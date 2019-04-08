Наиля Аскер-заде: о политике и экономике красиво

Телеведущая Наиля Аскер-заде больше известна зрителям новостей и экономических передач. Ее часто можно увидеть в новостных программах российского телевидения. Помимо профессионализма журналистки, зрители часто отмечают ее привлекательную внешность.

В открытом доступе информации о ее происхождении нет, но в своём Инстаграм Наиля признавалась в том, что в детстве жила в Баку.

Помимо обучения в школе, в детстве девочка посещала гимнастическую школу. В целом личность Наили остается загадочной, поскольку телеведущая предпочитает не афишировать информацию о родителях и личной жизни.

Окончив школу с золотой медалью, Наиля сдав один экзамен поступила в вуз, который закончила с красным дипломом и имеет диплом экономиста. Об этом она рассказывала в своём Инстаграм. Сейчас Наиля продолжает учиться. В 2017 году она поступила в МГИМО, там получает второе высшее образование, по специальности "Международные финансы".

Несколько лет Наиля работала финансовым корреспондентом газеты "КоммерсантЪ". В период своей деятельности в этом издании журналистка опубликовала свыше 600 заметок на тему экономики и финансов, брала интервью у руководителей бирж и глав крупнейших западных банков. Во время работы в газете она познакомилась с владельцем российской ежедневной общественно-политической газеты Алишером Усмановым. И хотя мужчина не любит давать интервью, для своей бывшей сотрудницы он не раз делал исключение.

После "Коммерсанта" Аскер-заде работала в газете "Ведомости", где ей нередко доверяли написание главных статей номера. Ее заметки были посвящены экономическим, финансовым и политическим событиям. После работы в "Ведомостях" Наиля перешла на канал "Россия 24". Сначала она работала интервьюером- брала интервью у российских и зарубежных бизнесменов и экономистов, потом вела экономическую рубрику, а позже стала ведущей линейного эфира. С 2013 года Наиля начала совмещать работу на "России 24" и экономическим обозревателем в "Вестях в 20.00" и в "Вестях Недели" на "России 1". Во время своей работы Наиля освещала все крупнейшие деловые международные мероприятия и форумы: ПМЭФ, Всемирный экономический форум в Давосе, АТЭС, МВФ, G-20.

В октябре 2015 на канале "Россия 24" выходит первый выпуск программы "В рабочий полдень", где Наиля выступает автором и ведущей. Программа посвящена ключевым фигурам российского бизнеса и государственным деятелям. В эфир вышел 31 выпуск. Героями стали: С. Собянин, А. Кудрин, С. Чемезов, О. Дерипаска, В. Алекперов, А. Ротенберг, В. Потанин, В. Евтушенков, М. Ковальчук, О. Белозеров, В. Савельев, О. Дерипаска и многие другие. Съемки каждой программы проходят "в полях": на заводах, в шахтах, на производстве. Наиля признавалась, что со своей съемочной группой облетела полстраны во время работы над этой программой. С сентября 2017 программа выходит на канале "Россия" под названием "Действующие лица с Наилей Аскер-заде". Героями программы стали А. Силуанов, Р. Кадыров, В. Мединский, Д. Песков, А. Усманов, С. Нарышкин, И. Сечин.

Осенью прошлого года Наиля Аскер-заде получила телепремию ТЭФИ в номинации "Лучший интервьюер". В этой номинации она обошла Владимира Познера (Первый канал), Кирилла Позднякова (НТВ) и других журналистов. Статуэтка ей досталась за авторскую программу "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", в рамках которой она взяла интервью у Алишера Усманова, Аркадия Ротенберга, Дмитрия Пескова, Рамзана Кадырова, Сергея Лаврова и других политиков и бизнесменов.