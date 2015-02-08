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Елена Тимошкина

9 февраля: Первый стриптиз, день рождения Чапаева и первая перепись

Общество » День в истории » Февраль

9 февраля

День работника гражданской авиации

День в истории 9 февраля
Фото: Pravda.Ru
День в истории 9 февраля

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День стоматолога

Православный календарь

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из г. Коман, где он скончался, в городе Константинополь (в 438 году). День памяти отмечается 26 ноября.

Народные традиции

Высев семян земляники (ремонтантной) в ящик с питательной землей.

Именинник: Иван.

События

9 февраля 1893 года — первый в мире стриптиз на сцене Мулен Руж во время вечеринки, устроенной парижскими студентами. Во время импровизированного конкурса красоты модель под сценическим псевдонимом Мона скинула с себя всю одежду. Последовавший затем ее арест и штраф в 100 франков вызвал беспорядки в столице Франции.

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9 февраля 1897 года (28 января по ст. ст.) — первая всероссийская перепись населения. Число жителей России (без учета Финляндии) — 126,4 миллиона.

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Перепись. Первые итоги

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Перепись прошла, вопросы остались

9 февраля 1904 года (27 января по ст. ст.) внезапным нападением японских эсминцев на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, и последовавшим позже неравным боем, который были вынуждены принять стоявшие в нейтральной гавани моряки крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", началась Русско-японская война 1904-1905 годов.

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9 февраля 1951 года актриса Грета Гарбо получила американское гражданство.

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Дни рождения

9 февраля 1783 года родился Василий Андреевич Жуковский (1783 — 24.4.1852), поэт.

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9 февраля 1887 года родился Василий Иванович Чапаев (1887 — 5.9.1919), герой гражданской войны и анекдотов.

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9 февраля 1915 года родился Борис Федорович Андреев (1915 — 25.4.1982), киноактер, народный артист СССР, среди героев которого Назар Дума ("Трактористы"), Саша Свинцов ("Два бойца"), Илья Муромец в одноименном филме, Вожак ("Оптимистическая трагедия").

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9 февраля 1954 года родился Георгий Николаевич Рыкованов (1954), физик, академик РАН (2011).

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9 февраля 1979 года родилась Мина Сувари (Mena Suvari) (1979), американская киноактриса ("Красота по-американски").

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Скорбные даты

9 февраля 1881 года умер Федор Михайлович Достоевский (11.11.1821 — 1881), писатель.

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9 февраля 1943 года погиб Олег Васильевич Кошевой (8.6.1926 — 1943), комиссар подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" в Краснодоне, Герой Советского Союза.

9 февраля 1943 года погибла Любовь Григорьевна Шевцова (8.9.1924 — 1943), член подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" в Краснодоне, Герой Советского Союза.

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9 февраля 1977 года умер Сергей Владимирович Ильюшин (30.3.1894 — 1977), авиаконструктор, трижды Герой Соцтруда.

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9 февраля 1980 года, 35 лет назад, скончался Ростислав Евгеньевич Алексеев (31.12.1916 — 1980), инженер-кораблестроитель, главный конструктор судов на подводных крыльях ("Ракета", "Метеор", "Комета"), лауреат Ленинской премии.

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9 февраля 1984 года умер Юрий Владимирович Андропов (15.6.1914 — 1984), посол в Венгрии во время известных событий, председатель КГБ, Генеральный секретарь ЦК КПСС.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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