо "жидо-большевизма" в соответствии с духом времени врагами объявляют "москалей".

Но смотреть нужно не на сходство флагов, символики и прочей мишуры, а на суть происходящего, имя которому ненависть. Ненависть всегда находит врагов. Ненавидеть проще, нежели любить. Ненависть беспричинно самодостаточна.

Получается, что Нюрнбергский процесс, уничтожив ГЛАВНЫХ преступников против человечности, так и не сумел истребить в зародыше само преступное явление. Тут более чем уместно сравнение с гидрой, у которой вместо одной отсеченной головы тотчас же вырастает новая.

И еще один урок Нюрнбергского процесса связан с умолчанием победителями-судьями неприятных для их властей тем. Советская сторона согласилась промолчать о бомбардировках союзниками немецких городов, в результате которых погибли сотни тысяч гражданских лиц, в обмен на то, чтобы Великобритания и США не поднимали вопрос о массовом расстреле польских военнослужащих в Катынском лесу. Сомнений в убийстве от бомбежек не возникает — вина англо-саксов в этом очевидна. А вот гибель поляков — по-прежнему тема для дискуссий.

Темы фашизм ненависть чернорубашечники национал-социализм нюрнбергский процесс военные преступления
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