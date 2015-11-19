20 ноября: День ребенка, первые маршалы и Нюрнбергский процесс

Всемирный день ребенка

Фотоархив Pravda. Ru

День индустриализации Африки

Православный календарь

День памяти мученика Феодота Корчемника (303 год) и других.

Народный календарь

Федот Ледостав. Феодот Корчемник. "Федот лед на лед ведет". "Мученик Федот лед ведет".

Устойчивое промерзание почвы. Снеговой покров. Замерзают водоемы. Если почва позволяет, то еще не поздно для подзимнего посева моркови, свеклы, петрушки, салата, шпината, укропа, пастернака, лука-порея, щавеля, чеснока, укропа.

Если дорога бугром, то и хлеб должен быть бугром, т. е. хорошим, набористым.

Именинники: Антонин, Афанасий, Валерий, Дорофей, Евгений, Епифан, Зосим, Иларион, Кирилл, Лазарь, Максимиан, Никандр, Никон, Таврион, Федор, Федот и Федул.

События

20 ноября 1910 года — начало Мексиканской революции 1910-1917 годов.

Читайте также: Американцы способствуют гражданской войне в Мексике

С 20 ноября по 2 декабря 1921 года в г. Сремски Карловцы (Югославия) прошел Собор, принявший решение об образовании Русской православной церкви за границей и избравший первым главой Синода митрополита Анатония (Алексея Павловича Храповицкого).

Читайте также:

Независимое плавание Зарубежной Церкви подходит к концу?

20 ноября 1929 года в Париже прошла первая выставка Сальвадора Дали, организованная Андре Бретоном.

Читайте также:

Сальвадор Дали: Знаю, что я не в своем уме

Истории любви: Дали и его Торжество

Священные послания Сальвадора Дали

Черно-белый Сальвадор Дали

Сальвадор Дали: Многие закрывают глаза, как и 80 лет назад

Сальвадор Дали. Порочная дыра греховодника

20 ноября 1935 года учрежденное в сентябре высшее воинское звание Маршал Советского Союза присвоено Василию Блюхеру, Семену Буденному, Клименту Ворошилову, Александру Егорову и Михаилу Тухачевскому.

Читайте также:

Блюхер: Немецкие корни красного маршала

"Правильный" террор

Лики войны: Красный Мюрат

Буденный нашел счастье лишь в третьем браке

Буденный. Человек-легенда и шлем-богатырка

Такое не должно повториться!

20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс над главарями нацистского режима в Германии.

Читайте также:

Десять судов, потрясших мир

Новые загадки Нюрнбергского процесса

20 ноября 1960 года на экраны вышла первая серия фильма "Воскресение". Экранизация романа Льва Толстого была осуществлена Михаилом Швейцером, Катюшу Маслову сыграла Тамара Семина, Нехлюдова — Евгений Матвеев. Вторую часть зритель увидел через полтора года.

Читайте также: Критик: Толстой предсказал путь цивилизации

20 ноября 1984 года звезды на голливудской Аллее славы удостоился Майкл Джексон. Он стал 1793-м человеком, удостоенным этого отличия.

Читайте также: Майкла Джексона испортил педагог Макаренко

20 ноября 1995 года — праздник на улице битломанов — появился первый выпуск Anthology, на которой была записана песня Джона Леннона Free as a Bird с участием других членов группы.

Читайте также: Сегодня день рождения главного мифа "Битлз"

20 ноября 1998 года с космодрома Байконур осуществлен запуск первого модуля Международной космической станции — функционального грузового блока "Заря".

Читайте также: Последние дни МКС "Мир". Как это было

Дни рождения

20 ноября 1858 года родилась Сельма Лагерлёф (Selma Ottilia Lovisa Lagerlof, Lagerloef), шведская писательница, лауреат Нобелевской премии 1909 года, которая была вручена ей "как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, которые отличают все ее произведения".

Читайте также: Сельма Лагерлёф: та, что придумала Нильса…

20 ноября 1885 года родился Альберт Кессельринг, немецко-фашистский фельдмаршал.

Читайте также: Нацисты ненавидели генерала Власова

20 ноября 1889 года родился Эдвин Пауэлл Хаббл (Edwin Hubble), американский астроном, открывший множественность галактик во Вселенной. До него полагали, что имеется только наша — Млечный Путь.

Читайте также: Человек, который расширил границы Вселенной

20 ноября 1915 года родился Ху Яобан (Hu Yaobang), генеральный секретарь компартии Китая в 19803-1987.

Читайте также:

Выбран новый хозяин Поднебесной

Они делают историю: Ху Цзиньтао

Тяньаньмэнь: загадочный зигзаг китайской истории

Первая "цветная революция" произошла 16 лет назад

Китайской "цветной революции" - 16 лет

20 ноября 1925 года родилась Майя Плисецкая, прима-балерина, народная артистка СССР.

Мы писали раньше:

Аве Майе, балерине со Шпицбергена

Майя Плисецкая и Родион Щедрин: "Мы познали любовь"

"И любовь, и порыв, и страсть..."

20 ноября 1927 года родился Михаил Ульянов, актер театра и кино, народный артист СССР (1976), лауреат Ленинской премии (1966). Творческий путь артиста — это более полувека на сцене Театра им. Вахтангова, которым он руководил последние 20 лет жизни. А в кино вехами стали роли Егора Трубникова ("Председатель"), Дмитрия Карамазова ("Братья Карамазовы"), генерала Чарноты ("Бег"), маршала Жукова.

Читайте также:

Год без Михаила Ульянова

Человек на все времена

Михаил Ульянов: от белого генерала до красного маршала

Россия отмечает день рождения Ульянова

20 ноября 1928 года родился Алексей Баталов, киноактер, режиссер ("Летят журавли", "Дама с собачкой", "Девять дней одного года", "Бег", "Москва слезам не верит"), народный артист СССР.

Читайте также: Алексей Баталов: "Я — не секс-символ!"

20 ноября 1937 года родилась Виктория Токарева, писательница, драматург, киносценарист ("Джентльмены удачи", "Мимино").

Читайте также: Виктория Токарева: Человек без комплексов мне неинтересен

Скорбные даты

20 ноября 1910 года скончался Лев Толстой, великий русский писатель.

Читайте также:

"Анна Каренина" — это вечная трагедия

Мельница заблуждений: анафема Толстому

Критик: Толстой предсказал путь цивилизации

ВРЕМЯ ЖИТЬ В РОССИИ Возвращение на Бежин луг

ПОЧЕМУ ЛЬВУ ТОЛСТОМУ ТАК И НЕ ДАЛИ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ

"ПИСАТЬ ИСТОРИЮ МОЖНО БЕСКОНЕЧНО…"

Ясная Поляна в руках Толстого

Мы писали раньше:

Достоевский в гостях у Толстого

Жене Толстого вручат медаль Чехова

Внук Толстого выбрал лучших писателей России

ВЫШЛА КНИГА "НЕИЗВЕСТНАЯ АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ"

В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ СЪЕХАЛИСЬ ПОТОМКИ ЛЬВА ТОЛСТОГО

"Зеркалу русской революции" — 180 лет

20 ноября 1975 года умер Франсиско Франко (Francisco Franco), диктатор Испании.

Читайте также:

Диктатор Франко зовет испанцев к единству

Генерал Франко и его история

Борьба с памятниками Франко подвела Испанию к опасной черте

20 ноября 1976 года скончался Трофим Лысенко, биолог, агроном, академик, Герой Социалистического Труда, трижды лауреат Сталинской (Государственной) премии. Был президентом ВАСХНИЛ (1938-56, 1961-62), директором Института генетики АН СССР (1940-65).

Читайте также: Конец последней "охоты на ведьм"

20 ноября 1998 года была убита Галина Старовойтова, депутат Верховного Совета СССР, Государственной думы РФ, сопредседатель движения Демократическая Россия. Убита в подъезде собственного дома. Только недавно задержаны предполагаемые исполнители этого заказного убийства.

Мы писали сразу после убийства Галины Старовойтовой: РАЗМЫШЛЕНИЯ В ТЕМНОТЕ