Монмартр: здесь казнили святого и изобрели стриптиз

Слава кабаре "Мулен Руж" — "Красная Мельница" — давно уже выплеснулась за пределы Монмартра, Парижа и Франции. Огромные перья, сверкающие стразы, то и дело взлетающие в воздух юбки и пенящееся шампанское — безумные ночи в "Мулен Руж" уже 100 с лишним лет волнуют, будоражат кровь, вдохновляют и рождают легенды.

Но представить "Красную Мельницу" без прославленного богемного холма невозможно. Монмартр — место легендарное, несущее в себе неистребимый терпкий вкус французской веселости и романтики. Стоит лишь его распробовать…

Париж: прогулка по Монмартру

Блистающий огнями, Монмартр, словно громадный лайнер в океанской ночи, виден отовсюду, а с его вершины открывается весь город. Это отнюдь не самый фешенебельный район Парижа. Монмартр еще помнит те времена, когда был маленькой деревушкой: здесь до сих пор можно обнаружить зажатый с двух сторон крохотный виноградник. И все же места более притягательного и волнующего кровь во французской столице, наверное, нет.

Монмарт и его история

Когда в начале XIX века холм, склоны которого покрывали густые виноградники и ветряные мельницы, только включили в черту города, здесь селилась лишь нищая богема.

Поэты, музыканты, художники — это потом они стали гордостью и славой Франции и обосновались в музеях. А тогда они слонялись по булыжным мостовым, и пристанищем им служили обшарпанные дома-бараки, дешевые питейные заведения и первые танцевальные залы, открывавшиеся при частных домах или мельницах.

После этого Монмартр стал центром нового искусства и творчества. И хотя сейчас это уже история, жизнь Монмартра продолжает бить ключом.

Как и прежде здесь можно купить маленький кусочек Парижа, запечатленный на холсте, упаковать и увести с собой.

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Путь святого Дени

А еще раньше в далеком 272 году на вершине холма был обезглавлен святой Дени — первый епископ Парижа. Однако, как свидетельствует легенда, к изумлению зрителей, казненные взял свою отрубленную голову, омыл ее в фонтане и пронес еще шесть километров, где его и похоронили. Отсюда и пошло название Монмартр — "гора Мученика".

Путь святого Дени повторяет улица Мон-Сени, пройдя по ней как раз можно увидеть один из сохранившихся старых виноградников. Нельзя сказать, что здешнее вино отличается изысканностью, зато празднование сбора урожая достойно Монмартра. По его кварталам проходит торжественная процессия во главе с Бахусом и прелестными вакханками — длинноногими солистками кабаре "Мулен Руж".

"Мулен Руж"

Как-то одна из самых известных танцовщиц знаменитого кабаре Ля-Гулю (ее мы можем увидеть на нескольких картинах Тулуз-Лотрека) плясала настолько неистово, что, вскинув ногу, смахнула шляпу с самого принца Уэльского: "Эй, Уэльс, угости шампанским!"

И сейчас на каждом спектакле "Мулен Руж" в грохоте оркестра зрители во всю глотку кричат красавицам на сцене "Выше! Еще выше!" Два часа представления пролетают пулей. Главное в шоу — красочные костюмы, эффектные девушки, отточенные композиции и… канкан!

Канкан — пылкий, шумный, восхитительно фривольный, мгновенно заводящий всю публику. Канкан в перьях, в пышных юбках, топлес.

Но никаких полностью обнаженных тел!

Хотя именно в "Мулен Руж" во время одного из балов студентов художественного училища родился стриптиз. Просто девицы натурщицы немного перебрали, вскочили на стол и начали раздеваться, пока не остались в чем мать родила. Шума было много: суд, штрафы, возмущенная общественность.

Но молодые художники отстояли своих подружек, и запретить стриптиз власти не смогли.

Сейчас россиян в кабаре можно встретить как в зрительном зале, так и на сцене. Лишь англичанок и австралиек в кордебалете больше, чем наших соотечественниц. Условия приема в труппу одинаковы для всех:

отличная пластика,

красота,

рост 172-182 см,

вес 55-60кг.

Чтобы увидеть спектакль "Мулен Руж" собственными глазами придется раскошелиться. Входной билет стоит минимум 85 евро. Представления начинаются в 9 и 11 вечера. Второе только с шампанским, а первому предшествует ужин с изысканным меню, удваивающий стоимость билета. Но наслаждение колоритом, праздностью и весельем Монмартра стоит дороже.

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